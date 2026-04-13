'నేను ప్రెసిడెంట్ కాకుంటే, లియో XIV పోప్ అయ్యేవారే కాదు'- రోగికి అద్భుతం చేస్తున్నట్లు ఏఐ ఫొటో
పోప్ హోదాలో ఉన్న లియో XIV నేరాల విభాగంలో బలహీనంగా ఉన్నారన్న ట్రంప్
Published : April 13, 2026 at 9:54 AM IST
Trump vs Leo XIV : ఇరాన్తో అమెరికా యుద్ధాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ పోప్ లియో XIV చేసిన విమర్శలపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ భగ్గుమన్నారు. ఒకవేళ తాను అమెరికా ప్రెసిడెంట్ అయి ఉండకుంటే, లియో XIVకు పోప్ అయ్యే అవకాశమే లభించి ఉండేది కాదని ఆయన మండిపడ్డారు. పోప్ హోదాలో ఉన్న లియో XIV నేరాల విభాగంలో బలహీనంగా ఉన్నారని, అమెరికా విదేశాంగ విధానం విషయంలో దారుణంగా మాట్లాడుతున్నారని ట్రంప్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఈమేరకు తన సొంత సోషల్ మీడియా ట్రూత్ సోషల్లో ఒక సుదీర్ఘ పోస్ట్ పెట్టారు. అనంతరం ఒక ఏఐ జనరేటెడ్ ఫొటోను పోస్ట్ చేశారు. అందులో ట్రంప్, వదులుగా ఉన్న వస్త్రాలు ధరించి, లాజరును యేసు స్వస్థపరిచిన బైబిల్ కథను పోలిన రీతిలో ఒక రోగిపై తన చేతిని ఉంచినట్లు చూపించారు. ఈ ఫొటో బ్యాక్గ్రౌండ్లో అమెరికా జెండా, దేవదూతల రూపాలు, సైనిక విమానాలు ఉన్నాయి.
And now the Orange Pig is considering himself as Jesus Christ 💔. What a shameful act! pic.twitter.com/U62NEaI0qS— True Promise - الوعد الصادق ✪🇮🇷 (@IRTruePromise) April 13, 2026