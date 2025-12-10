ETV Bharat / international

మళ్లీ థాయ్​లాండ్, కంబోడియా యుద్ధాన్ని ఆపేస్తా- బలంతో శాంతిని నెలకొల్పుతా : ట్రంప్

థాయ్​లాండ్, కంబోడియా యుద్ధంపై ట్రంప్ కీలక వ్యాఖ్యలు- రేపే యుద్ధాన్ని ముగిస్తాని వెల్లడి

Trump On Thailand Cambodia War
US Donald Trump (AP)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 10, 2025 at 8:46 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Trump On Thailand Cambodia War : గత 10 నెలల్లో ఎనిమిది యుద్ధాలు ఆపినట్లు చెబుతున్న అమెరికా అధ్యక్షుడు మరోసారి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. అమెరికా శాంతి ఒప్పందం కుదిర్చిన కంబోడియా- థాయ్​లాండ్ మళ్లీ యుద్ధానికి దిగడంపై స్పందించారు. రెండు దేశాలతో నేతలతో మాట్లాడి రేపే యుద్ధాన్ని ముగిస్తానని అన్నారు. బలంతో శాంతిని నెలకొల్పుతా అని పేర్కొన్నారు. పెన్సిల్వేనియాలో జరిగిన బహిరంగ ర్యాలీలో డొనాల్ట్ ప్రసంగిస్తూ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు.

'గత 10 నెలల్లో 8 యుద్ధాలు ఆపాను. వీటిలో కొసొవో-సెర్బియా, భారత్‌-పాక్‌, ఇజ్రాయెల్‌-ఇరాన్‌, ఈజిప్టు-ఇథియోపియా, అర్మేనియా-అజర్‌బైజాన్‌ యుద్ధాలను ముగించా. వారు తిరిగి యుద్ధం వైపు మొగ్గు చూపారు. కానీ, కంబోడియా- థాయ్​లాండ్ మళ్లీ యుద్ధాన్ని ప్రారంభించాయి. రేపు ఆ రెండు దేశాలతో ఫోన్​లో మాట్లాడతా. శక్తివంతమైన థాయ్​లాండ్-కంబోడియా మధ్య యుద్ధాన్ని ఆపేస్తా. బలంతో శాంతి నెలకొల్పుతున్నా' అని ట్రంప్ వివరించారు.

సోమవారం(డిసెంబర్ 7న) థాయ్‌లాండ్‌- కాంబోడియా మధ్య మళ్లీ ఘర్షణలు చెలరేగాయి. కంబోడియా దళాలు చేసిన దాడిలో ఒక థాయ్‌ సైనికుడు మృతిచెందగా అనేకమంది గాయపడ్డారు. ఆగ్రహించిన థాయ్‌లాండ్‌ సైన్యం కాంబోడియాపై భారీగా వైమానికి దాడులు చేపట్టింది. మిలిటరీ మౌలిక సదుపాయాలు, ఆయుధ డిపోలు, కమాండ్‌ సెంటర్లు లక్ష్యంగా వైమానిక దాడులు నిర్వహించింది. ముందు దాడి చేసింది మీరంటే మీరని రెండుదేశాలు ఆరోపించుకుంటున్నాయి. సరిహద్దు గ్రామాల ప్రజలను రెండు దేశాల సైన్యాలు ఖాళీ చేయిస్తున్నాయి. అయితే పెరుగుతున్న సరిహద్దు వివాదంలో థాయ్​లాండ్​పై తీవ్రంగా పోరాటం చేస్తామని మంగళవారం కంబోడియా పేర్కొంది.

జూలైలో థాయ్‌లాండ్‌-కాంబోడియా మధ్య జరిగిన ఐదు రోజుల మినీ వార్‌లో డజన్ల సంఖ్యలో సైనికులు, పౌరులు మృతిచెందారు. పరిస్థితి చేయి దాటుతుండటంతో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ జోక్యం చేసుకుని రెండు దేశాల ప్రభుత్వాలను సంధికి ఒప్పించారు. అక్టోబర్‌లో సంధి ఒప్పందం అమల్లోకి వచ్చింది. కొద్ది నెలలకే మళ్లీ ఘర్షణలు జరగడం గమనార్హం. ట్రంప్‌ ఆపినట్లు చెప్పుకొనే 8 యుద్ధాల్లో థాయ్‌-కంబోడియా ఘర్షణ కూడా ఒకటి. తాజాగా మళ్లీ ఈ యుద్ధాన్ని ఆపాతానని చెప్పారు.

ఏమిటీ థాయ్‌-కంబోడియా వివాదం
వాస్తవానికి ఈ ఘర్షణలకు సరిహద్దు వివాదాలే కారణమని చెబుతున్నారు. కానీ సరిహద్దుల్లోని హిందూ దేవాలయాల కోసం ఇరుదేశాలు ఎన్నో ఏళ్లుగా కొట్టుకుంటున్నాయి. ప్రధానంగా ప్రముఖ ఆలయాలు ఉన్న ప్రీహ్‌ విహార్‌, ట మోన్‌ థోమ్‌, ట మ్యూన్‌ థోమ్‌ ఉన్న పర్వతాలు, అరణ్యాలు కలగలిసిన ప్రాంతాల కోసం దశాబ్దలుగా ఇరుదేశాల మధ్య తీవ్ర పోరాటం జరుగుతోంది. ఈ ఆలయాల్లో శివలింగం, సంస్కృత లిపిలో శాసనాలు, హిందూ దేవతల చిత్రాలు ఉన్నాయి.

థాయిలాండ్‌, కంబోడియా మధ్య 508 మైళ్ల సరిహద్దు ఉంది. దీనిలో అత్యధిక భాగాన్ని ఫ్రాన్స్‌ పాలన కింద ఉన్నప్పుడే గుర్తించారు. రెండు దేశాలు శాంతియుతంగా కలిసి ఉంటున్నప్పటికీ, సరిహద్దుల్లో మాత్రం తరచూ ఘర్షణలతో జరగుతూనే ఉన్నాయి. వీటిల్లో 9వ శతాబ్దానికి చెందిన ప్రీహ్‌ విహార్‌ కీలకమైంది. ఈ శివాలయాన్ని ఖెమర్‌ పాలకులు నిర్మించారు. డాంగ్రెక్‌ పర్వతాల శిఖరం థాయ్‌లాండ్‌కు అత్యంత సమీపంలో ఉంటుంది. ఈ ఆలయం కంబోడియాకు చెందుతుందని 1962లో అంతర్జాతీయ న్యాయస్థానం తీర్పు ఇచ్చింది. దానిని థాయ్‌లాండ్‌ అంగీకరించింది. కానీ, ఆ దేవాలయం కేంద్రంగా స్థానిక సెంటిమెంట్లు వల్ల తరచూవివాదాలకు కారణమవుతున్నాయి. కంబోడియా విజ్ఞప్తి మేరకు 2008లో ఈ ఆలయాన్ని యునెస్కో ప్రపంచ వారసత్వ సంపదగా గుర్తించింది. దీనిని థాయ్‌లాండ్‌ తీవ్రంగా వ్యతిరేకించింది. కంబోడియా నాడు చూపిన మ్యాప్‌లో 4.6 చదరపు మైళ్లను ఆక్రమించుకొన్నట్లు పేర్కొంది.

అటు థాయ్‌లాండ్‌ దేశ పరిధిలోని సురిన్‌ ప్రావిన్స్‌లోని ట మోన్‌ థోమ్‌, ట మ్యూన్‌ థోమ్‌ ప్రాంతాలు కూడా ఇరుదేశాల మధ్య వివాదాస్పద ప్రదేశాలుగా ఉన్నాయి. థాయ్‌లాండ్‌ సురిన్‌ ప్రావిన్సులోని ప్రసాత్‌ ట మోన్‌ థోమ్‌ అనే మరో శివాలయం కోసం కూడా రెండు దేశాలు గొడవ పడుతున్నాయి. చారిత్రక ఆధారాల ప్రకారం ఈ శివాలయం తమకే చెందుతుందని కంబోడియా వాదిస్తోంది. అందుకు థాయ్‌లాండ్‌ అంగీకరించట్లేదు. శిథిలావస్థకు చేరిన ఈ ఆలయాలు రెండు దేశాల మధ్య వివాదంతో మరోసారి తెరపైకి వచ్చాయి.

TAGGED:

TRUMP ON THAILAND CAMBODIA WAR
THAILAND CAMBODIA CONFLICT
TRUMP ON WARS STOP
TRUMP ON THAILAND CAMBODIA WAR

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.