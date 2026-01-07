ETV Bharat / international

మోదీ నాపట్ల సంతోషంగా లేరు : డొనాల్డ్ ట్రంప్

భారత్​ టారిఫ్‌లపై మరోసారి మాట్లాడిన ట్రంప్- తన పట్ల మోదీ సంతోషంగా లేరని కీలక వ్యాఖ్యలు!

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 7, 2026 at 9:08 AM IST

Donald Trump About Modi : భారత్​పై అమెరికా విధిస్తున్న సుంకాలపై ప్రెసిడెండ్ డొనాల్డ్​ ట్రంప్ మరోసారి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. భారత ప్రధాని నరేంద్రమోదీ తనపట్ల సంతోషంగా లేరని ట్రంప్ మరోసారి వ్యాఖ్యానించారు. రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోళ్ల విషయంలో అమెరికాకు భారత్‌ భారీగా సుంకాలు చెల్లిస్తున్నట్టు ట్రంప్‌ చెప్పారు. అయితే మోదీతో మాత్రం తనకు మంచి సంబంధాలు ఉన్నాయని, ప్రస్తుతం టారిఫ్‌ల వల్ల రష్యా నుంచి దిగుమతులు భారత్ తగ్గించిందని తెలిపారు. ఈ మేరకు రిపబ్లికన్​ పార్టీ GOP సమావేశంలో ట్రంప్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.

"ప్రధాని మోదీ నన్ను కలవానికి వచ్చిన తర్వాత 68 అపాచీ హెలికాప్టర్లు ఆర్టర్ చేశారు. మోదీతో నాకు మంచి సంబంధాలు ఉన్నాయి. కానీ అమెరికాకు భారీగా సుంకాలు చెల్లిస్తుండడంతో ఆయన నా విషయంలో సంతోషంగా లేరు. అయితే ప్రస్తుతానికి రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోళ్లను భారత్ భారీగా తగ్గించింది"- అని ట్రంప్ అన్నారు.

