'చాలా దారుణంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు'- హూతీల దాడులపై ట్రంప్ ఫైర్
Trump On Houthis Attack : సౌదీపై హూతీలు దాడులపై ట్రంప్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. హూతీలు చాలా దారుణంగా ప్రవర్తిస్తున్నారని అన్నారు.
Published : October 13, 2026 at 11:49 AM IST
Trump On Houthis Attack : సౌదీ అరేబియాపై యెమెన్కు చెందిన హూతీ తిరుగుబాటుదారులు వరుస దాడులకు పాల్పడుతుండటంపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తీవ్రంగా స్పందించారు. హూతీలు చాలా దారుణంగా వ్యవహరిస్తున్నారని, వారి చర్యలు ఏమాత్రం ఆమోదయోగ్యం కాదని వ్యాఖ్యానించారు. మంగళవారం మీడియాతో మాట్లాడుతూ ట్రంప్ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు.
హూతీలపై అమెరికా ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటుందనే ప్రశ్నకు ట్రంప్ సమాధానమిస్తూ, వారు చాలా దారుణంగా ప్రవర్తిస్తున్నారని అన్నారు. అమెరికా మధ్యంతర ఎన్నికల నేపథ్యంలోనే హూతీల దాడులు పెరిగాయా? అని విలేకరులు ప్రశ్నించగా, ఎన్నికలపై ఈ పరిణామాల ప్రభావం ఎలా ఉంటుందో తనకు తెలియదని చెప్పారు. ఆ అంశాన్ని తాను పరిగణనలోకి తీసుకోవడం లేదని స్పష్టం చేశారు. ఇరాన్ అణ్వాయుధ సామర్థ్యంపై ట్రంప్ మరోసారి తన వైఖరిని పునరుద్ఘాటించారు. ఇరాన్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ అణ్వాయుధాన్ని కలిగి ఉండకూడదని, ఆ దేశం అణుబాంబును తయారు చేసుకోకుండా చూస్తామని వ్యాఖ్యానించారు. అదే సమయంలో హూతీల దాడులపై అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు.
#WATCH | US President Donald Trump says, "...I just know Iran will never have a nuclear weapon... They're never going to have a nuclear weapon. But the Houthis are misbehaving, yes..." (Source: US Network Pool Via Reuters) https://t.co/4OfROyu8sU— ANI (@ANI) October 12, 2026
సౌదీకి అండగా అమెరికా?
సౌదీ అరేబియాలోని కీలక విమానాశ్రయాలపై ఇటీవల దాడులు జరగడం ప్రాంతీయ భద్రతపై ఆందోళనలను పెంచింది. ముఖ్యంగా రియాద్లోని కింగ్ ఖాలిద్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకున్న దాడి తీవ్ర కలకలం రేపింది. ఈ నేపథ్యంలో హూతీలకు వ్యతిరేకంగా సౌదీ అరేబియా చేపట్టే సైనిక చర్యల్లో అమెరికా తదుపరి చర్యలపై ఆసక్తి నెలకొంది. ఇదిలా ఉండగా శనివారం వైట్హౌస్లో మీడియాతో మాట్లాడిన ట్రంప్, రియాద్ విమానాశ్రయంపై జరిగిన తాజా దాడి గురించి తమకు సమాచారం అందిందని తెలిపారు. దీనిపై నిర్ణయం తీసుకునే ముందు పరిస్థితులను సమీక్షిస్తామని చెప్పారు. అయితే అమెరికా ఎలాంటి చర్యలు చేపడుతుందనే విషయంపై ఆయన స్పష్టత ఇవ్వలేదు. దీంతో అమెరికా నేరుగా సైనిక చర్యలకు దిగుతుందా? లేక సౌదీకి ఇతర మార్గాల్లో సహకరిస్తుందా? అనేది వేచి చూడాలి.
రెండు క్షిపణులను అడ్డుకున్న సౌదీ దళాలు
మరోవైపు, ఖమీస్ ముషైత్ వైమానిక స్థావరాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకుని హూతీలు ప్రయోగించిన రెండు బాలిస్టిక్ క్షిపణులను అడ్డుకుని ధ్వంసం చేసినట్లు సౌదీ నేతృత్వంలోని సంకీర్ణ దళాలు మంగళవారం వెల్లడించాయి. ఈ విషయాన్ని సంకీర్ణ దళాల అధికార ప్రతినిధి తుర్కీ అల్ మాలికీ సామాజిక మాధ్యమం ఎక్స్ వేదికగా ప్రకటించారు. హూతీ మిలీషియా ప్రయోగించిన రెండు బాలిస్టిక్ క్షిపణులను అడ్డుకుని ధ్వంసం చేసినట్లు తెలిపారు. అంతకుముందు ఖమీస్ ముషైత్ గవర్నరేట్ పరిధిలోముప్పు పొంచి ఉందని సౌదీ పౌర రక్షణ విభాగం ప్రజలను అప్రమత్తం చేసింది. అనంతరం ప్రమాదం తొలగిపోయిందని ప్రకటించింది. అయినప్పటికీ ప్రజలు అధికారుల సూచనలను పాటించాలని, ప్రమాద ప్రాంతాల్లో గుమిగూడటం, ఘటనలను చిత్రీకరించడం వంటి చర్యలకు దూరంగా ఉండాలని సూచించింది.
విమానాశ్రయంపై దాడి చేశామన్న హూతీలు
రియాద్లోని కింగ్ ఖాలిద్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంపై బాలిస్టిక్ క్షిపణితో దాడి చేసినట్లు హూతీలు ప్రకటించారు. ఖమీస్ ముషైత్ వైమానిక స్థావరంపై డ్రోన్తో దాడి చేసినట్లు కూడా హూతీ సైనిక ప్రతినిధి యాహ్యా సరియా తెలిపారు. ఈ మేరకు టెలిగ్రామ్లో పోస్ట్ చేశారు. రియాద్లోని విమాశ్రయాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకుని క్షిపణి ప్రయోగించినట్లు తెలిపారు. ఖమీస్ ముషైత్ వైమానిక స్థావరంపై చేపట్టిన డ్రోన్ దాడి కూడా లక్ష్యాన్ని తాకినట్లు పేర్కొన్నారు. సౌదీ విమానాశ్రయాలు సురక్షితం కాదని ఆరోపిస్తూ, అంతర్జాతీయ విమానయాన సంస్థలు, ప్రయాణికులు ఆ దేశ విమానాశ్రయాలకు విమానాలను నడపవద్దని హూతీలు హెచ్చరించారు. అయితే, మక్కా, మదీనా పవిత్ర నగరాలకు సంబంధించిన విమానాశ్రయాలు, గగనతలానికి మినహాయింపు ఇచ్చినట్లు వారి ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు.
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