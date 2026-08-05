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త్వరలోనే 'హర్మూజ్​' ఓపెన్- ఒప్పందం కుదరకపోతే ఇరాన్​పై తీవ్రమైన దాడి: డొనాల్డ్ ట్రంప్​

అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య తాత్కాలిక ఒప్పందంపై చర్చలు- ఒప్పందం కుదరకపోతే ఇరాన్​పై తీవ్రమైన దాడి తప్పదని ట్రంప్ హెచ్చరిక

Trump
Trump (Associated Press)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 5, 2026 at 11:44 AM IST

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Trump Says Hormuz Opens Soon : పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతలను తగ్గించేందుకు తాత్కాలిక ఒప్పందంపై చర్చలు జరుగుతున్న వేళ అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్​ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇరాన్​, ఒమన్​లతో ఒప్పందం జరిగితే, త్వరలోనే హర్మూజ్ జలసంధి తెరుచుకుంటందని అన్నారు. ఒక వేళ ఇరాన్ ఈ ఒప్పందానికి అంగీకరించకపోతే, టెహ్రాన్​పై తీవ్రమైన దాడి తప్పదని హెచ్చరించారు. అంతేకాదు ఇరాన్​ను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ అణ్వాయుధాన్ని సాధించనివ్వమని ఆయన పునరుద్ఘాటించారు.

ఓ ప్రముఖ మీడియా సంస్థకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ట్రంప్ పలు కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. "ఉదాహరణకు ఇరాన్ విషయమే తీసుకుంటే, ఆ దేశం ఇప్పటి వరకు అణ్వాయుధాలు తయారు చేయలేకపోయింది. ఇకపై కూడా ఆ దేశం ఎప్పటికీ అణ్వాయుధాలు సాధించలేదు. త్వరలో అది అధికారికం కానుంది. హర్మూజ్ జలసంధి చాలా త్వరగా తెరుచుకోనుంది. ఒక వేళ అలా జరగకపోతే వారు తీవ్రమైన దాడులను ఎదుర్కొంటారు. ఆ తర్వాతైనా హర్మూజ్​ జలసంధి తెరుచుకుంటుంది" అని ట్రంప్ అన్నారు.

లక్ష్యం అదే!
గత నెలలో వాషింగ్టన్​, టెహ్రాన్​ల మధ్య కుదిరిన 14 పాయింట్ల అవగాహన ఒప్పందం రద్దయింది. దీనితో హర్మూజ్ జలసంధిలో తీవ్ర ఉద్రిక్తతలు చెలరేగిన విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో హర్మూజ్ జలసంధిని తిరిగి తెరిపించేందుకు యూఎస్​, ఇరాన్​, ఒమన్​లు ఒక తాత్కాలిక ఒప్పందం కుదుర్చుకునే దిశగా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాయి. ఈ ప్రతిపాదిత తాత్కాలిక ఒప్పందం ద్వారా, అమెరికా, ఇరాన్​ మధ్య కాల్పుల విరమణ పునరుద్ధరించడంతోపాటు, టెహ్రాన్​ అణు కార్యక్రమంపై చర్చలను తిరిగి ప్రారంభించడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు.

ఇరాన్ విజ్ఞప్తితోనే చర్చలు
అంతకుముందు తాము ఇరాన్​పై భారీ సైనిక చర్యకు సిద్ధమయ్యామని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. అయితే చర్చలు జరుపుదామంటూ టెహ్రాన్​ నుంచి విజ్ఞప్తి రావడంతో దౌత్య మార్గాన్ని ఎంచుకున్నట్లు తెలిపారు. "మేము రెండో ప్రపంచ యుద్ధం తర్వాత అంతటి అతిపెద్ద సైనిక దాడికి సిద్ధమయ్యాం. కానీ వారు మాకు ఫోన్ చేసి చాలా మర్యాదగా దయచేసి మనం మాట్లాడవచ్చా? చర్చలు జరుపుదామా? అని అడిగారు. వారికి ఆ యుద్ధం ఇష్టం లేదు. అందనుకే నేను కూడా సరే మాట్లాడుకుందాం. ఈ వ్యవహారాన్ని ఒక కొలిక్కి తెద్దామని చెప్పాను" అని ట్రంప్​ వెల్లడించారు.

గల్ఫ్ భాగస్వామ్య దేశాలతో సంప్రదింపులు జరిపిన తర్వాత, దౌత్య ప్రయత్నాలకు మరింత ఊతం ఇచ్చేందుకుగాను, ఇరాన్​పై దాడిని తాత్కాలికంగా నిలిపివేసినట్లు ట్రంప్ చెప్పారు. కానీ ఒకవేళ ఒప్పందం కుదరకపోతే పెద్ద ఎత్తున దాడి చేస్తామని ఆయన హెచ్చరించారు. "ఇరాన్​ కనుక మళ్లీ ఒప్పందం నుంచి వెనక్కి తగ్గితే, అది చాలా తీవ్రమైన దెబ్బతింటుంది. ఈ విషయం ఇరాన్​కు బాగా తెలుసు. ఇప్పటికే అర్థమైంది కూడా. నాకు వేరే ప్రత్యామ్నాయం లేదు. వారు అణ్వాయుధాలు కలిగి ఉండడానికి వీలులేదు. ఇది చాలా స్పష్టం" అని ట్రంప్ అన్నారు.

ఆక్సియోస్ నివేదిక ప్రకారం, ప్రతిపాదిత ఒప్పందంలో హర్మూజ్ జలసంధి ద్వారా సముద్ర రవాణాను నియంత్రించడానికి ఒమన్, ఇరాన్​ మధ్య 60 రోజుల తాత్కాలిక ఏర్పాటు ఉంటుంది. దీనిని పొడిగించే అవకాశం కూడా ఉంది. ఈ ప్రతిపాదిత నిబంధనల ప్రకారం, గల్ఫ్​లోకి వచ్చే వాణిజ్య నౌకలు ఇరాన్​ జలాల మీదుగా ఉత్తర మార్గాన్ని ఉపయోగిస్తాయి. వీటిపై ఎలాంటి రవాణా రుసుములు, టోల్​ ఛార్జీలు విధించరు. అంతేకాదు ఈ ఒప్పందంలో భాగంగా హర్మూజ్​ జలసంధిలోని నేవల్ మైన్స్​ను 30 రోజుల్లోగా తొలగించాల్సి ఉంటుంది. అవి తొలగించిన తర్వాత, ఆ మార్గాన్ని ఒమన్, ఇరాన్​ మధ్య కుదిరే శాశ్వత ఒప్పందం ప్రకారం రాకపోకలు రెండింటికీ ఉపయోగిస్తారు. కాగా, ఈ చర్చల్లో అమెరికా చాలా చురుగ్గా పాల్గొంటోంది. యూఎస్​ ప్రత్యేక రాయబారి స్టీవ్​ విట్​కాఫ్​, ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్​ అరాగ్చీ, ఒమన్ విదేశాంగ మంత్రి బద్రు అల్-బుసైదీలతో చర్చలు జరుపుతున్నారు. మరోవైపు అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య అవగాహన ఒప్పందం కుదిర్చేందుకు ఖతార్, పాకిస్థాన్​, సౌదీ అరేబియాలు ప్రయత్నిస్తున్నాయి.

ప్రాంతీయ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి అరాగ్చి ఈ ప్రతిపాదిత ఒప్పందానికి సూత్రప్రాయంగా అంగీకరించారు. అయితే ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్​ మొజ్తబా ఖమేనీ, సుప్రీం నేషనల్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్​ నుంచి దీనికి ఆమోదం లభించాల్సి ఉంటుంది. అయితే ఇరాన్ అగ్రనాయకత్వం మంగళవారం ఈ ఆమోద ప్రక్రియను పూర్తి చేసిందని, దీనితో ఇరుపక్షాలు అధికారిక ప్రకటనకు చాలా దగ్గరగా వచ్చాయని ఓ యూఎస్​ అధికారి తెలిపారు.

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