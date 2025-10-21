'ఉక్రెయిన్ గెలిచే అవకాశం ఉంది కానీ ఆశలు తక్కువే'– రష్యాతో యుద్ధంపై ట్రంప్ వ్యాఖ్యలు
Published : October 21, 2025 at 8:19 AM IST
Trump On Ukraine : ఉక్రెయిన్- రష్యా యుద్ధంపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మరోసారి స్పందించారు. ఉక్రెయిన్ గెలిచే అవకాశం ఉందని, కానీ అది అసాధ్యమని కాదని తెలిపారు. చాలా కష్టమని మాత్రం అనిపిస్తోందని ట్రంప్ వ్యాఖ్యానించారు. వైట్హౌస్లో ఆస్ట్రేలియా ప్రధాని ఆంథోనీ అల్బనీస్తో జరిగిన సమావేశం అనంతరం ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.
యుద్ధంపై ట్రంప్ తాజా వ్యాఖ్యలు
ఐక్యరాజ్యసమితి సమావేశంలో "ఉక్రెయిన్ గెలిచే అవకాశం ఉంది" అంటూ తాను ఇప్పటికే చేసిన వ్యాఖ్యలపై వివరణ ఇస్తూ ట్రంప్ మాట్లాడారు. "నేను ఎప్పుడూ వారు గెలుస్తారని చెప్పలేదు గెలిచే అవకాశం ఉందని మాత్రమే అన్నాను. యుద్ధం అనేది చాలా విచిత్రమైనది, ఏదైనా జరగవచ్చు" అని ట్రంప్ అన్నారు. అదే సమయంలో ఆయన యుద్ధం అలా జరగడం వల్ల మానవ నష్టాలు పెరుగుతున్నాయని, తక్షణం శాంతి ప్రయత్నాలు అవసరమని పేర్కొన్నారు.
బిలియన్ డాలర్ల ఒప్పందాల సంతకం
ఆస్ట్రేలియా ప్రధాని అల్బనీస్తో భేటీలో, అమెరికా–ఆస్ట్రేలియా మధ్య కీలక ఖనిజాలు, రక్షణ రంగ సహకారానికి సంబంధించిన బహుళ బిలియన్ డాలర్ల ఒప్పందాలపై సంతకాలు జరిగాయి. ఈ ఒప్పందాలు రెండు దేశాల సరఫరా గొలుసు భద్రత, సైనిక సహకారాన్ని మరింత బలోపేతం చేయనున్నాయి.
జెలెన్స్కీ ప్రతిస్పందన
ఇక ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్స్కీ, ట్రంప్ను రష్యాపై మరింత కఠినంగా వ్యవహరించాలని కోరారు. NBC న్యూస్కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో కోరారు. "పుతిన్ హమాస్లాంటి వాడు కాదు. ఆయన మరింత బలమైనవాడు. అందుకే ఆయనపై ఎక్కువ ఒత్తిడి అవసరం" అని చెప్పారు. జెలెన్స్కీ, అమెరికా నుంచి దీర్ఘ శ్రేణి టామాహాక్ క్షిపణులు అందించాలని కూడా విజ్ఞప్తి చేశారు. ఈ క్షిపణులు రష్యా లోతైన ప్రాంతాలపై దాడి చేసే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటాయి.
ట్రంప్- పుతిన్ భేటీ సన్నాహాలు
ట్రంప్ గత వారం పుతిన్తో ఫోన్ ద్వారా మాట్లాడిన తర్వాత, యుద్ధం ముగింపుపై మరింత చర్చించేందుకు బుడాపెస్ట్లో రెండో రౌండ్ సమావేశం జరపనున్నట్లు ప్రకటించారు. ఆ సమావేశానికి జెలెన్స్కీ కూడా హాజరుకావాలనే ఆసక్తి చూపారు. "మన గురించి చర్చలు మన లేకుండా జరగలేవు. నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను" అని ఆయన తెలిపారు. అయితే ఈ శిఖరాగ్ర సమావేశానికి తేదీ ఇంకా ఖరారు కాలేదు. మరికొద్ది వారాల్లో హంగేరీ రాజధాని బుడాపెస్ట్లో అది జరగనుందని అల్ జజీరా పేర్కొన్నారు.
అమెరికా వైఖరి
ట్రంప్ తాజాగా హమాస్- ఇజ్రాయెల్ మధ్య కాల్పుల విరమణ కుదర్చడంలో చేసిన విజయాన్ని ప్రస్తావిస్తూ, రష్యా–ఉక్రెయిన్ యుద్ధాన్ని కూడా అదే రీతిలో ముగించాలని ప్రయత్నిస్తున్నట్లు తెలిపారు. "న్యాయమైన, దీర్ఘకాలిక శాంతి కోసం రెండు పక్షాలు ప్రత్యక్షంగా మాట్లాడాలి" అని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. అయితే అంతర్జాతీయ విశ్లేషకులు ట్రంప్ వ్యాఖ్యలు ఉక్రెయిన్ మిత్రదేశాలకు మిశ్రమ సంకేతాలుగా ఉన్నాయని చెబుతున్నారు. ఒకవైపు ఆయన శాంతి ప్రయత్నాలను కొనసాగిస్తూనే, మరోవైపు రష్యాతో చర్చలు జరిపేందుకు సానుకూలత చూపుతున్నారు. సంక్షిప్తంగా, ఉక్రెయిన్ యుద్ధంపై ట్రంప్ వ్యాఖ్యలు ప్రపంచ దృష్టిని మళ్లీ ఆకర్షించాయి. బుడాపెస్ట్లో జరగనున్న శాంతి చర్చలు యుద్ధం ముగింపుకు మార్గం చూపుతాయా లేదా అన్నది రానున్న వారాల్లో తేలనుంది.