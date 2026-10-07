ETV Bharat / international

హర్మూజ్ అమెరికాదే- త్వరలోనే ఇరాన్‌ యుద్ధానికి ముగింపు పలుకుతాం : ట్రంప్

ఇరాన్‌ యుద్ధంపై ట్రంప్ కీలక వ్యాఖ్యలు- త్వరలోనే ముగింపు పలుకుతానని వెల్లడి- హర్మూజ్​ అమెరికా ఆధీనంలోనే ఉందని వ్యాఖ్య

Trump On Hormuz
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ (Associated Press)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 7, 2026 at 7:55 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Trump On Hormuz : ఇరాన్​తో యుద్ధం, హర్మూజ్​పై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. వ్యూహాత్మకంగా అత్యంత కీలకమైన హర్మూజ్ జలమార్గం అమెరికా నౌకాదళం, అమెరికా ఆధీనంలోనే ఉందని పేర్కొన్నారు. అలాగే ఇరాన్​తో కొనసాగుతున్న యుద్ధానికి తర్వలోనే ముగింపు పలుకుతామని ప్రకటించారు. మంచి మార్గంలో ముగుస్తుందా? లేక కఠిన చర్యల ద్వారా ముగింపు పలుకుతామా అనేది త్వరలోనే తేలుతుందని వ్యాఖ్యానించారు. ఇరాన్ సైనిక సామర్థ్యం పూర్తిగా దెబ్బతిన్నదని ఆయన పేర్కొన్నారు.

TAGGED:

TRUMP ON HORMUZ
TRUMP ON IRAN WAR

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.