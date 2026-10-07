హర్మూజ్ అమెరికాదే- త్వరలోనే ఇరాన్ యుద్ధానికి ముగింపు పలుకుతాం : ట్రంప్
ఇరాన్ యుద్ధంపై ట్రంప్ కీలక వ్యాఖ్యలు- త్వరలోనే ముగింపు పలుకుతానని వెల్లడి- హర్మూజ్ అమెరికా ఆధీనంలోనే ఉందని వ్యాఖ్య
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ (Associated Press)
Published : October 7, 2026 at 7:55 AM IST
Trump On Hormuz : ఇరాన్తో యుద్ధం, హర్మూజ్పై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. వ్యూహాత్మకంగా అత్యంత కీలకమైన హర్మూజ్ జలమార్గం అమెరికా నౌకాదళం, అమెరికా ఆధీనంలోనే ఉందని పేర్కొన్నారు. అలాగే ఇరాన్తో కొనసాగుతున్న యుద్ధానికి తర్వలోనే ముగింపు పలుకుతామని ప్రకటించారు. మంచి మార్గంలో ముగుస్తుందా? లేక కఠిన చర్యల ద్వారా ముగింపు పలుకుతామా అనేది త్వరలోనే తేలుతుందని వ్యాఖ్యానించారు. ఇరాన్ సైనిక సామర్థ్యం పూర్తిగా దెబ్బతిన్నదని ఆయన పేర్కొన్నారు.