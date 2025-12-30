ETV Bharat / international

పుతిన్‌ నివాసంపై డ్రోన్ల దాడి- ట్రంప్‌ తీవ్ర ఆగ్రహం

ఇలాంటి ఘటనలను తాను ఉపేక్షించనని తెలిపిన అమెరికా అధ్యక్షుడు- దాడి గురించి పుతిన్‌ తనతో మాట్లాడినట్లు చెప్పిన ట్రంప్‌

Attack On Putin House
Attack On Putin House (AP)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 30, 2025 at 8:30 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Attack On Putin House : రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్ నివాసంపై ఉక్రెయిన్ డ్రోన్లతో దాడి చేసిందనే వార్త తనను తీవ్ర ఆగ్రహానికి గురి చేసిందని అమెరికా ప్రెసిడెంట్ డొనాల్డ్ ట్రంప్ అన్నారు. ఒకవేళ అలా జరిగి ఉంటే, అది మంచిది కాదన్నారు. ఈవిషయాన్ని స్వయంగా రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్‌ తనకు ఫోన్ కాల్‌లో తెలిపారని ఆయన వెల్లడించారు. అయితే ఈ దాడి వార్తలను ఉక్రెయిన్ ఖండించిందన్నారు. ఈ లెక్కన పుతిన్ ఆరోపణ వాస్తవం అని తేలకపోవచ్చని ట్రంప్ వ్యాఖ్యానించారు. ఉక్రెయిన్ చెబుతున్న ప్రకారం, పుతిన్‌ నివాసంపై దాడి జరిగి ఉండకపోవచ్చని తెలిపారు. రష్యాను ఏలుతున్న వారు ప్రమాదకరంగా ఉన్నారు కాబట్టే, ఈ ప్రమాదకర దాడి జరిగి ఉండొచ్చన్నారు. అయితే ఇలాంటి దాడి చేయడానికి ఇది సరైన సమయం కానే కాదని ట్రంప్ స్పష్టం చేశారు.

TAGGED:

ATTACK ON PUTIN RESIDENCE
ATTACK ON PUTIN HOUSE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.