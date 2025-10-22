ETV Bharat / international

చైనాతో మంచిగా ఉండాలనుకున్నా- కానీ 155% సుంకాలు తప్పవ్​: ట్రంప్

వైట్​ హౌస్​లో జరిగిన దీపావళి వేడుకల్లో ట్రంప్ కీలక వ్యాఖ్యలు

October 22, 2025

Trump On China : బీజింగ్‌తో స్నేహపూర్వక సంబంధాలను కొనసాగించాలనే కోరికను ఉన్నప్పటికీ, నవంబర్ 1 నుంచి అమెరికాలోకి దిగుమతి చేసుకునే చైనా వస్తువులపై 155 శాతం సుంకం విధించాలనే తమ ప్రణాళికలను వాషింగ్టన్ కొనసాగిస్తుందని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. తమ దేశానికి కఠినమైన చర్య తీసుకోవడం తప్ప వేరే మార్గం లేదని తెలిపారు.

వేరే మార్గం లేకుండా చేశాయ్​!
వైట్​ హౌస్​లో జరిగిన దీపావళి వేడుకల్లో పాల్గొన్న ట్రంప్​నకు రష్యాకు అతిపెద్ద చమురు దిగుమతిదారుగా ఉన్న చైనాపై సుంకాలు విధించడాన్ని పరిశీలిస్తారా అని మీడియా ప్రతినిధులు అడిగారు. "ప్రస్తుతం నవంబర్ 1 నాటికి చైనాపై దాదాపు 155 శాతం సుంకాలు విధిస్తున్నాం. అది వారికి స్థిరమైనదని నేను అనుకోను" అని ట్రంప్ అన్నారు. చైనాతో స్నేహపూర్వక సంబంధాలను కొనసాగించాలని తాను వ్యక్తిగతంగా కోరుకుంటున్నప్పటికీ, సంవత్సరాల తరబడి ఏకపక్ష ఆర్థిక లావాదేవీలు అమెరికాకు కఠినమైన చర్య తీసుకోవడం తప్ప వేరే మార్గం లేకుండా చేశాయని ట్రంప్ అన్నారు.

"నేను చైనాతో మంచిగా ఉండాలనుకుంటున్నాను. కానీ చైనా మనతో చాలా కఠినంగా వ్యవహరిస్తోంది. ఎందుకంటే వ్యాపార దృక్కోణం నుంచి తెలివిగా లేని అధ్యక్షులు మనకు ఉన్నారు. వారు చైనా, ప్రతి ఇతర దేశం మన నుంచి ప్రయోజనం పొందేందుకు అనుమతించారు" అని ట్రంప్ అన్నారు. యూరోపియన్ యూనియన్, జపాన్, దక్షిణ కొరియాలతో మునుపటి వాణిజ్య ఒప్పందాలు సుంకాలపై చేసుకున్నామని తెలిపారు. వాటిని తాను జాతీయ భద్రత కోసం ఒక సాధనంగా భావిస్తున్నానని అమెరికా అధ్యక్షుడు పేర్కొన్నారు.

ద్వితీయ సుంకాల వ్యూహాన్ని!
"నేను యూరోపియన్ యూనియన్‌తో ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నాను. జపాన్, దక్షిణ కొరియాతో ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నాను. ఈ ఒప్పందాలలో చాలా వరకు గొప్పవే. మనకు వందల బిలియన్ల, ట్రిలియన్ల డాలర్లు వస్తున్నాయి. మేము అప్పులు తీర్చడం ప్రారంభిస్తాం" అని ట్రంప్ తెలిపారు. ఉక్రెయిన్‌లో రష్యా తన ఇంధన వాణిజ్యం ద్వారా యుద్ధ ప్రయత్నాలకు పరోక్షంగా సహాయం చేస్తున్నట్లు భావిస్తున్న దేశాలపై వాషింగ్టన్ అమలు చేస్తున్న ద్వితీయ సుంకాల వ్యూహాన్ని తీవ్రతరం చేస్తుందని ట్రంప్ పరోక్షంగా తెలిపారు.

రష్యా చమురు దిగుమతులపై 50 శాతం సుంకం విధించిన భారత్​ను లక్ష్యంగా చేసుకుని మునుపటి చర్యలు తీసుకున్నప్పటికీ, ఈ చర్య ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద రష్యన్ ముడి చమురు దిగుమతిదారు అయిన చైనా పట్ల విస్తృత పెరుగుదలను తెలియజేస్తుంది. అంతకుముందు, ట్రంప్ కూడా ట్రూత్ సోషల్‌లో నవంబర్ 1 నుంచి అమలులోకి వచ్చేలా చైనా వస్తువులపై వారు ప్రస్తుతం చెల్లిస్తున్న దానికి 100 శాతం అదనంగా సుంకాన్ని ప్రకటించారు. ప్రపంచానికి అత్యంత ప్రతికూల లేఖ పంపడం ద్వారా చైనా వాణిజ్యంపై అసాధారణమైన దూకుడు వైఖరి తీసుకుంటున్నట్లు అభివర్ణించిన తర్వాత నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు అమెరికా అధ్యక్షుడు పేర్కొన్నారు.

"చైనా అపూర్వమైన వైఖరిని తీసుకుంది. అందుకే బెదిరింపులకు గురైన ఇతర దేశాల తరపున కాకుండా అమెరికా తరపున మాత్రమే మాట్లాడుతున్నా. యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా చైనాపై 100% సుంకాన్ని విధిస్తుంది. నవంబర్ 1 నుంచి అన్ని కీలకమైన సాఫ్ట్‌వేర్‌లపై ఎగుమతి నియంత్రణలను విధిస్తుంది" అని ట్రంప్ పోస్ట్ చేశారు. "నవంబర్ 1 నుంచి అమలులోకి వచ్చే విధంగా, తయారు చేసే దాదాపు ప్రతి ఉత్పత్తిపై, కొన్నింటిని తాము తయారు చేయని ఉత్పత్తిపై పెద్ద ఎత్తున ఎగుమతి నియంత్రణలను విధించబోతున్నాం. ప్రపంచానికి అత్యంత ప్రతికూల లేఖను పంపడం ద్వారా చైనా వాణిజ్యంపై అసాధారణమైన దూకుడు వైఖరిని తీసుకుందని ఇప్పుడే తెలిసింది. ఇది మినహాయింపు లేకుండా అన్ని దేశాలను ప్రభావితం చేస్తుంది. స్పష్టంగా వారు సంవత్సరాల క్రితం రూపొందించిన ప్రణాళిక అది. అదొక నైతిక అవమానం" అని చెప్పారు.

మోదీ గొప్ప వ్యక్తి- నాకు గొప్ప స్నేహితుడు: ట్రంప్

ట్రంప్‌-పుతిన్‌ బుడాపెస్ట్​ భేటీ వాయిదా- కారణం ఏమిటంటే?

