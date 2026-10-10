8 యుద్ధాలు ఆపాను- 8 నోబెల్ బహుమతులు రావాల్సింది: ట్రంప్
Trump On Nobel Prize : అమెరికా అధ్యక్షుడిగా ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న తనకు నోబెల్ శాంతి బహుమతి దక్కాల్సిందని ట్రంప్ అన్నారు. ఈ అవార్డ్ తనకు ఇవ్వకపోవడం నార్వేకు ఒక మాయని మచ్చని వ్యాఖ్యానించారు.
Published : October 10, 2026 at 10:03 AM IST
Trump On Nobel Prize : తనకు నోబెల్ శాంతి బహుమతి దక్కకపోవడంపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మరోసారి తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. ఈ విషయంలో నార్వే దేశంపై విమర్శలు గుప్పించారు. తాను ఆపిన ప్రతి యుద్ధానికి ఒక్కో నోబెల్ బహుమతి చొప్పున మొత్తం ఎనిమిది అవార్డులు రావాల్సిందని వ్యాఖ్యానించారు. శుక్రవారం సిరక్యూస్లో జరిగిన ఓ ర్యాలీలో ప్రసంగించిన ఆయన, అణ్వాయుధాలు కలిగిన భారత్, పాకిస్థాన్ మధ్య యుద్ధం జరగకుండా అడ్డుకుని ఐదు కోట్ల మంది ప్రాణాలను కాపాడానని చెప్పుకున్నారు. తనకు బహుమతి ఇవ్వకపోవడం నార్వే తీసుకున్న అవమానకరమైన నిర్ణయమని విమర్శించారు.
'నోబెల్ ఇవ్వకపోవడం మర్చిపోం'
అమెరికా అధ్యక్షుడిగా ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న తనకు నోబెల్ శాంతి బహుమతి దక్కాల్సిందని ట్రంప్ అన్నారు. అయితే, ఈ అవార్డును ఇవ్వకపోవడం నార్వేకు చెరిగిపోని మచ్చగా మిగిలిపోతుందని వ్యాఖ్యానించారు. కొద్దిమంది తీవ్రవాద భావజాలం కలిగిన వ్యక్తుల వల్ల నోబెల్ శాంతి బహుమతి ప్రతిష్ఠ దెబ్బతిందని ఆరోపించారు. 'నార్వే, మీరు మాకు ఈ బహుమతి ఇవ్వలేదనే విషయాన్ని మేము మర్చిపోం' అని హెచ్చరించారు.
'ఆమె పేరు కూడా వినలేదు'
నోబెల్ శాంతి బహుమతి అందుకున్న నవీ పిళ్లైపై కూడా ట్రంప్ పరుష వ్యాఖ్యలు చేశారు. దక్షిణాఫ్రికాకు చెందిన ఐక్యరాజ్యసమితి మాజీ మానవ హక్కుల అధిపతి నవీ పిళ్లైకి ఈ అవార్డు లభించడంపై స్పందిస్తూ, ఆమె ఎవరికీ తెలియని వ్యక్తి అని పేర్కొన్నారు. 'ఈ రోజు ఐక్యరాజ్యసమితిలో పనిచేసే, ఎవరికీ తెలియని ఓ ఉదారవాద వ్యక్తికి నోబెల్ బహుమతి ఇచ్చారు. ఆమె పేరు నేను ఎప్పుడూ వినలేదు. అయినా ఆమెకు నా అభినందనలు' అని ట్రంప్ అన్నారు.
ఇప్పటికే తాను ఆపానని చెప్పుకుంటున్న యుద్ధాల గురించి కూడా ట్రంప్ తన ప్రసంగంలో ప్రస్తావించారు. మరోవైపు, ఇరాన్-అమెరికా, రష్యా-ఉక్రెయిన్ మధ్య కొనసాగుతున్న సంఘర్షణలను కూడా ముగించే దిశగా ప్రయత్నిస్తున్నట్లు చెప్పారు. ఇరాన్ అణ్వాయుధాన్ని తయారు చేయకుండా అడ్డుకున్నానని కూడా ట్రంప్ చెప్పుకున్నారు. ఇరాన్ అణ్వాయుధాన్ని సంపాదిస్తే పశ్చిమాసియాతో పాటు ఐరోపా, అమెరికా సహా ఇతర ప్రాంతాలకు ముప్పు ఏర్పడేదని అన్నారు. అలాంటి పరిణామాన్ని నిరోధించడం ద్వారా చరిత్రలో మరెవరూ కాపాడనంత మందిని తాను రక్షించానని పేర్కొన్నారు.
నోబెల్ అందుకున్న అమెరికా అధ్యక్షులు
ఇప్పటివరకు నలుగురు అమెరికా అధ్యక్షులు నోబెల్ శాంతి బహుమతిని అందుకున్నారు. థియోడర్ రూజ్వెల్ట్, ఉడ్రో విల్సన్, జిమ్మీ కార్టర్, బరాక్ ఒబామా ఈ అవార్డును పొందారు. ఒబామా 2009లో తన అధ్యక్ష పదవీకాలం మొదటి సంవత్సరంలోనే నోబెల్ శాంతి బహుమతిని అందుకున్నారు. అయితే, ఒబామాకు ఈ అవార్డు లభించడంపై ట్రంప్ తరచూ అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తుంటారు. ఒబామా ఎలాంటి పని చేయకుండానే నోబెల్ బహుమతి పొందారని గతంలో పలుమార్లు వ్యాఖ్యానించారు.
ఇది ఇలా ఉండగా ఈ ఏడాది ప్రతిష్టాత్మక నోబెల్ శాంతి బహుమతి భారతీయ సంతతి దక్షిణాఫ్రికాకు చెందిన నవనీతమ్ నవీ పిళ్లైకి దక్కింది. నార్వే రాజధాని ఓస్లోలో నోబెల్ కమిటీ ఈ అవార్డును ప్రకటించింది. అంతర్జాతీయ న్యాయం, శాంతిని పెంపొందించడంలో ఆమె చేసిన విశేష కృషికి గుర్తింపుగా ఈ గౌరవం లభించింది. మానవ హక్కుల రంగంలో ఆమె చేసిన గణనీయమైన సేవలను నోబెల్ కమిటీ ప్రశంసించింది.
అయితే శాంతి బహుమతి కోసం ఈ ఏడాది నోబెల్ కమిటీకి 287 నామినేషన్లు అందాయి. పోటీదారులలో సూడాన్లోని అత్యవసర ప్రతిస్పందన బృందాలు, ఉక్రెయిన్లోని బాలల హక్కుల కార్యకర్తలు, రెండు అంతర్జాతీయ న్యాయస్థానాలు, కెనడా ప్రధానమంత్రి మార్క్ కార్నీ ఉన్నారు. శాంతి స్థాపన, సోదరభావాన్ని పెంపొందించడం వంటి లక్ష్యాలకు గణనీయమైన కృషి చేసిన నవనీతమ్ నవీ పిళ్లై వైపు నోబెల్ కమిటీ మొగ్గు చూపింది.
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