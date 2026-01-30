ETV Bharat / international

'ఉక్రెయిన్​పై వారం రోజుల పాటు దాడులు చేయకండి'- పుతిన్​ను కోరిన ట్రంప్​

అతి శీతల వాతావరణ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో ఉక్రెయిన్ రాజధాని కీవ్‌ సహా ఇతర నగరాలపై వారం రోజుల పాటు దాడులకు పాల్పడవద్దని విజ్ఞప్తి

RUSSIA UKRAINE WAR
RUSSIA UKRAINE WAR (AP News)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 30, 2026 at 8:37 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Trump on Russia Ukraine War : అతి శీతల వాతావరణ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో ఉక్రెయిన్ రాజధాని కీవ్‌ సహా ఇతర నగరాలపై వారం రోజుల పాటు దాడులకు పాల్పడవద్దని రష్యా అధినేత పుతిన్‌ను అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కోరారు. ఉక్రెయిన్‌లోని కీలక మౌలిక సదుపాయాలపై రష్యా దాడిచేస్తూ విద్యుత్ సరఫరాకు ఆటంకం కలిగించి ప్రజా జీవనాన్ని దుర్భరం చేస్తున్న దరిమిలా ట్రంప్ ఈ మేరకు సూచించారు. తన ప్రతిపాదనకు పుతిన్ అంగీకరించారని శ్వేతసౌధంలో జరిగిన మంత్రివర్గ సమావేశంలో ట్రంప్ వెల్లడించారు. అయితే రష్యా ఈ విషయాన్ని ధ్రువీకరించలేదు. మరోవైపు ఉక్రెయిన్‌లోని జపోరిజియా ప్రాంతంపై రష్యా జరిపిన తాజా దాడిలో ముగ్గురు పౌరులు మృతిచెందారని అధికారులు తెలిపారు. ఈ దాడిలో ఒక భవనం పూర్తిగా అగ్నికి ఆహుతైందని వెల్లడించారు.

అంతకుముందు నాలుగేళ్లుగా జరుగుతున్న రష్యా-ఉక్రెయిన్‌ యుద్ధం ముగింపు దిశగా మరో అడుగుపడింది. శాంతిచర్చలకు మాస్కో రావాలని ఉక్రెయిన్‌ను రష్యా ఆహ్వానించింది. ఈ మేరకు ఆహ్వానం పంపినట్లు మాస్కో గురువారం ఓ ప్రకటన చేసింది. యుద్ధం ఆపటానికి ఇరుదేశాల మధ్య ఒప్పందం కుదిర్చేందుకు అమెరికా తీవ్ర ప్రయత్నాలు చేస్తున్న వేళ ఈ పరిణామం చోటుచేసుకుంది. ఇంధన మౌలిక సదుపాయాలపై దాడులు ఆపేందుకు రష్యా-ఉక్రెయిన్‌లు ఓ అంగీకారానికి వచ్చినట్లు జరుగుతున్న ప్రచారాన్ని తోసిపుచ్చిన తర్వాత క్రెమ్లిన్‌ ఈ ప్రకటన చేసింది. అయితే తమ ఆహ్వానంపై ఉక్రెయిన్‌ నుంచి ఇప్పటివరకు ఎలాంటి స్పందన రాలేదని క్రెమ్లిన్‌ అధికార ప్రతినిధి డిమిత్రి పెస్కోవ్‌ తెలిపారు. గతేడాది రష్యా ఇలాగే పంపిన ఆహ్వానాన్ని ఉక్రెయిన్‌ తిరస్కరించింది. ప్రతిరోజు తమపై క్షిపణులతో దాడులుచేస్తున్న రష్యాతో చర్చలు జరపబోమని ఉక్రెయిన్‌ అధ్యక్షుడు జెలెన్‌స్కీ పేర్కొన్నారు.

TAGGED:

US PRESIDENT DONALD TRUMP
RUSSIA UKRAINE WAR
TRUMP ON RUSSIA UKRAINE WAR

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.