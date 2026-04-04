'యుద్ధవిమానాలు కూలినా చర్చలు ఆగవు'- ఇరాన్ యుద్ధంపై ట్రంప్ వ్యాఖ్యలు- 1.5 ట్రిలియన్ డాలర్ల రక్షణ బడ్జెట్!
ఇరాన్ ప్రాంతంలో అమెరికా యుద్ధవిమానాలు కూలిన ఘటన- దౌత్య చర్చలపై ప్రభావం లేదని ట్రంప్ వ్యాఖ్య- యుద్ధం మధ్యే చర్చలు- ఇరాన్ పాల్గొనడంపై అనిశ్చితి
Published : April 4, 2026 at 7:30 AM IST
Trump On Iran Talks : ఇరాన్తో కొనసాగుతున్న యుద్ధ నేపథ్యంలో అమెరికా సైన్యానికి గట్టి ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. రెండు యుద్ధవిమానాలు కూలిపోయిన ఘటన అంతర్జాతీయంగా చర్చనీయాంశమైంది. ఈ ఘటనపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తొలిసారి స్పందిస్తూ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. యుద్ధవిమానం కూలిపోయినప్పటికీ, ఇరాన్తో జరుగాల్సిన దౌత్యపరమైన చర్చలపై ఎలాంటి ప్రభావం ఉండబోదని ట్రంప్ స్పష్టం చేశారు. విలేకరులు అడిగిన ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇస్తూ, "ఇది యుద్ధం. ఇలాంటి ఘటనలు సహజం. చర్చలు ఆగవు" అని వ్యాఖ్యానించారు. ప్రస్తుతం అమెరికా యుద్ధ పరిస్థితుల్లో ఉందని ఆయన గుర్తుచేశారు.
ఇది వరకు ఈ ఘటనపై అధికారికంగా స్పందించని ట్రంప్, మొదటిసారి స్పందించడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. అయితే గల్లంతైన పైలట్ గురించి, గాలింపు చర్యల గురించి వివరాలు వెల్లడించడానికి ఆయన నిరాకరించారు. ఇది సున్నితమైన సైనిక ఆపరేషన్ అని పేర్కొంటూ మీడియా వ్యవహరిస్తున్న తీరుపై అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. అయితే ఇరాన్ తన వాదనలను మరింతగా బలపరుస్తోంది. హోర్ముజ్ జలసంధి సమీపంలో అమెరికాకు చెందిన A-10 Thunderbolt II యుద్ధవిమానాన్ని తామే కూల్చేశామని ఇరాన్ ప్రకటించింది. అయితే ఈ వాదనను స్వతంత్రంగా ధ్రువీకరించడం సాధ్యపడలేదు. ఈ విమానం భూభాగ లక్ష్యాలపై దాడి చేసే విధంగా రూపొందించబడిన ప్రత్యేక యుద్ధవిమానం.
గల్లంతైన పైలట్ కోసం గాలింపు చర్యలు
మరోవైపు, అమెరికా అధికారులు ఒక కీలక విషయాన్ని వెల్లడించారు. కూలిపోయిన మరో యుద్ధవిమానానికి చెందిన ఒక పైలట్ను సురక్షితంగా రక్షించినట్లు తెలిపారు. ఆయన ప్రస్తుతం అమెరికా సంరక్షణలో ఉండి చికిత్స పొందుతున్నారని సమాచారం. అయితే రెండో పైలట్ గల్లంతైనట్లు తెలుస్తోంది. అతని కోసం గాలింపు చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. కూలిపోయిన విమానం F-15E Strike Eagle గా గుర్తించారు. సాధారణంగా ఈ యుద్ధవిమానాన్ని ఇద్దరు సిబ్బంది నిర్వహిస్తారు. ఇరాన్ మీడియా విడుదల చేసిన చిత్రాలను పరిశీలించిన విశ్లేషకులు కూడా అవి F-15 విమానానికి చెందినవేనని నిర్ధరించినట్లు సమాచారం. ఖుజెస్తాన్ ప్రాంతంలో ఈ ఘటన జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. అక్కడ అమెరికా, ఇరాన్ దళాలు ఇద్దరూ గల్లంతైన పైలట్ కోసం తీవ్రంగా గాలిస్తున్నారు. యుద్ధం జరుగుతున్న సమయంలో అమెరికా విమానం ఇరాన్ భూభాగంలో కూలిపోవడం ఇదే తొలిసారి కావడం గమనార్హం.
అమెరికా ప్రభుత్వం భారీ రక్షణ వ్యయ ప్రణాళిక
ఇక దౌత్యపరమైన పరిస్థితులు కూడా ఉద్రిక్తంగా మారుతున్నాయి. యుద్ధ విరమణ కోసం జరగాల్సిన చర్చలకు ఇరాన్ హాజరుకాకపోవడంతో అవి నిలిచిపోయినట్లు సమాచారం. దీంతో యుద్ధం మరింత తీవ్రరూపం దాల్చే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో అమెరికా ప్రభుత్వం భారీ రక్షణ వ్యయ ప్రణాళికను కూడా ముందుకు తెచ్చింది. 2027 ఆర్థిక సంవత్సరానికి దాదాపు 1.5 ట్రిలియన్ డాలర్ల రక్షణ బడ్జెట్ను ప్రతిపాదించింది. ఇది ఆధునిక చరిత్రలోనే అత్యధికంగా భావిస్తున్నారు.
ఈ ప్రణాళికలో ఆయుధాల పెంపు, నౌకాదళ విస్తరణ, గోల్డెన్ డోమ్ మిసైల్ రక్షణ వ్యవస్థ నిర్మాణం వంటి అంశాలు ఉన్నాయి. అలాగే సైనికులకు 5 నుంచి 7 శాతం వరకు జీతభత్యాల పెంపు కూడా ప్రతిపాదించారు. సైన్యంలో నియామకాలు పెంచేందుకు ఇది ఉపయోగపడుతుందని భావిస్తున్నారు. అయితే రక్షణ వ్యయాన్ని భారీగా పెంచుతూనే, సామాజిక సేవలు, ఆరోగ్య రంగాల్లో ఖర్చులను తగ్గించే ప్రతిపాదనలు కూడా ఉన్నాయి. పలు సంక్షేమ పథకాలను పూర్తిగా రద్దు చేయాలని యోచిస్తున్నారు. మొత్తంగా చూస్తే, ఒకవైపు యుద్ధం కొనసాగుతుండగా మరోవైపు దౌత్య ప్రయత్నాలు కూడా సమాంతరంగా సాగుతున్నాయి. కానీ ఇరాన్-అమెరికా మధ్య ఉద్రిక్తతలు తగ్గే సూచనలు కనిపించడం లేదు. యుద్ధవిమానాల కూల్చివేత ఘటన ఉద్రిక్తతలను మరింత పెంచే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, చర్చలు ఆగవని ట్రంప్ స్పష్టం చేయడం ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో కీలకంగా మారింది.