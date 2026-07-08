'మిత్రదేశాల ఐక్యతకు ఇదో పరీక్ష'- ఇరాన్ యుద్ధంలో నాటో తీరుపై ట్రంప్ తీవ్ర అసంతృప్తి
నాటో దేశాల తీరు తనను తీవ్రంగా నిరాశపరిచిందన్న ట్రంప్- నాటో దేశాలపై తనకున్న దీర్ఘకాలిక సందేహాలు నిజమయ్యాయని వెల్లడి
Published : July 8, 2026 at 11:15 AM IST
Trump Says Disappointed With Nato : ఇరాన్తో జరుగుతోన్న యుద్ధంలో నాటో దేశాల తీరుపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తీవ్ర అంసతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. తుర్కియేలోని అంకారా జరుగుతోన్న నాటో శిఖరాగ్ర సదస్సులో పాల్గొన్న ట్రంప్ ఇరాన్తో జరుగుతున్న సైనిక వివాదంలో నాటో మిత్రదేశాలు వ్యవహరించిన తీరు తనను నిరాశపరిచినట్లు చెప్పారు. ఈ సంక్షోభాన్ని మిత్రదేశాల ఐక్యతను తెలుసుకునేందుకు ఒక పరీక్షగా తాను భావించానట్లు చెప్పారు.
పాశ్చాత్య దేశాల కూటమిపై తనకున్న దీర్ఘకాలిక సందేహాలు తాజా పరిణామాలతో మరింత బలపడ్డాయని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. ఇరాన్ స్థావరాలపై అమెరికా దాడులు చేసేందుకు చేయడానికి తమ వైమానిక స్థావరాలను వాడుకోవడానికి కొన్ని మిత్రదేశాలు నిరాకరించడంపై ట్రంప్ మండిపడ్డారు. హర్మూజ్ జలసంధిలో భద్రత కల్పించేందుకు సైన్యాన్ని మోహరించకపోవడంపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. రెండో ప్రపంచ యుద్ధం తర్వాత అమెరికా అందిస్తున్న భద్రతాపరమైన హామీలకు ఈ దేశాలు నిజంగా అర్హులేనా అన్న తన పాత అనుమానాలు ఇప్పుడు నిజమయ్యాయని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. వాస్తవానికి తమకు ఎవరి సహాయం అవసరం లేదన్నారు. ఇన్నాళ్లు వారికి మేము సాయం చేశామని కానీ తమకు అవసరమైనప్పుడు వారు అండగా ఉంటారన్న నమ్మకం లేదని ట్రంప్ వ్యాఖ్యానించారు.