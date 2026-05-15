అనేక సమస్యలను పరిష్కరించుకున్నాం- ఇక అమెరికా పర్యటనకు జిన్పింగ్ వస్తారు : డొనాల్డ్ ట్రంప్
చైనాలో ముగిసిన ట్రంప్ పర్యటన- తనకు ఈ పర్యటన ఎంతో సానుకూల అనుభవాన్ని ఇచ్చిందని ట్రంప్ వ్యాఖ్య
Published : May 15, 2026 at 1:33 PM IST
Trump China Visit Updates : చైనా అధ్యక్షుడు షీ జిన్పింగ్ సెప్టెంబర్ 24 లేదా ఆ తరువాత అమెరికాను సందర్శించవచ్చని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ శుక్రవారం పేర్కొన్నారు. చైనాతో అమెరికా జరుపుతున్న ద్వైపాక్షిక వాణిజ్యాన్ని ప్రస్తావించిన ట్రంప్, జిన్పింగ్ పర్యటన ఒక రిసిప్రొకాల్ పర్యటనగా నిలిస్తుందని అభివర్ణించారు. ట్రంప్ తన చైనా పర్యటన ముగింపు సందర్భంగా ఈ కీలక ప్రకటన చేశారు. అంతకు ముందు, బీజింగ్లోని జోంగ్నాన్హై నాయకులతో సమావేశమైన సందర్భంగా ట్రంప్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ, షీ జిన్పింగ్కు, ఆయన ప్రతినిధులకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
"నేను జిన్పింగ్కు, ఆయన ప్రతినిధులు అందరికీ ధన్యవాదాలు చెప్పాలని అనుకుంటున్నాను. మేమంతా స్నేహితులుగా మారాం. వారు గొప్ప వ్యక్తులు. ఇక్కడికి రావడం నాకు దక్కిన గౌరవంగా భావిస్తున్నాను. నేను మళ్లీ వస్తాను. సెప్టెంబర్ 24 లేదా ఆ తరువాత జిన్పింగ్ అమెరికా పర్యటనకు వస్తారని నేను నమ్ముతున్నాను. నేను చైనా పర్యటనకు వచ్చాను. అందుకు బదులుగ జిన్పింగ్ కూడా అమెరికా పర్యటనకు (రెసిప్రొకాల్)గా వస్తారు. నేను చైనా పర్యటన వల్ల ఎలా ప్రభావితమయ్యానో, మీరు (జిన్పింగ్) కూడా అమెరికా పర్యటన ముగిసిన తర్వాత అదే విధంగా ప్రభావితమై తిరిగి వస్తారని నేను ఆశిస్తున్నాను."
- డొనాల్డ్ ట్రంప్, అమెరికా అధ్యక్షుడు
అనేక సమస్యలను పరిష్కించుకున్నాం!
చైనాలో తన రెండు రోజుల అధికారిక పర్యటనలో భాగంగా, జిన్పింగ్ బృందంలో చర్చలు జరిపామని, ఫలితంగా 'అనేక విభిన్న సమస్యలు' పరిష్కారం అయ్యాయని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఇరుపక్షాలు ద్వైపాక్షిక సంబంధాలు, వాణిజ్యం, ఇరాన్ అమెరికా ఉద్రిక్తతలపై చర్చలు జరిపినట్లు తెలిపారు. మీడియాతో మాట్లాడుతూ, చైనాలో పర్యటన అద్భుతంగా ఉందని, ఎన్నో సానుకూల ఫలితాలు వచ్చాయని పేర్కొన్నారు.
#WATCH | US President Donald Trump meets Chinese President Xi Jinping for the second day in Beijing— ANI (@ANI) May 15, 2026
US President Donald Trump says, " we made some fantastic trade deals great for both countries... he is a great man i respect greatly... we have settled a lot of problems that a lot…
"ఇది ఒక అద్భుతమైన పర్యటన. దీని వల్ల చాలా మంచి జరిగిందని నేను భావిస్తున్నాను. మేము కొన్ని అద్భుతమైన వాణిజ్య ఒప్పందాలను చేసుకున్నాం. ?ఇవి ఇరుదేశాలకు ఎంతో మేలు చేస్తాయి. ఆయన (జిన్పింగ్) నేను ఎంతో గౌరవించే వ్యక్తి. మా మధ్య దశాబ్దకాలానికి పైగా పరిచయం ఉంది. మేము మొదటి నుంచే మంచి స్నేహితులం అయ్యాం. ఇతర వ్యక్తులు పరిష్కరించలేని అనేక విభిన్న సమస్యలను మేము పరిష్కరించుకున్నాం. మా మధ్య సంబంధం చాలా బలంగా ఉంది. మేము నిజంగా కొన్ని అద్భుతమైన పనులు చేశామని నేను నమ్ముతున్నాను."
- డొనాల్డ్ ట్రంప్, అమెరికా అధ్యక్షుడు
ఇరాన్ వద్ద అణ్వాయుధాలు ఉండొద్దు!
ఇరాన్ అణ్వాయుధాలు పొందకుండా నిరోధించడం, వ్యూహాత్మక సముద్ర మార్గమైన హర్మూజ్ జలసంధిని తెరచి ఉంచడంపై జిన్పింగ్, తాను చర్చించామని, ఈ విషయంలో ఇద్దరి అభిప్రాయాలు ఒకేలా ఉన్నాయని ట్రంప్ వెల్లడించారు. అంతకు ముందు, చైనా విదేశాంగ శాఖ ఒక ప్రకటన విడుదల చేసింది. ఇరుదేశాధినేతలు ప్రధాన ద్వైపాక్షిక, ప్రపంచ సమస్యలపై లోతైన చర్చలు జరిపారని, ఒక ఉమ్మడి అవగాహనకు వచ్చారని తెలిపింది. అంతేకాదు రానున్న కాలంలో చైన-అమెరికా సంబంధాల స్థిరమైన అభివృద్ధి కోసం, ప్రపంచ శాంతి, శ్రేయస్సు కోసం ఒక 'కొత్త విజన్' ఏర్పాటు చేసుకోవడంపై ఇరుదేశాలు ఒక అంగీకారానికి వచ్చాయని పేర్కొంది.
"రానున్న మూడు ఏళ్లు, ఆ తరువాత చైనా-అమెరికా సంబంధాలకు వ్యూహాత్మక మార్గదర్శకత్వాన్ని అందించడానికి, ఇరుదేశాల మధ్య సంబంధాలు స్థిరమైన, ఆరోగ్యకరమైన, సుస్థిర అభివృద్ధిని ప్రోత్సహించడానికి, అలాగే ప్రపంచానికి మరింత శాంతి, శ్రేయస్సు, ప్రగతిని తీసుకురావడానికి వ్యూహాత్మక స్థిరత్వంలో కూడిన నిర్మాణాత్మక చైనా-అమెరికా సంబంధాన్ని నిర్మించాలనే కొత్త విజన్ను ఇరువురు అధ్యక్షుడు అంగీకరించారు" అని పేర్కొంది.
ముగిసిన ట్రంప్ పర్యటన
గురువారం అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ చైనా పర్యటనకు రాగా, జిన్పింగ్ ప్రభుత్వం ఆయనకు ఘనస్వాగతం పలికింది. తరువాత జిన్పింగ్, ట్రంప్ బీజింగ్లోని 'టెంపుల్ ఆఫ్ హెవెన్'ను సందర్శించారు. గత తొమ్మిదేళ్లలో ట్రంప్ చైనాలో పర్యటించడం ఇదే మొదటిసారి కావడంతో సర్వత్రా ఆసక్తి ఏర్పడింది. ఈ పర్యటనలో ఇరుదేశాల మధ్య అనేక ఒప్పందాలు కుదిరాయి. పర్యటన ముగించుకొని, తిరుగు ప్రయాణం అయిన ట్రంప్, చైనా పర్యటన తనకు ఎంతో సానుకూల అనుభవాన్ని ఇచ్చిందని వ్యాఖ్యానించారు.
