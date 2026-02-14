ఇరాన్లో అధికార మార్పు జరిగితే ఉత్తమం- ఈ సమస్యను శాశ్వతంగా పరిష్కారిస్తా : డొనాల్డ్ ట్రంప్
ఇరాన్లో సైనిక చర్యపై ట్రంప్ కీలక వ్యాఖ్యలు- అధికార మార్పు జరగాలని వెల్లడి
Published : February 14, 2026 at 7:13 AM IST
Trump On Iran : ఇరాన్పై సైనిక చర్యకు సంబంధించిన ఆలోచనలు కొనసాగుతున్న వేళ, అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇరాన్లో అధికార మార్పు జరిగితే అది ఉత్తమ పరిణామం అవుతుందని అన్నారు. ట్రంప్ ప్రభుత్వం మధ్యప్రాచ్యానికి రెండో విమాన వాహక నౌకను పంపిస్తున్నట్లు ప్రకటించిన కొద్ది గటంలకే ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.
'ఇరాన్లో అధికార మార్పు జరిగితే అదే ఉత్తమం. 47 ఏళ్లుగా వారు మాట్లాడుతూనే ఉన్నారు. చాలా మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఇప్పటికే అపార శక్తి అక్కడికి చేరుకుంది. మరిన్ని బలగాలు కూడా వెళ్తున్నాయి. దీనిని ఒకేసారి పూర్తిగా ముగిస్తే మంచిదే. ఇరాన్పై తన ప్రధాన లక్ష్యం అణు కార్యక్రమాన్ని నియంత్రించడమే అయినప్పటికీ, అది మాత్రమే కాకుండా ఇతర అంశాలు కూడా కీలకం. చర్చలు విజయవంతం అవుతాయని అనుకుంటున్నా. విఫలమైతే అది ఇరాన్కు చాలా చెడు రోజు అవుతుంది' అని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు.
#WATCH | On Iran, US President Donald Trump says, " ...for 47 years, they've been talking and talking and talking. in the meantime, we've lost a lot of lives while they talk...let's see what happens. in the meantime, tremendous power has arrived and additional power, as you know,… pic.twitter.com/rragHoRppE— ANI (@ANI) February 13, 2026
ఇరాన్ తన అణు కార్యక్రమంపై తమతో ఒప్పందం కుదుర్చుకోవాలని ఒత్తిడి పెంచుతూ, ట్రంప్ ప్రభుత్వం మధ్యప్రాచ్యానికి రెండో విమాన వాహక నౌకను పంపాలని నిర్ణయించింది. ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద యుద్ధనౌకగా పేరుగాంచిన యూఎస్ఎస్ జెరాల్డ్ ఆర్. ఫోర్డ్ ప్రస్తుతం కరేబియన్ సముద్రం నుంచి పశ్చిమాసియా దిశగా బయలుదేరుతోంది. గతంలో వెనెజువెలా అధ్యక్షుడు నికోలస్ మదురోను బంధించిన ఆపరేషన్లో కూడా యూఎస్ఎస్ జెరాల్డ్ ఆర్. ఫోర్డ్ కీలక పాత్ర పోషించింది. ఇప్పటికే మధ్య ప్రాచ్యంలో ఉన్న యూఎస్ఎస్ అబ్రహం లింకన్ నౌకతో పాటు, ఇప్పుడు 'ఫోర్డ్' కూడా చేరనుంది. ఒకవేళ ఒప్పందం కుదరకపోతే, యుద్ధనౌక యూఎస్ఎస్ జెరాల్డ్ ఆర్. ఫోర్డ్ అవసరం అవుతుందని ట్రంప్ వ్యాఖ్యానించారు.
ఇజ్రాయెల్-హమాస్ యుద్ధం తర్వాత ఇప్పటికే అస్థిరంగా ఉన్న మధ్యప్రాచ్యంలో, ఈ పరిణామం మరో ప్రాంతీయ యుద్ధానికి దారితీయవచ్చని గల్ఫ్ దేశాలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. గత వారం ఒమన్, ఖతార్ దేశాల మధ్యవర్తిత్వంతో ఇరాన్తో చర్చలు జరుగుతాయని అమెరికా భావించినప్పటికీ, అవి ఆశించిన ఫలితాన్ని ఇవ్వలేదు. దీంతో సైనిక ఒత్తిడిని పెంచాలని భావిస్తోంది.