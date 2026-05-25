ఒబామా ఒప్పందంలా ఉండదు- నగదు సహాయానికి చోటు లేదు: ఇరాన్తో డీల్పై ట్రంప్ కామెంట్స్
ఇరాన్తో కుదిరే ఒప్పందంలో నగదు సాయం ఉండదన్న ట్రంప్- ఒబామా హయాంలో కుదిరిన అణు ఒప్పందంపై తీవ్ర విమర్శలు- హర్మూజ్ జలసంధి, యురేనియం అంశాలపై చర్చలు కొనసాగుతున్నాయన్న సమాచారం
Published : May 25, 2026 at 7:27 AM IST
Trump On Iran Deal : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మరోసారి ఇరాన్ అంశంపై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. తన హయాంలో ఇరాన్తో ఏదైనా ఒప్పందం కుదిరితే అది మాజీ అధ్యక్షుడు బరాక్ ఒబామా కుదుర్చుకున్న ఒప్పందంలా ఉండదని స్పష్టం చేశారు. ముఖ్యంగా ఇరాన్కు భారీగా నగదు సహాయం అందించే విధానం తమ ఒప్పందంలో ఉండదని పేర్కొన్నారు. సోషల్ మీడియా వేదికగా స్పందించిన ట్రంప్, ఒబామా ప్రభుత్వం కుదుర్చుకున్న అణు ఒప్పందాన్ని తీవ్రంగా విమర్శించారు.
"నేను ఇరాన్తో ఒప్పందం కుదుర్చుకుంటే అది సరైనది, దేశ ప్రయోజనాలకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఒబామా ఒప్పందంలా కాదు. ఆ ఒప్పందం ఇరాన్కు భారీ మొత్తంలో నగదు ఇచ్చింది. అణ్వాయుధాల దిశగా వెళ్లేందుకు మార్గం కూడా కల్పించింది. మా ఒప్పందం పూర్తిగా దానికి విరుద్ధం" అని ట్రంప్ వ్యాఖ్యానించారు. అయితే ఆ ఒప్పందం ఇంకా పూర్తిగా చర్చల దశలోనే ఉందని, దాని వివరాలు బయటకు రాలేదని తెలిపారు. విమర్శలు చేస్తున్నవారు అసలు విషయం తెలియకుండా మాట్లాడుతున్నారని కూడా ట్రంప్ వ్యాఖ్యానించారు.
US President Donald Trump (@realDonaldTrump) on Truth Social posts, " if i make a deal with iran, it will be a good and proper one, not like the one made by obama, which gave iran massive amounts of cash, and a clear and open path to a nuclear weapon. our deal is the exact… pic.twitter.com/qfgchu1IrQ— Press Trust of India (@PTI_News) May 24, 2026
అదే సమయంలో అమెరికా సెనేటర్ లిండ్సే గ్రాహమ్ కూడా ట్రంప్ విధానానికి మద్దతు తెలిపారు. ఇరాన్తో దీర్ఘకాలిక ఒప్పందం కుదిరితే అది అబ్రహాం ఒప్పందాల విస్తరణకు దోహదం చేయాలని అభిప్రాయపడ్డారు. ముఖ్యంగా సౌదీ అరేబియా సహా పలు ముస్లిం దేశాలు ఇజ్రాయెల్తో సంబంధాలు సాధారణీకరించే దిశగా ఈ చర్చలు ఉపయోగపడాలని పేర్కొన్నారు. ఇజ్రాయెల్ ప్రధానమంత్రి బెంజమిన్ నెతన్యాహు కూడా ట్రంప్తో చర్చలు జరిపినట్లు వెల్లడించారు. హోర్ముజ్ జలసంధిని తిరిగి తెరవడం, ఇరాన్ అణు కార్యక్రమంపై తుది ఒప్పందం దిశగా జరుగుతున్న చర్చలపై మాట్లాడినట్లు తెలిపారు. ఇరాన్ ముప్పును ఎదుర్కొనే విషయంలో అమెరికా తమకు అండగా నిలిచిందని ట్రంప్కు కృతజ్ఞతలు తెలిపినట్లు నెతన్యాహు పేర్కొన్నారు.
ఇక వైట్హౌస్ వెలుపల జరిగిన కాల్పుల ఘటనపై కూడా చర్చ మొదలైంది. విదేశాంగ నిపుణుడు వైయెల్ అవ్వాద్ మాట్లాడుతూ, ఈ ఘటన వెనుక ఒక్క వ్యక్తి ఉన్నప్పటికీ, ఇరాన్తో శాంతి ఒప్పందానికి వ్యతిరేకంగా ఇది ఒక హెచ్చరిక కావచ్చని అభిప్రాయపడ్డారు. కొందరు వర్గాలు ఈ ఒప్పందాన్ని ఇష్టపడకపోవచ్చని, అందుకే పరిస్థితి ఇంకా అనిశ్చితంగానే ఉందన్నారు. తుది ఒప్పందం కుదురుతుందా? లేక అమెరికా యుద్ధ దిశగా వెళ్తుందా? అన్నది ఇంకా స్పష్టత లేని అంశమని వ్యాఖ్యానించారు.
భారత్-అమెరికా సంబంధాలపైనా అవ్వాద్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీకి వైట్హౌస్ నుంచి వచ్చిన ఆహ్వానం ఎలా పంపించారో స్పష్టత లేదన్నారు. సాధారణంగా అధికారిక ఆహ్వానం ప్రత్యేక విధానంలో అందజేస్తారని పేర్కొన్నారు. అమెరికా-భారత్ సంబంధాలను తిరిగి సరిచేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని అవ్వాద్ అభిప్రాయపడ్డారు. ట్రంప్ హయాంలో భారత్పై టారిఫ్లు, రష్యా చమురు కొనుగోలు అంశాలపై ఒత్తిడి పెరిగిందని తెలిపారు. అమెరికా విదేశాంగ మంత్రి మార్కో రుబియో భారత్ పర్యటనతో ఇరు దేశాల సంబంధాలు మళ్లీ గాడినపడే అవకాశం ఉందన్నారు. ముఖ్యంగా భారత్ ఇంధన భద్రతకు అవసరమైన అంశాలపై చర్చలు జరిగే అవకాశముందని చెప్పారు. వెనిజువెలా చమురును అమెరికా కంపెనీల ద్వారా భారత్కు సరఫరా చేసే అవకాశాన్ని కూడా అమెరికా పరిశీలిస్తున్నట్లు అవ్వాద్ తెలిపారు. వెనిజులా ముడి చమురు భారత రిఫైనరీలకు అనుకూలంగా ఉంటుందని, పశ్చిమాసియాలో యుద్ధ పరిస్థితులు తలెత్తితే అది భారత్కు ప్రత్యామ్నాయ వనరుగా ఉపయోగపడుతుందని వివరించారు.
ఇరాన్తో కుదిరే అవగాహన ఒప్పందంపై కూడా ఆయన పలు వివరాలు వెల్లడించారు. ప్రస్తుతం జరుగుతున్న చర్చల్లో భాగంగా ఇరాన్ తన సుసంపన్న యురేనియం నిల్వలను తగ్గించేందుకు అంగీకరించినట్లు సమాచారం ఉందన్నారు. వాటిని ఇతర దేశాలకు తరలించడం లేదా తక్కువ స్థాయికి మార్చే అంశంపై చర్చలు జరుగుతున్నాయని చెప్పారు. అలాగే హోర్ముజ్ జలసంధిపై ఆంక్షలు ఎత్తివేయడం, అమెరికా తన సైనిక బలగాలను తగ్గించడం, ఇరాన్ ఆస్తులపై ఆంక్షలను దశలవారీగా సడలించడం వంటి అంశాలు కూడా చర్చల్లో ఉన్నాయని వెల్లడించారు.
ఈ అవగాహన ఒప్పందం అమల్లోకి వస్తే పశ్చిమాసియాలో మరో యుద్ధం తప్పే అవకాశముందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. అదే సమయంలో భారత్-అమెరికా సంబంధాలు కూడా సాధారణ స్థితికి వచ్చే అవకాశముందని పేర్కొన్నారు. అయితే మరోవైపు అమెరికా భారత్పై ఒత్తిడి పెంచే అవకాశాన్ని కూడా కొట్టిపారేయలేమని అవ్వాద్ హెచ్చరించారు. చైనా, రష్యా నుంచి భారత్ దూరంగా ఉండాలని, క్వాడ్ కూటమిపై మరింత దృష్టి పెట్టాలని అమెరికా కోరే అవకాశముందని అన్నారు. ఇంధన భద్రత, టారిఫ్లు, రష్యా-ఇరాన్ చమురు కొనుగోలు వంటి అంశాల్లో భారత్ జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలని సూచించారు.
