ETV Bharat / international

'వింటున్నావా గియానీ- మేం మళ్లీ రెడీ'- ఫిఫా ప్రపంచ కప్​ ఫైనల్​లో ట్రంప్​ ప్రకటన

ఫుట్‌బాల్ ప్రపంచకప్‌కు లభించిన స్పందన అంచనాలకు మించిందన్న ట్రంప్- మళ్లీ బిడ్ వేస్తామని వెల్లడి- ఫిఫా అధ్యక్షుడు ఇన్ఫాంటినోకు ఆసక్తికర సూచన

Trump On FIFA World Cup
Messi, Trump (AP)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 20, 2026 at 8:20 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Trump On FIFA World Cup : ఫిఫా ప్రపంచకప్‌కు మరోసారి ఆతిథ్యం ఇవ్వడానికి అమెరికా సిద్ధంగా ఉందని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తెలిపారు. ప్రపంచకప్‌కు లభించిన అద్భుత స్పందన అంచనాలను మించిపోయిందని పేర్కొన్న ఆయన, ఈ విజయంతో మరోసారి టోర్నీ నిర్వహణకు బిడ్ వేయనున్నట్లు వెల్లడించారు. న్యూయార్క్- న్యూజెర్సీ స్టేడియంలో అర్జెంటీనా, స్పెయిన్ మధ్య జరగనున్న ఫిఫా ప్రపంచకప్ ఫైనల్‌కు ముందు ఫాక్స్ స్పోర్ట్స్‌కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. "సంఖ్యకు అనుగుణంగా చూస్తే వెంటనే మరోసారి బిడ్ వేయాలి. నేను ఇక్కడ ఉండగానే మళ్లీ ఈ టోర్నీని నిర్వహించాలని కోరుకుంటున్నాను. వింటున్నావా గియానీ?" అంటూ ఫిఫా అధ్యక్షుడు గియానీ ఇన్ఫాంటినోను ఉద్దేశించి ట్రంప్ వ్యాఖ్యానించారు.

ఆతిథ్య ప్రకటనల్లో మార్పులు చేయాలని సూచన
ప్రపంచకప్ ఆతిథ్య దేశాల ఎంపికలో నిరాశను తగ్గించేందుకు ఫిఫా కొత్త విధానాన్ని పరిశీలించాలని కూడా ట్రంప్ సూచించారు. ఒకేసారి రెండు ఆతిథ్య దేశాలను ప్రకటిస్తే బిడ్డింగ్‌లో పాల్గొనే దేశాల్లో అసంతృప్తి తగ్గుతుందని అభిప్రాయపడ్డారు. "ముందుగా అమెరికాను, ఆ తర్వాత మరో దేశాన్ని ప్రకటించాలని నేను గియానీకి సూచించాను. అలా చేస్తే ఇతర దేశాల్లో ఏర్పడే కోపం, నిరాశ కొంతవరకు తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది" అని ట్రంప్ అన్నారు. అమెరికా మరోసారి ప్రపంచకప్ నిర్వహణకు ఆసక్తి చూపుతుండటంతో భవిష్యత్ ఫిఫా ఆతిథ్య రేసుపై చర్చ మొదలైంది.

TAGGED:

TRUMP SAYS ANNOUNCE US NEXT TIME
TRUMP ON FIFA WORLD CUP

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.