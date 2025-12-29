ETV Bharat / international

తుది దశకు ఉక్రెయిన్- రష్యా శాంతి ఒప్పందం: డొనాల్డ్ ట్రంప్

దాదాపు నాలుగేళ్లుగా సాగుతున్న రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధం ముగింపు దశకు చేరుకుందా? అంటే అవును అనే బలమైన సంకేతాలు- చర్చలు ముగింపు దశకు చేరుకున్నట్లు ప్రకటించిన ట్రంప్- 90శాతం అంగీకారం కుదిరినట్లు చెప్పిన జెలెన్‌స్కీ

Russia Ukraine Peace Deal
Russia Ukraine Peace Deal (ETV bhartat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 29, 2025 at 7:21 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Russia Ukraine Peace Deal : ఉక్రెయిన్- రష్యా యుద్ధానికి ముగింపు పలికే శాంతి ఒప్పందానికి అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ చేస్తున్న ప్రయత్నాలు కీలక దశకు చేరుతున్నట్లు కనిపిస్తున్నాయి. ఉక్రెయిన్– రష్యా శాంతి ఒప్పందం తుది దశకు చేరుకున్నట్లు ట్రంప్ వెల్లడించారు. ఈ భీకర యుద్ధం రెండో ప్రపంచ యుద్ధం తర్వాత అత్యంత భయంకరమైనదిగా ట్రంప్ అభివర్ణించారు. దీనికి ముగింపు పలకడమే తన లక్ష్యమని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఆదివారం ఫ్లోరిడాలోని మార్-ఏ-లాగో క్లబ్‌లో శాంతి ఒప్పందంపై చర్చించేందుకు ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్‌స్కీతో ట్రంప్ భేటీ అయ్యారు. ఈ చారిత్రక సమావేశం తర్వాత ఇరువురు దేశాధినేతలు మీడియాతో మాట్లాడారు. ఈ సందర్భంగా ట్రంప్ శాంతి ఒప్పందంపై కీలక కామెంట్స్ చేశారు. చర్చలు ఫలప్రదంగా జరిగాయని పేర్కొన్నారు. జెలెన్‌స్కీతో సమావేశానికి ముందే తాను పుతిన్ తో మాట్లాడినట్లు చెప్పారు. అలాగే, యూరోపియన్ నేతలతో కూడా తాను మాట్లాడినట్లు తెలిపారు.

"మా మధ్య అద్భుతమైన సమావేశం జరిగింది. చాలా విషయాలపై చర్చించాము. మీటింగ్‌కు ముందు నేను రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్‌తో మాట్లాడాను. జెలెన్‌స్కీ‌తో సమావేశం రెండు గంటలకు పైగా కొనసాగింది. శాంతి ఒప్పందానికి చాలా దగ్గర్లో ఉన్నాం. బహుశా చాలా చేరువలో ఉన్నామని నేను భావిస్తున్నాను. జెలెన్‌స్కీ, నేను ఇప్పుడే యూరోపియన్ నేతలతో మాట్లాడాం. రెండో ప్రపంచ యుద్ధం తర్వాత అత్యంత భయంకరమైన ఈ యుద్ధాన్ని ముగించే దిశగా చాలా పురోగతి సాధించాం"
- ట్రంప్

డాన్‌బాస్‌ భూభాగంపై విలేకరులు అడిగిన ప్రశ్నపై ట్రంప్ స్పందించారు. శాంతి ఒప్పందం దాదాపు ఖారారైందని అయితే ఇంకా కొన్ని క్లిష్టమైన, సున్నితమైన అంశాలు మిగిలి ఉన్నాయని ట్రంప్ అంగీకరించారు. అందులో ప్రధానమైనది తూర్పు ఉక్రెయిన్‌ భూభాగమైన డాన్‌బాస్‌ సంబంధించిన అంశమని తెలిపారు. "ఈ ఒప్పందంలో భూమి అంశమే ప్రధాన సమస్య. కానీ పరిష్కారానికి చాలా దగ్గరగా వచ్చాం. ఇది చాలా కఠినమైన అంశమే, అయినా చివరికి దీనికి పరిష్కారం దొరుకుతుందని నేను భావిస్తున్నాను" అని ట్రంప్ ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. యుద్ధం ఇప్పుడు ముగియాలని లేకపోతే ఇంకా చాలాకాలం కొనసాగుతుందని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. దీనివల్ల ప్రజలు అధిక సంఖ్యలో మరణిస్తూనే ఉంటారని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. అలా జరగడం పుతిన్‌కు, జెలెన్‌స్కీకి, తనకు ఇష్టం లేదన్నారు. ఇదే సమయంలో ఒప్పందం ఎంత శాతం పూర్తయిందో చెప్పడానికి నిరాకరించిన ట్రంప్, చర్చలు తుది దశకు చేరుతున్నాయని తెలిపారు.

90శాతం అంశాలపై ఏకాభిప్రాయం: జెలెన్‌స్కీ
శాంతి చర్చల్లో భాగంగా ఉక్రెయిన్ ప్రతిపాదించిన 20 పాయింట్ల ప్రణాళికపై ప్రధానంగా దృష్టి సారించినట్లు జెలెన్‌స్కీ పేర్కొన్నారు. శాంతి ప్రణాళికలోని 90 శాతం అంశాలపై ఇరు పక్షాల మధ్య అంగీకారం కుదిరిందని తెలిపారు. అమెరికా-ఉక్రెయిన్ మధ్య రక్షణ పరమైన హామీలపై 100 శాతం స్పష్టత వచ్చిందన్నారు. ఐరోపా దేశాలు కూడా ఇందులో భాగస్వాములు కానున్నట్లు తెలిపారు. యుద్ధం ముగిసిన తర్వాత ఉక్రెయిన్ సైన్యం స్థాయి, ఆయుధ సంపత్తిపై పూర్తి స్థాయి అంగీకారం లభించినట్లు పేర్కొన్నారు. ఉక్రెయిన్ ఆర్థిక వ్యవస్థను తిరిగి పుంజుకునేలా చేసే ప్లాన్ తుది దశకు చేరుకుందని జెలెన్‌స్కీ వెల్లడించారు.

"మేము అన్ని అంశాలపై చర్చించాం. గత కొన్ని వారాలుగా అమెరికా, ఉక్రెనియిన్ బృందాలు సాధించిన పురోగతిని అభినందిస్తున్నాం. 20 అంశాల శాంతి ప్రణాళికపై 90 శాతం అంగీకారం కుదిరింది. అమెరికా-ఉక్రెయిన్ భద్రతా హామీలపై 100 శాతం అంగీకారం కుదిరింది. అమెరికా,యూరప్​, ఉక్రెయిన్​ భద్రతా హామీలు కూడా దాదాపుగా ఖరారయ్యాయి. ఒప్పందం ముగిసిన తర్వాత చేసే ప్రణాళికపై కూడా చర్చలు జరిపాం. శాశ్వత శాంతిని సాధించడంలో భద్రతా హామీలు ఒక కీలకమైన మైలురాయి అని నమ్ముతున్నాం. ఉక్రెయిన్ శాంతికి సిద్ధంగా ఉంది"
- జెలెన్‌స్కీ

చర్చల సమయంలోనూ ఉక్రెయిన్‌పై దాడి
ఒకవైపు శాంతి చర్చలు జరుగుతుండగా ఉక్రెయిన్- రష్యా మధ్య ఉద్రిక్తతలు తగ్గలేదు. చర్చలు జరుగుతున్న సమయంలోనే ఉక్రెయిన్‌లోని స్లోవియన్స్క్ నగరంలో రష్యా జరిపిన దాడుల్లో పలువురు మరణించినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ ఘటనను జెలెన్‌స్కీ తీవ్రంగా ఖండించారు. గతవారం రోజుల్లోనే రష్యా 2,100 డ్రోన్లు, 94 మిసైళ్లతో ఉక్రెయిన్‌పై భారీ దాడులు చేసింది. అందుకే ఈ యుద్ధాన్ని సాగదీయకుండా వీలైనంత త్వరగా ఒప్పందాన్ని పూర్తి చేయాలని ట్రంప్ బృందం ప్రయత్నిస్తోంది.

'నేను అనుమతిస్తేనే ఏదైనా!'- జెలెన్​స్కీతో భేటీ వేళ ట్రంప్ కీలక వ్యాఖ్యలు

శాంతి ఒప్పందంపై ట్రంప్ ప్రతినిధులతో జెలెన్‌స్కీ భేటీ- పత్రాలు సిద్ధమని వెల్లడి

TAGGED:

US UKRAINE PEACE TALK
RUSSIA UKRAINE WAR
RUSSIA UKRAINE PEACE DEAL
RUSSIA UKRAINE
US UKRAINE PEACE TALKS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.