ETV Bharat / international

'థాంక్యూ డార్లింగ్‌'- విలేకరిపై కోపంతో మైక్ తీసేసి ఇంటర్వ్యూ మధ్యలోనే వెళ్లిపోయిన ట్రంప్

ఎన్​బీసీ మీట్ ది ప్రెస్ కార్యక్రమంలో ఉద్రిక్త వాతావరణం- 2020 అమెరికా ఎన్నికలపై ట్రంప్ ఆరోపణలకు ఆధారాలు కోరిన జర్నలిస్ట్- మీడియాపై తీవ్ర విమర్శలు చేస్తూ ఇంటర్వ్యూను అర్ధాంతరంగా ముగించిన అమెరికా అధ్యక్షుడు

Trump Walk Out Of Interview
US president Donald Trump (AP)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 8, 2026 at 12:19 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Trump Walk Out Of Interview : అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్‌ సహనం కోల్పోయి ఆగ్రహంతో జర్నలిస్ట్‌పై చిందులు తొక్కిన ఘటన ఎన్‌బీసీ ఛానెల్‌ నిర్వహించిన ఇంటర్వ్యూ సందర్భంగా జరిగింది. ఆగ్రహంతో ఊగిపోవడమే కాకుండా మైక్రోఫోన్‌ను తీసి నేలకేసి కొట్టి దాన్ని తొక్కుకుంటూ అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయారు.

ఎన్‌బీసీ ఛానెల్‌ మీట్‌ ది ప్రెస్‌ కార్యక్రమంలో భాగంగా ట్రంప్‌ను ఇంటర్వ్యూ చేసింది. అందులో మహిళా జర్నలిస్టు ట్రంప్‌ను నిక్కచ్చిగా ప్రశ్నించారు. కొత్త యుద్ధాలను మొదలుపెట్టను అని హామీ ఇచ్చి, ఇరాన్‌తో యుద్ధం ఎందుకు చేశారని ప్రశ్నించారు. అయితే ట్రంప్‌ అసలు అలాంటి హామీనే ఇవ్వలేదంటూ తప్పించుకునే ప్రయత్నం చేశారు. మంగళవారం నాటి కాలిఫోర్నియాలో ప్రైమరీ ఎన్నికల్లో ఓట్ల లెక్కింపులో మోసం జరిగిందంటూ ట్రంప్‌ ఆరోపించారు. అయితే అందుకు ఆధారాలు లేవని, నిజంగా ఉంటే వాటిని బయటపెట్టాలంటూ జర్నలిస్ట్‌ క్రిస్టెన్ వెల్కర్ కోరారు. దీంతో ట్రంప్‌ సహనం కోల్పోయారు. మీడియాను అక్రమమైన నెట్‌వర్క్‌, నీచమైన పత్రికలు అంటూ తిట్టిపోస్తూ ఇంటర్వ్యూను ముగించేశారు.

'మీ ఎన్నికలు అక్రమమైనవి, మీరూ అక్రమమైనవారే. అలాగే మీట్ ది ప్రెస్ కూడా అక్రమమైనదే. ఏబీసీ, సీబీఎస్‌, సీఎన్‌ఎన్‌ కూడా అంతే. మీరంతా ఏకపక్షంగా వ్యవహరించే, అక్రమమైన నెట్‌వర్క్‌లు. సరే, ఇక చాలు, నేను విసిగిపోయాను. థాంక్యూ డార్లింగ్‌, శుభం. నేను ఇంటర్వ్యూ కోసం మీతో కలిసి వర్షంలో కూర్చున్నాను. గంటసేపు మీతో వర్షంలోనే గడిపాను. వర్షం పడుతున్నా కూడా మీకు సమయం ఇచ్చాను. ఇక చాలు. మీరు మీ పత్రికా వ్యవస్థను సరిదిద్దుకోవాలి, ఎందుకంటే నిజాయితీ లేని పత్రికా వ్యవస్థతో ఏ దేశమూ గొప్పగా ఎదగలేదు. పదండి, వెళ్దాం' అని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు.

TAGGED:

TRUMP WALK OUT OF INTERVIEW
TRUMP WALK OUT OF INTERVIEW

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.