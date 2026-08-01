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'టారిఫ్‌తోనే భారత్, పాక్ యుద్ధం ఆపా'- ట్రంప్ నోట మళ్లీ అదే వ్యాఖ్యలు

ఆపరేషన్ సిందూర్ సమయంలో టారిఫ్‌ల బెదిరింపుతో యుద్ధాన్ని నిలిపానని డొనాల్డ్ ట్రంప్ వ్యాఖ్యలు

Trump On India Pakistan War
Donald Trump (AP)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 1, 2026 at 8:01 AM IST

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Trump On India Pakistan War : భారత్​- పాకిస్థాన్ యుద్ధాన్ని తానే ఆపానంటూ అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ పునరుద్ఘాటించారు. అమెరికా అధిక దిగుమతి సుంకాలు విధిస్తామని హెచ్చరించడంతోనే ఇరు దేశాలు యుద్ధాన్ని విరమించుకున్నాయని ఆయన అన్నారు. క్యాంప్ డేవిడ్‌లో మీడియాతో మాట్లాడిన ట్రంప్ తన అధ్యక్ష పదవీకాలంలో పలు అంతర్జాతీయ ఘర్షణలను నిలిపివేశానని పేర్కొన్నారు.

భారత్- పాకిస్థాన్ మధ్య యుద్ధం తీవ్రంగా కొనసాగుతున్న సమయంలో ఇరు దేశాలకు 250 శాతం టారిఫ్‌లు విధిస్తామని హెచ్చరించినట్లు ట్రంప్ తెలిపారు. ఆ సమయంలో భారత్, పాకిస్థాన్ రెండూ తీవ్ర ఆగ్రహంతో స్పందించాయని, కానీ మరుసటి రోజే తమ మధ్య యుద్ధం కొనసాగించబోమని ఫోన్ చేసి చెప్పారని పేర్కొన్నారు. పాకిస్థాన్ ప్రధాని షెహబాజ్ షరీఫ్ తనకు ఫోన్ చేసి, అణ్వాయుధాలు కలిగిన రెండు దేశాల మధ్య పెద్ద యుద్ధాన్ని అడ్డుకోవడం ద్వారా దాదాపు ఐదు కోట్ల మంది ప్రాణాలను కాపాడారని చెప్పినట్లు కూడా వెల్లడించారు. ట్రంప్ వ్యాఖ్యలను భారత్​ ఇప్పటికే పలుమార్లు ఖండించింది. ఇందులో ఎలాంటి మూడో దేశం జోక్యం లేదా మధ్యవర్తిత్వం లేదని భారత్ తేల్చిచెప్పింది.

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TRUMP ON INDIA PAKISTAN WAR
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TRUMP ON INDIA PAKISTAN WAR

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