భారత్​ చమురు దిగుమతులపై మళ్లీ ట్రంప్ అదే స్వరం- 2025 చివరి కల్లా ఉండవట!

రష్యా నుంచి చమురు దిగుమతులు- వైట్​హౌస్​లో ట్రంప్ కీలక వ్యాఖ్యలు

Trump On India
Trump On India (AP)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 23, 2025 at 8:14 AM IST

3 Min Read
Trump On India Crude Oil Imports : రష్యా నుంచి చమురు దిగుమతులను భారత్‌ ఈ ఏడాది చివరి నాటికి దాదాపు పూర్తిగా నిలిపేస్తుందని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ పేర్కొన్నారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీతో తనకు జరిగిన చర్చల్లో ఈ హామీ లభించిందని ఆయన తెలిపారు. అయితే భారత్‌ ఆ విషయాన్ని ఖండిస్తూ, ఇంధన సరఫరా భద్రతా విధానం తమకు అత్యంత ప్రాధాన్యమని స్పష్టం చేసింది.

బుధవారం వైట్‌హౌస్‌లో నాటో ప్రధాన కార్యదర్శి మార్క్‌ రుట్టేను ఆతిథ్యమిచ్చిన అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడిన ట్రంప్‌ మాట్లాడారు. "భారత్‌ నాకు హామీ ఇచ్చింది. రష్యా చమురు దిగుమతులను వారు దశలవారీగా తగ్గిస్తున్నారు. అకస్మాత్తుగా ఆపడం సాధ్యం కాదు కానీ ఈ ఏడాది చివరినాటికి దాదాపు పూర్తిగా తగ్గిస్తారు. ఇది పెద్ద నిర్ణయం. ప్రస్తుతం వారి చమురు దిగుమతుల్లో 40 శాతం రష్యా వాటా ఉంది. భారత్‌ అద్భుతంగా వ్యవహరిస్తోంది. మోదీతో నిన్న మాట్లాడాను, వారు చాలా సహకారభావంతో ఉన్నారు" అని తెలిపారు.

అమెరికా అధ్యక్షుడి వ్యాఖ్యలు అంతర్జాతీయ వేదికపై చర్చకు దారితీశాయి. రష్యా చమురు కొనుగోళ్లపై ట్రంప్‌ గతంలో పలుమార్లు విమర్శలు చేశారు. అమెరికా ఆంక్షలను బలపరిచే క్రమంలో ఆయన భారత ఉత్పత్తులపై 50 శాతం సుంకాలు విధించారు. సోమవారం కూడా ట్రంప్‌ ఇదే అంశంపై వ్యాఖ్యానించారు. ఎయిర్‌ఫోర్స్‌ వన్‌లో మీడియాతో మాట్లాడుతూ, "భారత్‌ రష్యా చమురు కొనుగోలు కొనసాగిస్తే సుంకాలు అలాగే కొనసాగుతాయి. కానీ మోదీ నాకు హామీ ఇచ్చారు. రష్యా చమురు ఇక తీసుకోరని చెప్పారు. వారు అలా చెప్పకపోతే భారీ టారిఫ్‌లు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది" అని హెచ్చరించారు.

ట్రంప్‌ వ్యాఖ్యలపై భారత్‌ నుంచి స్పష్టమైన స్పందన ఇచ్చింది. విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ ప్రతినిధి రణధీర్‌ జైస్వాల్‌ మాట్లాడుతూ, "చమురు విషయంలో ప్రధాన మంత్రి మోదీ, అధ్యక్షుడు ట్రంప్‌ల మధ్య ఎలాంటి ఫోన్‌ సంభాషణ జరగలేదు. ఈ విషయంపై ఎటువంటి సమాచారం లేదు" అని తెలిపారు. "మా ఇంధన విధానం స్పష్టంగా ఉంది. భారత వినియోగదారుల ప్రయోజనాలే మా ప్రాధాన్యం. సరసమైన ధరలకు, స్థిరమైన సరఫరా మాకు ముఖ్యమైంది" అని భారత్‌ ప్రకటించింది.

చైనా, రష్యా సంబంధాలపై ట్రంప్‌ విమర్శలు
అదే సమయంలో ట్రంప్‌ చైనా–రష్యా సంబంధాలపై కూడా వ్యాఖ్యానించారు. "‘నా పరిస్థితి కొంచెం భిన్నం. బైడెన్‌–ఒబామా విధానాల వల్లే చైనా, రష్యా కలిసి పోయాయి. వాస్తవానికి వీరిద్దరూ సహజసిద్ధంగా మిత్రులు కారు. వారిని కలిపిన కారణం అమెరికా మాజీ నాయకత్వం. అది పెద్ద తప్పు" అని ట్రంప్‌ అన్నారు.

జిన్‌పింగ్‌తో రాబోయే సమావేశం
చైనా అధ్యక్షుడు షీ జిన్‌పింగ్‌తో త్వరలో జరగనున్న సమావేశంలో రష్యా చమురు దిగుమతుల అంశం కూడా ప్రస్తావనకు వస్తుందని ట్రంప్‌ తెలిపారు. "మేం రష్యా–ఉక్రెయిన్‌ యుద్ధం ముగిసే మార్గాలపై చర్చించబోతున్నాం. జిన్‌పింగ్‌ దీని పరిష్కారానికి ఆసక్తిగా ఉన్నారని నేను నమ్ముతున్నా" అని పేర్కొన్నారు. ట్రంప్‌ ఇంకా మాట్లాడుతూ, "పుతిన్‌పై ప్రభావం చూపగల నాయకుడు ఎవరు అంటే అది జిన్‌పింగ్‌. ఆయన శక్తివంతుడు, గౌరవనీయుడు. రష్యా–ఉక్రెయిన్‌ యుద్ధాన్ని ఆపడానికి కీలక పాత్ర పోషించగలరు" అని విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు.

మొత్తానికి ట్రంప్‌ చేసిన ఈ తాజా వ్యాఖ్యలతో వాషింగ్టన్‌, న్యూదిల్లీ మధ్య చమురు రాజకీయం మళ్లీ చర్చకు వస్తోంది. భారత్‌ మాత్రం తన ఇంధన విధానం స్వతంత్రమని, ప్రజల ప్రయోజనాలను దృష్టిలో ఉంచుకుంటే తప్ప ఏ ఒత్తిడి ఎదురైనా తలొగ్గబోమని స్పష్టం చేస్తోంది. ఇక ట్రంప్‌ పేర్కొన్న మోదీతో సంభాషణ విషయం నిజం కాదని భారత ప్రభుత్వం సూటిగా తిప్పికొట్టింది. ఇలా ట్రంప్‌ వ్యాఖ్యలు, భారత ప్రతిస్పందనతో వాషింగ్టన్, న్యూదిల్లీ సంబంధాలు మరోసారి రాజకీయ వేదికపై ప్రధాన చర్చగా మారాయి.

TRUMP ON INDIA MODI
TRUMP MODI RELATIONS
US INDIA RELATIONS
INDIA RUSSIA CRUDE OIL IMPORTS
TRUMP ON INDIA CRUDE OIL IMPORTS

