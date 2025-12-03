ETV Bharat / international

భారత్​-పాక్​తో సహా 8యుద్ధాలు ఆపా- నాకు నోబెల్ బహుమతి ఇవ్వాలి : ట్రంప్

భారత్​-పాక్​ యుద్దంపై మరోసారి కీలక వ్యాఖ్యలు చేసిన ట్రంప్

Trump On India Pakistan Conflict
Trump On India Pakistan Conflict (AP)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 3, 2025 at 7:30 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Trump On India Pakistan Conflict : భారత్​-పాకిస్థాన్ యుద్ధంపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మళ్లీ పాటే పాడారు. భారత్​- పాక్​ మధ్య యుద్ధాన్ని తానే పరిష్కరించినట్లు పేర్కొన్నారు. ఎనిమిది యుద్ధాలను ఆపినందుకు తనకు నోబెల్ శాంతి బహుమతి రావాలని పునరుద్ఘాటించారు. మరో యుద్ధాన్ని కూడా ముంగించేందుకు చేరువలో ఉన్నాని తెలిపారు. మంగళవారం క్యాబినెట్​ సమావేశంలో ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు.

'నేను ఎనిమిది యుద్ధాలను ముగించాం. కానీ ఇంకో ఒకటి ఉంది. అదే రష్యా–ఉక్రెయిన్. దాన్ని కూడా ముగించాలని చూస్తున్నాం. నేను యుద్ధాన్ని ముగిస్తా. ప్రతిసారీ వారు నాకు నోబెల్ బహుమతి వస్తుందని అంటారు. కానీ తర్వాత దీనికి కాదు ఇంకొకదానికి వస్తుంది అని చెబుతారు. ఇప్పుడు రష్యా- ఉక్రెయిన్ యుద్ధాన్ని ముగించినట్లయితే నోబెల్ వస్తుంది అని అంటారు. మరి మిగతా ఎనిమిది యుద్ధాల సంగతేంటి? భారత్​, పాక్​తో సహా నేను అన్ని యుద్ధాలు గురించి ఆలోచించండి. ప్రతి యుద్ధానికి నాకు నోబెల్ రావాలి. కానీ నేను ఆశపడను. ఈ యుద్ధాల వల్ల ప్రాణాలు కోల్పోతున్న ప్రజలను కాపాడటమే ముఖ్యం. అలాగే 2025 నోబెల్ శాంతి బహుమతి గ్రహీత మారియా కొరీనా కూడా నాకు నోబెల్ రావాలని చెప్పింది' అని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు.

ఈ ఏడాది ఏప్రిల్​లో పహల్గాంలో అమాయక పర్యటకులపై ఉగ్రవాదులు కాల్పులు జరిపారు. ఈ కాల్పుల్లో 26 మంది మరణించారు. దీంతో పహల్గాం ఉగ్రదాడికి ప్రతీకారంగా పాకిస్థాన్, పీఓకేలోని ఉగ్రస్థావరాలపై భారత్ మే 7న ఆపరేషన్ సిందూర్ చేపట్టింది. ఈ క్రమంలో వందలాది మంది ముష్కరులు హతమయ్యారు. దీంతో భారత్- పాక్ మధ్య ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. యుద్ధ వాతావరణం నెలకొంది. భారత్​పై పాక్ వైమానిక దాడుల యత్నించగా, ఇండియా సైన్యం వాటిని సమర్థవంతంగా తిప్పికొట్టింది. కరాచీ పోర్టు, సైనిక స్థావరాలపై భారత సైన్యం దాడులు చేసి దాయాది దేశాన్ని తీవ్రంగా దెబ్బకొట్టింది. ఈ క్రమంలో మే 10న ఇరు దేశాల డైరెక్టర్ జనరల్స్ ఆఫ్ మిలిటరీ ఆపరేషన్స్ (డీజీఎంఓ) ల మధ్య ప్రత్యక్ష చర్చలు జరిగాయి. దీంతో కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం కుదిరింది.

అయితే భారత్, పాక్ మధ్య యుద్ధాన్ని ఆపానని ట్రంప్ పలు వేదికలపై ఇప్పటివరకు 60 సార్లుకు పైగా చెప్పారు. భారత్, పాకిస్థాన్​ను 350 శాతం సుంకాలతో బెదిరించి, రెండు అణుదేశాల మధ్య ఉద్రిక్తతలను తగ్గించానని తెలిపారు. తాము యుద్ధానికి వెళ్లబోవడం లేదని భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ తనకు ఫోన్ చేశారని పేర్కొన్నారు. అయితే ఇదే విషయంపై భారత్ పలుమార్లు వివరణ ఇచ్చింది. కాల్పుల విరమణను పాకిస్థాన్ కోరిందని వెల్లడించింది. ఇందులో మూడో పక్షం జోక్యం లేదని స్పష్టం చేసింది. అయినప్పటికీ ట్రంప్ తన వైఖరిని మార్చుకోలేదు. తాను భారత్- పాక్ యుద్ధాన్ని ఆపానని పాత పాటే పాడుతున్నారు.

200శాతం సుంకాల బెదిరింపుతోనే భారత్​-పాక్ యుద్ధం ముగించాం : ట్రంప్ నోట అదే మాట

ప్రధాని మోదీతో అద్భుతమైన సంబంధం- భారత్​పై సుంకాలు తగ్గించనున్నాం : డొనాల్డ్ ట్రంప్

TAGGED:

TRUMP ON INDIA PAKISTAN CONFLICT
INDIA PAK RELATIONS
INDIA PAKISTAN WAR
TRUMP ON INDIA PAKISTAN WAR

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.