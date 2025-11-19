ETV Bharat / international

'ఎనిమిది యుద్ధాలను ఆపా'- ట్రంప్‌ మళ్లీ పాత పాటే

భారత్​- పాకిస్థాన్ మధ్య యుద్ధాన్ని అడ్డుకున్నానని మళ్లీ వ్యాఖ్యానించిన ట్రంప్

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 19, 2025 at 7:13 AM IST

Trump On Wars : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మళ్లీ పాత పాటే పాడారు. తాను అధ్యక్షుడిగా మొత్తం ఎనిమిది యుద్ధాలను ఆపానని, అందులో భారత్​- పాకిస్థాన్ మధ్య నెలకొన్న ఉద్రిక్తతలు కూడా ఉన్నాయని చెప్పారు. సౌదీ అరేబియా క్రౌన్ ప్రిన్స్ మొహమ్మద్ బిన్ సల్మాన్‌తో వైట్ హౌస్‌లో జరిగిన ద్వైపాక్షిక సమావేశంలో ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.

ట్రంప్ మాట్లాడుతూ, "ఈ ఆఫీస్‌తో మేము చాలా మంచిపనులు చేశాం. నేను ఎనిమిది యుద్ధాలను ఆపాను. ఇంకొకటి మాత్రమే మిగిలింది. అది కూడా పుతిన్‌తో. పుతిన్ నుంచి ఇంత ఆలస్యం అవుతుందని అనుకోలేదు. ఇండియా- పాకిస్థాన్ యుద్ధాన్ని కూడా మేమే ఆపాం. చాలా దేశాల నేతలు ఇక్కడకే వచ్చి శాంతి ఒప్పందాలు కుదుర్చుకున్నారు" అని అన్నారు.

ట్రంప్ గతంలో కూడా ఇదే వ్యాఖ్యలు చేశారు. భారత్​- పాకిస్థాన్ సరిహద్దులో ఉద్రిక్తతలు పెరిగినప్పుడు తాను జోక్యం చేసుకుని, వాణిజ్య సుంకాలను ఒత్తిడిగా ఉపయోగించానని తెలిపారు. కేవలం 24 గంటల్లో పరిస్థితిని సద్దుమణిగేలా చేశాను ఆయన పలుమార్లు చెప్పారు. అయితే ఆ వ్యాఖ్యలను భారత్ ఇప్పటికే పలు సందర్భాల్లో ఖండించింది. ఈసారి కూడా ట్రంప్ తన వ్యాఖ్యల్లో, భారత్‌ పహల్గాం ఉగ్రదాడికి ప్రతిగా ఆపరేషన్ సిందూర్​లో భాగంగా పాక్‌ ఉగ్రశిక్షణ శిబిరాలపై చేసిన కచ్చితమైన దాడుల తర్వాత పరిస్థితి గట్టి ప్రమాద స్థాయికి చేరినా, తానే జోక్యం చేసుకుని యుద్ధం నివారించానని పేర్కొన్నారు.

89 ఏళ్ల కింగ్ సల్మాన్ తరపున దాదాపు అన్ని ముఖ్య నిర్ణయాలను తీసుకుంటున్న 39 ఏళ్ల మొహమ్మద్ బిన్ సల్మాన్, ప్రస్తుతానికి సౌదీ అగ్ర నాయకుడిగా ఉన్నారు. 2018లో జర్నలిస్ట్ జమాల్ ఖషోగ్గి హత్య ఘటన తర్వాత MBS అమెరికా పర్యటనకు దూరంగా ఉన్నారు. ఆ తర్వాత ఇదే ఆయన తొలి వైట్ హౌస్‌ సందర్శన. ఈ సమావేశంలో ఇరు దేశాల మధ్య ఆర్థిక, రక్షణ సహకారం, ఇంధన భద్రత, ప్రాదేశిక పరిస్థితులు వంటి అంశాలపై చర్చ జరిగినట్టు వైట్ హౌస్‌ వర్గాలు తెలిపాయి.

ఈ సందర్భంగా ట్రంప్- MBS మధ్య ఉన్న సాన్నిహిత్యం మళ్లీ స్పష్టమైంది. గతంలో ఈ ఏడాది మేలో ట్రంప్ సౌదీ రాజధాని రియాద్‌కు చేసిన పర్యటనలో కూడా క్రౌన్ ప్రిన్స్ ఆయనకు భారీ ఆతిథ్యం ఇచ్చారు. యుద్ధ విమానాల ఎస్కార్ట్‌, గోల్డెన్ స్వోర్డ్స్‌తో గార్డ్ ఆఫ్ హానర్‌, అరేబియన్ గుర్రాలతో స్వాగతం వంటి విశేషాలు అప్పట్లో చర్చనీయాంశాలయ్యాయి.

పుతిన్‌పై ట్రంప్ వ్యాఖ్యలు ఆసక్తికరం
ట్రంప్ తన వ్యాఖ్యల్లో రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్‌ గురించి కూడా మాట్లాడారు. "పుతిన్‌తో ఉన్న ఒక సమస్య మాత్రమే మిగిలింది. అది కూడా త్వరగా పరిష్కారమవుతుందని అనుకున్నా. కొంచెం ఆలస్యం అవుతోంది" అంటూ ప్రస్తావించటం విశేషం. రష్యా–ఉక్రెయిన్ మధ్య యుద్ధం విషయాన్ని పరోక్షంగా సూచించినట్లు విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

భారత ప్రతిస్పందన ఏమిటి?
ట్రంప్ మాట్లాడినప్పుడల్లా భారత విదేశాంగ శాఖ గతంలో ఇచ్చిన సమాధానాన్ని గుర్తు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. "భారత్ పాకిస్థాన్ సమస్యలు ద్వైపాక్షికం. ఏ మూడో దేశం జోక్యం అవసరం లేదు" అనేది భారత్​ స్థిరమైన ధోరణి. కాబట్టి ట్రంప్ చేసిన తాజా వ్యాఖ్యలపై కూడా అదే స్పందన వచ్చే అవకాశం ఉన్నట్టు ఇప్పుడు నిపుణులు చెబుతున్నారు.

రష్యాతో వ్యాపారం చేసే దేశాలపై 500 శాతం సుంకాలు : ట్రంప్

అమెరికాలో ముగిసిన షట్‌డౌన్‌- నిధుల బిల్లులపై ట్రంప్ సంతకం

