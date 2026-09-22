మళ్లీ అదే పాట పాడుతున్న ట్రంప్- భారత్- పాక్ యుద్ధాన్ని ఆపానంటూ ఐరాస వేదికగా మరోసారి వ్యాఖ్యలు!
ఐక్యరాజ్యసమితి 81వ సర్వసభ్య సమావేశంలో ప్రసంగించిన డొనాల్డ్ ట్రంప్- భారత్- పాకిస్థాన్ యుద్ధాన్ని తానే ఆపానంటూ మరోసారి వ్యాఖ్యలు- ఇరాన్తో యుద్ధంపైనా ఐరాస వేదికగా స్పందించిన అమెరికా అధ్యక్షుడు
Published : September 22, 2026 at 10:51 PM IST
Trump India Pakistan War Claim : ఐక్యరాజ్యసమితి సాధారణ సభ (UNGA- యునైటెడ్ నేషన్స్ జనరల్ అసెంబ్లీ) 81వ సమావేశంలో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ చేసిన వ్యాఖ్యలు మరోసారి తీవ్ర చర్చనీయాంశమయ్యాయి. ప్రపంచ నేతలను ఉద్దేశించి ప్రసంగించిన ట్రంప్ మరోసారి భారత్- పాకిస్థాన్ సంఘర్షణ గురించి ప్రస్తావించారు. భారత్- పాకిస్థాన్ యుద్ధాన్ని తానే ఆపానని మళ్లీ మళ్లీ అదే పాత పాట పాడారు. దీనితో పాటు ప్రపంచవ్యాప్తంగా 8 యుద్ధాల్ని తానే పరిష్కరించినట్లు గొప్పలు చెప్పుకున్నారు. తన హయాంలో ఎనిమిది యుద్ధాల్ని ఆపగలగడం, ప్రాంతీయ వివాదాలను పరిష్కరించడం తనకు దక్కిన గొప్ప గౌరవమని వ్యాఖ్యానించారు.
'కంబోడియా- థాయిలాండ్, కొసోవో- సెర్బియా, కాంగో- రవాండా, పాకిస్థాన్- భారత్, ఆర్మేనియా- అజర్బైజాన్, గాజా ప్రాంతాల్లో యుద్ధాలను నేనే ముగించాను. ఇది నాకు లభించిన గొప్ప గౌరవంగా భావిస్తా. వాణిజ్యం, సుంకాల హెచ్చరికలు, ఆయా దేశాల నేతలతో నాకున్న ప్రత్యేక సంబంధాల ద్వారానే ఈ శాంతి ఒప్పందాలు సాధ్యం చేయగలిగాను. ఇందుకుగానూ ఆయా దేశాల నాయకులు నాకు కృతజ్ఞతతో లేఖలు కూడా రాశారు. సుమారు 30 మిలియన్ల మంది ప్రాణాలు కాపాడారని పాకిస్థాన్ ప్రధాని నన్ను ప్రశంసించారు. అజర్బైజాన్, ఆర్మేనియా, కంబోడియా కూడా తమ ప్రాంతాల్లో సంఘర్షణలను ముగించినందుకు కృతజ్ఞతలు చెప్పాయి.'
-డొనాల్డ్ ట్రంప్, అమెరికా అధ్యక్షుడు
VIDEO | At the UNGA, US President Donald Trump says, "Since I took office, it has been my great honour to settle eight wars and, in so doing, become friendly with the leaders of many of those countries. It was a great honour to do it. Numerous of these wars have gone on for many… pic.twitter.com/YPglIg4Zxp— Press Trust of India (@PTI_News) September 22, 2026
భారత్- పాకిస్థాన్ మధ్య యుద్ధాన్ని తానే ఆపానంటూ, ఆ ఘనత తనదేనని ట్రంప్ తరచూ చెప్పుకుంటున్నారు. భారత్- పాకిస్థాన్ సంఘర్షణ సమయంలోనే గతేడాది మే 10న 'వాషింగ్టన్ మధ్యవర్తిత్వంతో రాత్రంతా సుదీర్ఘంగా సాగిన చర్చల అనంతరం భారత్- పాకిస్థాన్ పూర్తి, తక్షణ కాల్పుల విరమణకు అంగీకరించాయి." అని తొలుత సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసిన ట్రంప్ అప్పటి నుంచి పలు సందర్భాల్లో, పలు వేదికల్లో అదే చెప్పుకుంటూ వస్తున్నారు. ఇదే క్రమంలో భారత్ కూడా ట్రంప్ వాదనను ఖండిస్తూ వచ్చింది. ఇరు దేశాల సైన్యాలకు చెందిన డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ మిలిటరీ ఆపరేషన్స్ (DGMO) మధ్య నేరుగా జరిగిన చర్చల కారణంగానే కాల్పుల విరమణపై ఓ అవగాహనకు వచ్చినట్లు భారత్ తన వైఖరిని స్పష్టం చేసింది. ఈ అంశంలో మూడో దేశం మధ్యవర్తిత్వాన్ని భారత్ అంగీకరించలేదు. అయినప్పటికీ ట్రంప్ మాత్రం తానే కారణమని పునరావృతం చేస్తూ గొప్పలు చెప్పుకుంటున్నారు. గతేడాది జరిగిన ఐరాస ఉన్నత స్థాయి సర్వసభ్య సమావేశంలోనూ భారత్- పాక్ ఘర్షణను తానే ఆపానని ప్రకటించుకున్నారు. ఈ ఘర్షణల్ని ముగించడానికి ప్రపంచ దేశాలు కనీసం ప్రయత్నించలేదని మండిపడ్డారు.
VIDEO | At the UNGA, US President Donald Trump says, " in january, at my direction, the united states military conducted a massive military operation, penetrating deep into the venezuelan capital, caracas. it descended on a heavily defended and fortified military base, one that… pic.twitter.com/wF4knqYz8Y— Press Trust of India (@PTI_News) September 22, 2026
యుద్ధంపై ట్రంప్ వ్యాఖ్యలు- సభ నుంచి ఇరాన్ బృందం వాకౌట్!
ట్రంప్ తన ప్రసంగంలో ఇరాన్పై కూడా విరుచుకుపడ్డారు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఇరాన్ దగ్గర అణ్వాయుధాలు కలిగి ఉండనివ్వనని, ఆ దేశం ముప్పుగా మారుతోందన్నారు. ఇదే సమయంలో ఇరాన్ వైఖరిని ఎండగడుతూ, ఆ దేశంపై తీసుకుంటున్న సైనిక చర్యలను సమర్థించుకున్నారు. హర్మూజ్ జలసంధి పునఃప్రారంభంపై ఇరాన్ కావాలనే కాలయాపన చేస్తోందని మండిపడ్డారు. ట్రంప్ వ్యాఖ్యలపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన ఇరాన్ ప్రతినిధుల బృందం- ఆయన ప్రసంగిస్తుండగానే సభ నుంచి వాకౌట్ చేసింది. ఇదే సమయంలో రష్యా- ఉక్రెయిన్ యుద్ధాన్ని కూడా త్వరలోనే ముగిస్తానని ట్రంప్ ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
VIDEO | At the UNGA, US President Donald Trump says, " nato is doing things that nobody thought they would be able to do, including raising their number to 5 percent from 2 percent. a number that's a protection that's going to be much greater protection for them. we continue to… pic.twitter.com/57scqMqpV0— Press Trust of India (@PTI_News) September 22, 2026
ఆంటోనియో గుటెరస్ చివరి ప్రసంగం- కీలక వ్యాఖ్యలు
2026 డిసెంబర్తో ఐరాస సెక్రటరీ జనరల్గా తన పదవీ కాలం ముగియనున్న నేపథ్యంలో ఆంటోనియో గుటెరస్ ఐరాస జనరల్ అసెంబ్లీలో తన చివరి ప్రసంగం చేశారు. రెండో ప్రపంచ యుద్ధం తర్వాత అప్పటి పరిస్థితుల ఆధారంగా ఏర్పడిన భద్రతా మండలి నేటి సవాళ్లను ఎదుర్కోలేకపోతోందని, అందుకే తక్షణమే సంస్కరణలు తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉందని పిలుపునిచ్చారు. మరోవైపు భద్రతా మండలిలో ఆఫ్రికాకు శాశ్వత సభ్యత్వం లేకపోవడం అన్యాయమని, దీనికి ప్రాతినిధ్యం కల్పించాలని కోరారు. ప్రస్తుతం అమెరికా, రష్యా, చైనా, బ్రిటన్, ఫ్రాన్స్ మాత్రమే ఐరాస భద్రతా మండలిలో శాశ్వత సభ్య దేశాలుగా ఉన్నాయి. గుటెరస్ చివరి ప్రసంగం తర్వాత ప్రపంచ నేతలు, రాయబారులు, దౌత్యవేత్తలు నిల్చొని చప్పట్లతో ఆయనకు అభినందనలు తెలిపారు.
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