ETV Bharat / international

నా వల్లే అప్పుడు భారత్​, పాక్​ యుద్ధం ఆగింది- నోబెల్​ బహుమతి కూడా నాకే రావాల్సింది: ట్రంప్​

ఆపరేషన్ సిందూర్​ సమయంలో 11 విమానాలు కూలిపోయినట్లు ట్రంప్​ వ్యాఖ్య- తన వల్లే ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 8 యుద్ధాలు ఆగాయని వెల్లడి- అమెరికా అధ్యక్షుడు మాటలను ఖండిస్తున్న భారత్​

Trump Repeated Claims About Sindoor
Donald Trump (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 9, 2026 at 4:17 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Trump Repeated Claims About Sindoor : భారత్​ పాకిస్థాన్​ మధ్య జరిగిన యుద్ధం నేపథ్యంలో అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్​ ఇంకా పాత పాటే పాడుతున్నారు. గతేడాది మే నెలలో భారత్​ చేపట్టిన సిందూర్​ ఆపరేషన్​లో 11 విమానాలు కూలిపోయినట్లు ఆయన చెప్పారు. అయితే అవి భారత్​, పాకిస్థాన్​ల​లో ఏ దేశానికి చెందిన విమానాలని ఆయన వివరిణ ఇవ్వలేదు. కానీ ఆయన వల్లే ప్రపంతంలో 8 యుద్ధాలు ఆగాయని ట్రంప్​ చెపుకొచ్చారు. అందుకే నోబెల్​ బహుమతి కూడా తనకే రావాల్సి ఉందని, కానీ అలా జరగలేదని అన్నారు. ఎయిర్​ ఫోర్స్​ వన్​లో ప్రయాణిస్తూ ట్రంప్​ మీడియాతో ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.

కాగా భారత్​ మాత్రం ఈ విషయాన్ని ముందు నుంచే ఖండిస్తోంది. ఆపరేషన్​ సిందూర్​ సమయంలో తమకు అమెరికా ఎటువంటి మధ్యవర్తిత్వం చేయలేదని పలుమార్లు స్పష్టం చేసింది. ఇరు దేశాల సైనికాధికారుల చర్చలు ఫలించడం వల్లే ఆ యుద్ధాన్ని నిలిపివేసినట్లు పేర్కొంది. ట్రంప్​ మాత్రం ఈ విషయంలో తన వైఖరిని మార్చుకోవడం లేదు. తను లేకపోతే ఈ రెండు దేశాల మధ్య అణు యుద్ధం జరిగేదని అన్నారు. అంతే కాకుండా భారత్​ దాడులు నిలిపివేసినందుకు పాక్​ ప్రధాని షెహబాజ్​ షరీఫ్​ తనను అభినందించారని చెప్పారు. పాకిస్థాన్​లో 3 నుంచి 5 కోట్ల మందిని అమెరికా ప్రధాని​ చొరవే కాపాడిందని ఆయన చెప్పినట్లు ట్రంప్​ పేర్కొన్నారు.

TAGGED:

TRUMP ABOUT SINDOOR OPERATION
TRUMP ON INDIA PAKISTAN WAR
TRUMP REPEATED COMMENTS ON SINDOOR
TRUMP ON NOBEL PRIZE
TRUMP REPEATED CLAIMS ABOUT SINDOOR

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.