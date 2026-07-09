నా వల్లే అప్పుడు భారత్, పాక్ యుద్ధం ఆగింది- నోబెల్ బహుమతి కూడా నాకే రావాల్సింది: ట్రంప్
ఆపరేషన్ సిందూర్ సమయంలో 11 విమానాలు కూలిపోయినట్లు ట్రంప్ వ్యాఖ్య- తన వల్లే ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 8 యుద్ధాలు ఆగాయని వెల్లడి- అమెరికా అధ్యక్షుడు మాటలను ఖండిస్తున్న భారత్
Published : July 9, 2026 at 4:17 PM IST
Trump Repeated Claims About Sindoor : భారత్ పాకిస్థాన్ మధ్య జరిగిన యుద్ధం నేపథ్యంలో అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ ఇంకా పాత పాటే పాడుతున్నారు. గతేడాది మే నెలలో భారత్ చేపట్టిన సిందూర్ ఆపరేషన్లో 11 విమానాలు కూలిపోయినట్లు ఆయన చెప్పారు. అయితే అవి భారత్, పాకిస్థాన్లలో ఏ దేశానికి చెందిన విమానాలని ఆయన వివరిణ ఇవ్వలేదు. కానీ ఆయన వల్లే ప్రపంతంలో 8 యుద్ధాలు ఆగాయని ట్రంప్ చెపుకొచ్చారు. అందుకే నోబెల్ బహుమతి కూడా తనకే రావాల్సి ఉందని, కానీ అలా జరగలేదని అన్నారు. ఎయిర్ ఫోర్స్ వన్లో ప్రయాణిస్తూ ట్రంప్ మీడియాతో ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.
కాగా భారత్ మాత్రం ఈ విషయాన్ని ముందు నుంచే ఖండిస్తోంది. ఆపరేషన్ సిందూర్ సమయంలో తమకు అమెరికా ఎటువంటి మధ్యవర్తిత్వం చేయలేదని పలుమార్లు స్పష్టం చేసింది. ఇరు దేశాల సైనికాధికారుల చర్చలు ఫలించడం వల్లే ఆ యుద్ధాన్ని నిలిపివేసినట్లు పేర్కొంది. ట్రంప్ మాత్రం ఈ విషయంలో తన వైఖరిని మార్చుకోవడం లేదు. తను లేకపోతే ఈ రెండు దేశాల మధ్య అణు యుద్ధం జరిగేదని అన్నారు. అంతే కాకుండా భారత్ దాడులు నిలిపివేసినందుకు పాక్ ప్రధాని షెహబాజ్ షరీఫ్ తనను అభినందించారని చెప్పారు. పాకిస్థాన్లో 3 నుంచి 5 కోట్ల మందిని అమెరికా ప్రధాని చొరవే కాపాడిందని ఆయన చెప్పినట్లు ట్రంప్ పేర్కొన్నారు.