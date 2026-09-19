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H-1B వీసాలపై ట్రంప్ నిఘా - లక్ష డాలర్ల ఫీజు మరో ఏడాది పొడిగింపు

హెచ్​-1బీ దరఖాస్తుల విషయంలో ట్రంప్ కీలక నిర్ణయం- హెచ్​-1బీ దరఖాస్తులకు 1 లక్ష డాలర్ల ఫీజు మరో ఏడాది కొనసాగింపు- లేఆఫ్‌లు చేసిన లేదా చేయబోయే సంస్థలపై ప్రత్యేక పరిశీలన

Trump On H1B Visa Fee
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ (Associated Press)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 19, 2026 at 9:53 AM IST

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Trump On H1B Visa Fee : హెచ్‌-1బీ వీసాలు దుర్వినియోగమవుతున్నట్లు ఆరోపిస్తున్న ట్రంప్‌ సర్కార్‌ కట్టడి చేసే చర్యలు ప్రారంభించింది. ముఖ్యంగా అమెరికా ఉద్యోగులను తొలగిస్తూ అదే సమయంలో హెచ్​-1బీ ఉద్యోగులను నియమించుకునే సంస్థలపై నిఘా పెంచాలని నిర్ణయించింది. ఇందుకోసం విదేశాంగ, కార్మిక, హోంల్యాండ్‌ సెక్యూరిటీ శాఖలకు కొత్త మార్గదర్శకాలు జారీ చేసింది. అదే సమయంలో కొన్ని హెచ్-1బీ వీసా దరఖాస్తులకు విధించిన 1 లక్ష డాలర్ల ఫీజును మరో ఏడాది పొడిగించింది. ఈ మేరకు ఓ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్డర్‌పై అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్‌ సంతకం చేశారు. నైపుణ్యం కలిగిన అమెరికా ఉద్యోగుల స్థానాలను తక్కువ వేతనాలకు పనిచేసే విదేశీకార్మికులతో భర్తీ చేస్తున్నారని ట్రంప్‌ మండిపడ్డారు. కొన్నికంపెనీలు, థర్డ్-పార్టీ సంస్థలు, అవుట్‌ సోర్సింగ్ కంపెనీలు హెచ్​-1బీ వీసాలను దుర్వినియోగం చేస్తున్నాయని ఆరోపించారు.

ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్డర్​ ప్రకారం, హెచ్​-1బీ వీసా కోసం దరఖాస్తు చేసే సంస్థ గత ఏడాదిలో అమెరికాలోని అదే తరహా ఉద్యోగులను తొలగించిందా? భవిష్యత్తులో అలాంటి ఉద్యోగాలపై లేఆఫ్‌లు చేయాలని భావిస్తోందా? అనే అంశాలను అధికారులు పరిశీలించనున్నారు. సంబంధిత ఉద్యోగుల స్థానంలో హెచ్​-1బీ వీసాల ద్వారా విదేశీ సిబ్బందిని తీసుకునే ప్రయత్నం జరుగుతోందా? అన్నదానిపైనా దృష్టి పెట్టనున్నారు. ఇప్పటివరకు హెచ్​-1బీ దరఖాస్తుల పరిశీలన ప్రధానంగా వీసా నిబంధనలు, ఉద్యోగ స్వభావం, వేతనాలు తదితర అంశాల చుట్టూ సాగేది. ఇకపై సంస్థలో జరుగుతున్న ఉద్యోగాల కోతలు కూడా పరిశీలనలోకి రానున్నాయి.

ఆరు విభాగాలతో సమన్వయం
హెచ్​-1బీ కార్యక్రమం పర్యవేక్షణలో మరింత సమన్వయం తీసుకురావాలని ట్రంప్‌ ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. విదేశాంగ, కార్మిక, హోంల్యాండ్‌ సెక్యూరిటీ, వాణిజ్య, విద్యాశాఖలు, స్మాల్‌ బిజినెస్‌ అడ్మినిస్ట్రేషన్‌తో కలిసి సమాచారాన్ని సేకరించనున్నాయి. వేతనాలు, పరిశ్రమల పరిస్థితులు, ఉద్యోగాల ప్రత్యేకత, ఉపాధి వివరాలు తదితర సమాచారాన్ని ఉపయోగించి హెచ్​-1బీ దరఖాస్తులను మరింత సమగ్రంగా పరిశీలించనున్నారు. గతంలో సమర్పించిన లేబర్‌ కండిషన్‌ అప్లికేషన్లను కూడా సమీక్షించాలని కార్మిక శాఖను ఆదేశించారు.

లక్ష డాలర్ల ఫీజు కొనసాగింపు
ఇదే సమయంలో కొన్ని హెచ్​-1బీ దరఖాస్తులకు విధించిన 1 లక్ష డాలర్ల అదనపు చెల్లింపు నిబంధనను ట్రంప్‌ ప్రభుత్వం మరో 12 నెలలు పొడిగించింది. 2025 సెప్టెంబర్‌ 19న తొలిసారి ఈ నిబంధనను తీసుకొచ్చారు. తాజా ప్రొక్లమేషన్‌ ప్రకారం 2026 సెప్టెంబర్‌ 21 నుంచి ఈ పరిమితి అమల్లోకి వచ్చి 2027 సెప్టెంబర్‌ 21 వరకు కొనసాగనుంది. అమెరికా వెలుపల ఉన్న హెచ్​-1బీ అభ్యర్థుల విషయంలో సంబంధిత పిటిషన్‌కు 1 లక్ష డాలర్ల చెల్లింపు లేకపోతే ప్రవేశ పరిమితి వర్తిస్తుంది. అయితే జాతీయ ప్రయోజనం దృష్ట్యా కొన్ని మినహాయింపులకు అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతం ఈ వ్యవహారంపై రెండు వేర్వేరు ఫెడరల్ కోర్టుల్లో విచారణ కొనసాగుతోంది. అయితే, ఇప్పటికే అమెరికాలో స్టూడెంట్ వీసాలపై ఉన్న విదేశీయులకు, అలాగే ప్రస్తుత వీసాల పునరుద్ధరణలకు ఈ లక్ష డాలర్ల ఫీజు నిబంధన వర్తించదు.

92 శాతం తగ్గిన రిజిస్ట్రేషన్లు
అమెరికా ఆర్థిక వ్యవస్థ బలోపేతానికి నైపుణ్యం కలిగిన విదేశీ కార్మికులను ఆకర్షించేందుకు ఉద్దేశించిన హెచ్-1బీ ప్రోగ్రాం పూర్తిగా దారితప్పిందని ట్రంప్‌ ఆరోపించారు. చట్ట ప్రకారం సమాన వేతనం చెల్లించాల్సి ఉన్నా అమెరికన్ల కంటే హెచ్-1బీ వీసాదారులకు 9వేల నుంచి 20 వేల డాలర్లు తక్కువ ఇస్తున్నారని ఆక్షేపించారు. 2025లో ఫీజు నిబంధన అమల్లోకి వచ్చిన తర్వాత భారీ ఐటీ ఔట్‌సోర్సింగ్‌ సంస్థలు దాఖలు చేసిన హెచ్​-1బీ రిజిస్ట్రేషన్లు 92 శాతం తగ్గాయని వైట్‌హౌస్‌ తెలిపింది. అలాగే కాన్సులర్‌ ప్రాసెసింగ్‌ అభ్యర్థనలు దాదాపు 97 శాతం తగ్గినట్లు పేర్కొంది. ఈ మార్పులతో తక్కువ వేతనాల ఉద్యోగాల కంటే అధిక నైపుణ్యం, అధిక వేతనాలతో కూడిన ఉద్యోగాల వైపు హెచ్​-1బీ వ్యవస్థ మళ్లిందని ట్రంప్‌ ప్రభుత్వం చెబుతోంది. హెచ్​-1బీ ఎంపిక విధానంలోనూ ట్రంప్‌ ప్రభుత్వం మార్పులు చేసింది. 2025 డిసెంబర్‌లో తీసుకొచ్చిన నిబంధనల ప్రకారం గతంలో ఉన్న పూర్తిగా యాదృచ్ఛిక లాటరీ విధానానికి బదులుగా వేతన స్థాయిని పరిగణనలోకి తీసుకునే వెయిటెడ్‌ విధానం అమల్లోకి వచ్చింది. 2027 ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించిన ఎంపికల్లో ఈ విధానం తొలిసారిగా వర్తిస్తుందని వైట్‌హౌస్‌ తెలిపింది. ఈ మార్పు నేపథ్యంలో హెచ్​-1బీ రిజిస్ట్రేషన్లు దాదాపు 40 శాతం తగ్గినట్లు పేర్కొంది.

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