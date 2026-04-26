ETV Bharat / international

ట్రంప్ లక్ష్యంగా దుండగుడి కాల్పులు- ఇంతకీ నిందితుడు ఎవరు? ఘటన ఎలా జరిగింది?

వైట్ హౌస్ కరస్పాండెంట్స్ డిన్నర్‌లో కలకలం- ఆయుధాలతో చెక్‌పాయింట్‌పైకి దూసుకొచ్చిన నిందితుడు- 31 ఏళ్ల కోల్ టామస్ అలెన్ అరెస్ట్- లోన్ వుల్ఫ్​గా ట్రంప్ వ్యాఖ్య

TRUMP AND The suspected shooter Cole Tomas Allen (AP, Truth Social/@realDonaldTrump)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 26, 2026 at 10:28 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

White House Dinner Shooting : అమెరికా రాజధాని వాషింగ్టన్ డీసీలో జరిగిన ప్రతిష్ఠాత్మక వైట్ హౌస్ కరస్పాండెంట్స్ డిన్నర్ కార్యక్రమం కాల్పుల ఘటనతో ఒక్కసారిగా అగ్రరాజ్యమంతా ఉలిక్కిపడింది. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ పాల్గొన్న ఆ కార్యక్రమంలో ఓ దుండగుడు బహుళ ఆయుధాలతో భద్రతా చెక్‌పాయింట్‌పైకి దూసుకొచ్చి కాల్పులకు యత్నించడం తీవ్ర కలకలం రేపింది. భద్రతా సిబ్బంది సమయోచితంగా స్పందించడంతో పెద్ద ప్రమాదం తప్పినా, ఘటన తర్వాత ట్రంప్ కూడా తనే లక్ష్యంగా కాల్పులు జరిపినట్లు చేసిన వ్యాఖ్యలు చేయడం మరింత సంచలనంగా మారింది. ఇదేం మొదటిసారి కాదని కూడా అనడంతో గత ఘటనలు కూడా చర్చనీయాంశమయ్యాయి. అసలు ఏం జరిగింది? ఎలా జరిగింది? నిందితుడు ఎవరు? ట్రంప్ ఏమన్నారో తెలుసుకుందాం.

ఘటన ఎలా జరిగింది?
వాషింగ్టన్‌లోని ప్రముఖ హిల్టన్ హోటల్‌లో డిన్నర్ నిర్వహించారు. రాజకీయ నాయకులు, మీడియా ప్రతినిధులు, ప్రముఖులు పెద్ద సంఖ్యలో హాజరైన ఆ కార్యక్రమానికి అత్యంత కట్టుదిట్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశారు. అయితే కార్యక్రమం జరుగుతున్న సమయంలో అనూహ్యంగా ఓ వ్యక్తి అనుమానాస్పదంగా ప్రవర్తిస్తూ చెక్‌పాయింట్ వైపు దూసుకొచ్చాడు. అతడి వద్ద షాట్‌గన్, హ్యాండ్‌గన్‌తో పాటు పలు కత్తులు ఉన్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. సీక్రెట్ సర్వీస్ సిబ్బంది అతడిని ఆపేందుకు ప్రయత్నించగా ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ఈ క్రమంలో కాల్పులు చోటు చేసుకున్నాయి. వెంటనే అప్రమత్తమైన భద్రతా సిబ్బంది అతడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ ఘటనలో ఒక సీక్రెట్ సర్వీస్ ఏజెంట్‌కు గాయమైంది. అయితే అతడు ధరించిన బుల్లెట్ ప్రూఫ్ జాకెట్ కారణంగా ప్రాణాపాయం తప్పిందని అధికారులు తెలిపారు. గాయపడిన అధికారి ప్రస్తుతం ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ కోలుకుంటున్నాడు.

నిందితుడు ఎవరు?
ఈ ఘటనకు సంబంధించి పోలీసులు 31 ఏళ్ల కోల్ టామస్ అలెన్ అనే వ్యక్తిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అతడు కాలిఫోర్నియాలోని టోరెన్స్ ప్రాంతానికి చెందినవాడిగా గుర్తించారు. ఇంజినీరింగ్‌లో చదివిన అలెన్, కంప్యూటర్ సైన్స్‌లో మాస్టర్స్ పూర్తి చేసినట్టు సమాచారం. ప్రస్తుతం అతడిని ఆసుపత్రిలో ఉంచి వైద్య పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నారు. అధికారికంగా పూర్తి వివరాలు వెల్లడించకపోయినా, అతడి నేపథ్యం, ఉద్దేశ్యం వంటి అంశాలపై దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది. అతడు హోటల్‌లో గెస్ట్‌గా ఉన్నాడా? లేదా బయటనుంచి వచ్చాడా? అన్న అంశాలపై కూడా విచారణ జరుగుతోంది.

ట్రంప్ స్పందన
ఈ ఘటనపై స్పందించిన అధ్యక్షుడు ట్రంప్ దుండగుడిని లోన్ వుల్ఫ్​గా అభివర్ణించారు. "నా అభిప్రాయం ప్రకారం ఇది ఒంటరి వ్యక్తి చర్య. పెద్ద కుట్రకు సంబంధించిన ఆధారాలు లేవు" అని ఆయన తెలిపారు. ఈ దాడికి అంతర్జాతీయ పరిణామాలతో సంబంధం లేదని కూడా స్పష్టం చేశారు. ఘటన అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడిన ట్రంప్, భద్రతా లోపాలపై ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. కార్యక్రమం జరిగిన హోటల్‌ను అంతగా సురక్షితమైన ప్రదేశం కాదంటూ వ్యాఖ్యానించారు. భవిష్యత్తులో ఇలాంటి కీలక కార్యక్రమాలను మరింత భద్రత కలిగిన ప్రదేశాల్లో నిర్వహించాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు.

శక్తిమంతమైన వ్యక్తులపై దాడులు జరుగుతూనే ఉంటాయ్!
కాల్పుల ఘటనలో తానే లక్ష్యంగా ఉండవచ్చని అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సూచించారు. ఒక మీడియా ప్రతినిధి దాని గురించి అడిగినప్పుడు, ఆయన "అనుకుంటాను" అని అన్నారు. తాజాగా జరిగిన ఘటన మాత్రం అనూహ్యమైనదంటూ అభివర్ణించారు. ఇదేం మొదటి దాడి కాదని తెలిపారు. తనపై దాడికి యత్నించడం ఇదే తొలిసారి కాదని, గతంలో పెన్సిల్వేనియాలోనూ దాడికి యత్నించారని చెప్పారు. శక్తిమంతమైన వ్యక్తులపై దాడులు జరుగుతూనే ఉంటాయని, ఇలాంటి ఘటనలు మళ్లీ జరగకూడదని అభిప్రాయపడ్డారు.

భద్రతపై చర్చ
ఈ ఘటనతో అమెరికాలో హైప్రొఫైల్ ఈవెంట్ల భద్రతపై మళ్లీ ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయి. ఒక వ్యక్తి బహుళ ఆయుధాలతో చెక్‌పాయింట్ వరకు చేరుకోవడం ఎలా సాధ్యమైందన్న దానిపై విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. అయితే భద్రతా వ్యవస్థ వేగంగా స్పందించడంతో పెద్ద ప్రమాదం తప్పిందని అధికారులు చెబుతున్నారు. వాషింగ్టన్ డీసీ పోలీస్ అధికారులు మాట్లాడుతూ, ముందస్తు భద్రతా ప్రణాళిక సక్రమంగా అమలయ్యిందని, వెంటనే చర్యలు తీసుకోవడంతో పరిస్థితి అదుపులోకి వచ్చిందని తెలిపారు.

కేసులు నమోదు
నిందితుడిపై ఫెడరల్ అధికారులు తీవ్ర అభియోగాలు నమోదు చేశారు. ప్రమాదకర ఆయుధంతో ఫెడరల్ అధికారిపై దాడి, హింసాత్మక నేరంలో తుపాకీ వినియోగం వంటి కేసులు మోపారు. త్వరలో కోర్టులో హాజరు పరచనున్నట్లు తెలిపారు. అవసరమైతే మరిన్ని కేసులు కూడా చేర్చే అవకాశముందని పేర్కొన్నారు.

అతిథుల్లో భయాందోళన
కాల్పుల శబ్దం వినిపించగానే డిన్నర్ హాల్‌లో కలకలం రేగింది. మొదట ప్లేట్లు పడిన శబ్దమని భావించిన అతిథులు, వెంటనే పరిస్థితి తీవ్రతను గ్రహించారు. సిబ్బంది, అతిథులు భయంతో కవర్లు తీసుకున్నారు. అనంతరం భద్రతా సిబ్బంది అందరినీ సురక్షిత ప్రదేశాలకు తరలించారు. అధ్యక్షుడు ట్రంప్, ఫస్ట్ లేడీ, ఇతర ప్రముఖులను వెంటనే సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించారు. పరిస్థితి అదుపులోకి వచ్చిన తర్వాతే కార్యక్రమం కొనసాగింపుపై నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఈ ఘటనతో గతంలో ట్రంప్‌పై జరిగిన దాడి ప్రయత్నాలు మళ్లీ చర్చకు వచ్చాయి. 2024లో పెన్సిల్వేనియాలో జరిగిన ఎన్నికల ర్యాలీలో ట్రంప్‌పై కాల్పులు జరిగిన విషయం తెలిసిందే. ఆ ఘటనలో ఆయనకు స్వల్ప గాయాలయ్యాయి.

మోదీ స్పందన
ఈ ఘటనపై భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ స్పందిస్తూ, "వాషింగ్టన్ డీసీలోని ఒక హోటల్‌లో ఇటీవల జరిగిన భద్రతా ఘటన తర్వాత అధ్యక్షుడు ట్రంప్ క్షేమంగా, ఎటువంటి హాని లేకుండా ఉన్నారని తెలిసి ఊరట చెందాను. ప్రజాస్వామ్యంలో హింసకు స్థానం లేదు. దానిని నిస్సందేహంగా ఖండించాలి" అని తెలిపారు. మొత్తంగా, ఈ ఘటన అమెరికాలో భద్రతా వ్యవస్థపై మరోసారి దృష్టి సారించాల్సిన అవసరాన్ని తెలియజేసింది. నిందితుడి ఉద్దేశ్యం, అతడి వెనుక ఉన్న నేపథ్యం వంటి అంశాలు దర్యాప్తు పూర్తయ్యాకే స్పష్టమవుతాయి.

TAGGED:

SHOOTING AT US TRUMP
WH CORRESPONDENTS DINNER
SHOOTING NEAR WHITE HOUSE
SECURITY BREACH FOOTAGE US
WHITE HOUSE DINNER SHOOTING

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.