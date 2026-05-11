ఇరాన్ శాంతి ప్రతిపాదన పూర్తిగా ఆమోదయోగ్యం కాదు: ట్రంప్

ఇరాన్ ప్రతిపాదనపై తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసిన అమెరికా అధ్యక్షుడు

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 11, 2026 at 7:16 AM IST

Trump On Iran Peace Deal : గత నాలుగు నెలలుగా కొనసాగుతున్న యుద్ధానికి ముగింపు పలికే లక్ష్యంతో ఇరాన్ పంపిన శాంతి ప్రతిపాదనను అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తిరస్కరించారు. పాకిస్థాన్ మధ్యవర్తుల ద్వారా పంపిన ఈ ప్రతిపాదనలు పూర్తిగా ఆమోదయోగ్యం కావని ట్రంప్‌ తేల్చి చెప్పారు. యుద్ధాన్ని శాశ్వతంగా ముగించడమే లక్ష్యంగా చర్చలు సాగాలని ఇరాన్ కోరుతుండగా, ట్రంప్ మాత్రం వారి డిమాండ్లను కొట్టిపారేశారు. ఈ మేరకు తన సొంత సోషల్​ మీడియా ట్రూత్​లో పోస్ట్ చేశారు.

'ఇరాన్ ప్రతినిధుల నుంచి వచ్చిన సమాధానాన్ని ఇప్పుడే చదివాను. అది నాకు అస్సలు నచ్చలేదు. పూర్తిగా ఆమోదయోగ్యం కాదు. ఈ విషయంపై మీరు శ్రద్ధ చూపినందుకు ధన్యవాదాలు' అని ట్రంప్ పోస్ట్​లో రాసుకొచ్చారు. యుద్ధం ముగింపు కోసం ఆదివారం ఇరాన్ నుంచి అమెరికాకు ప్రతిపాదన అందింది. అందులో కేవలం ఒకే చోట కాకుండా లెబనాన్‌లో పోరాటం సహా అన్ని రంగాల్లోనూ యుద్ధం వెంటనే ముగించాలని, సముద్ర మార్గాల్లో రవాణాభద్రతకు గ్యారంటీ ఉండాలని ఇరాన్ డిమాండ్ చేసింది. అమెరికా చేసిన ప్రతిపాదనల్లో యుద్ధం ముగింపుతో పాటు, హర్మూజ్ పునరుద్ధరణ, అణు కార్యక్రమాన్ని ఇరాన్‌ వెనక్కి తీసుకోవడం వంటి అంశాలు ఉన్నాయి. అయితే అణు చర్చలను ప్రస్తుతానికి వాయిదా వేయాలని ఇరాన్ భావిస్తోంది.

