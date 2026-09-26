ఇరాన్ 7 రోజుల సీజ్ఫైర్కు ట్రంప్ నో- మధ్యంతర ఎన్నికల తర్వాత మళ్లీ దాడులు?
ఏడు రోజుల కాల్పుల విరమణకు ఇరాన్ ప్రతిపాదన- హర్మూజ్ను తిరిగి తెరిచేలా ప్రణాళిక- ఆ ప్రతిపాదనను ట్రంప్ తిరస్కరించినట్లు కథనం
Published : September 26, 2026 at 7:28 AM IST
Trump On Iran Ceasefire : పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు మరింత తీవ్రంగా మారే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. ఏడు రోజుల కాల్పుల విరమణ కోసం ఇరాన్ చేసిన ప్రతిపాదనను అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తిరస్కరించినట్లు వాల్స్ట్రీట్ జర్నల్ వెల్లడించింది. నవంబర్లో జరగనున్న అమెరికా మధ్యంతర ఎన్నికల తర్వాత ఇరాన్పై దాడులను తిరిగి ప్రారంభించాలని ట్రంప్ తన సహాయకులతో చెప్పినట్లు పేర్కొంది.
సెప్టెంబర్ 22న ఐక్యరాజ్యసమితి సాధారణ సభలో ప్రసంగించిన ట్రంప్, ఇరాన్తో ఒప్పందం కుదురుతుందా? లేక ఇరాన్ ఇస్లామిక్ రిపబ్లిక్పై మరింత తీవ్రమైన సైనిక చర్య తీసుకోవాలా? అనే అంశం తన ముందున్న కీలక నిర్ణయమని వ్యాఖ్యానించారు. ఎన్నికల అనంతరం ఒప్పందం కుదిరే అవకాశం ఉందని కూడా ఆయన అన్నారు.
ఇరాన్ ఏం ప్రతిపాదించింది?
ఐక్యరాజ్యసమితి సాధారణ సభ సమావేశాల సందర్భంగా ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి సయ్యద్ అబ్బాస్ అరాగ్చీ ఏడు రోజుల ప్రణాళికను వెల్లడించారు. అమెరికా కొన్ని షరతులను అంగీకరిస్తేనే ఏడో రోజు నాటికి హర్మూజ్ను తిరిగి తెరవడంతో పాటు అణు కార్యక్రమంపై సమగ్ర చర్చలను ప్రారంభించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నట్లు తెలిపారు. ఇరాన్ తాజా ప్రతిపాదన గతంలో అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య కుదిరిన అవగాహనకు అనుసరణగా ఉందని చెబుతున్నారు. పశ్చిమాసియాలో భద్రతను పునరుద్ధరించాలంటే ఇరాన్పై అమెరికా జరిపే దురాక్రమణ చర్యలకు ముగింపు పలకాలని ఆయన ఉద్ఘాటించారు. ఈ ప్రతిపాదనను మధ్యవర్తుల ద్వారా అమెరికాకు చేరవేసినట్లు పేర్కొన్నారు. టెహ్రాన్ ప్రతిపాదనలో అమెరికా నావికా దిగ్బంధాన్ని ఎత్తివేయడం, ఆంక్షలకు సంబంధించిన అంశాలపై చర్యలు తీసుకోవడం, కాల్పుల విరమణకు సంబంధించిన ఏర్పాట్లు వంటి షరతులు ఉన్నట్లు అంతర్జాతీయ నివేదికలు పేర్కొన్నాయి. హర్మూజ్ జలసంధి తిరిగి తెరవడం, ఆ తర్వాత అణు చర్చలు ప్రారంభించడం ఈ ప్రణాళికలో కీలక అంశాలుగా ఉన్నాయి.
ఇరాన్ ప్రతిపాదించిన ఏడు రోజుల కాల్పుల విరమణకు ట్రంప్ అంగీకరించలేదని వాల్స్ట్రీట్ కథనం పేర్కొంది. నవంబర్ మధ్యంతర ఎన్నికల తర్వాత మళ్లీ బాంబుదాడులు చేపట్టే అవకాశాన్ని ఆయన సహాయకులతో చర్చించినట్లు తెలిపింది. ఇరాన్ మాత్రం చర్చలకు సిద్ధమే అని చెబుతోంది. దీంతో మధ్యంతర ఎన్నికల తర్వాత ఒప్పందానికి వస్తారా? లేక ఇరాన్పై అమెరికా మళ్లీ సైనిక చర్యలను చేపడుతుందా అనేది చూడాలి.
ఇదిలా ఉండగా, జూన్ నెలలో కుదిరిన శాంతి ఒప్పందం విఫలం కావడానికి ట్రంప్ కారణమని ఇరాన్ అధ్యక్షుడు మసూద్ పెజెష్కియాన్ ఓ వార్త సంస్థకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో పేర్కొన్నారు. ట్రంప్తో ఒక ఒప్పందానికి వచ్చారని, దానిపై సంతకాలు కూడా జరిగాయని, ఆ ఫ్రేమ్వర్క్ ఆధారంగా ముందుకు సాగడానికి ఇప్పటికీ సిద్ధంగా ఉన్నామని తెలిపారు. తాము హర్మూజ్ను మూసివేయలేదని, అయినప్పటికీ, అమెరికా దాడి చేస్తోందని చెప్పారు. తమ దేశ సుప్రీం లీడర్ను హతమార్చిందని, ఆయనతో పాటు కీలక సైనిక కమాండర్లు, శాస్ర్రవేత్తలు, ప్రభుత్వ అధికారులు మృతి చెందారని పేర్కొన్నారు. చర్చలనకు బదులుగా అమెరికా మాపై దాడి చేస్తూ అన్ని దౌత్య మార్గాలను మూసివేస్తోందని ఆరోపించారు. అయినప్పటికీ తాము చర్చలను సిద్ధంగా ఉన్నారని పేర్కొన్నారు.
మరోవైపు హూతీల దాడులు
మరోవైపు యెమెన్లోని హూతీ తిరుగుబాటుదారులు సౌదీ అరేబియాపై దాడులను చేస్తూనే ఉన్నారు. మరోసారి హూతీలు రియాద్లోని పలు ప్రాంతాలను లక్ష్యంగా చేసుకుని దాడులు చేపట్టారు. ఈ క్రమంలో సౌదీలోని అతిపెద్ద చమురు శుద్ధి కేంద్రాల్లో ఒకటైన అరామ్కో రిఫైనరీపై డ్రోన్, క్షిపణి దాడులు జరిపినట్లు తెలుస్తోంది. రాస్ తనురాలోని ఈ రిఫైనరీ మౌలిక సదుపాయాలను లక్ష్యంగా చేసుకున్నట్లు హూతీ సైనిక ప్రతినిధి పేర్కొన్నారు. ఈ దాడుల్లో పలువురు ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు చెప్పారు. మరోవైపు, హూతీ దాడులకు గట్టి బదులిచ్చామని సౌదీ అరేబియా పేర్కొంది. దక్షిణ తైఫ్ ప్రావిన్స్, ఎర్ర సముద్ర తీరంలోని యాన్బు ప్రాంతాల్లో హూతీలు ప్రయోగించిన ఆరు బాలిస్టిక్ క్షిపణులను తమ బలగాలు అడ్డుకున్నట్లు పేర్కొంది. అలాగే, హూతీ దాడుల నేపథ్యంలో పవిత్ర మక్కా నగరంతో సహా పలు ప్రాంతాలకు సౌదీ అత్యవసర హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.
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