ETV Bharat / international

ఇరాన్ నూతన ప్రతిపాదనలకు ట్రంప్ నో- అణు కార్యక్రమం‌పై విభేదాలు

అణ్వస్త్ర కార్యక్రమంపైనే తొలుత చర్చించాలి- లేదంటే ఇరాన్‌తో చర్చల్లో అర్థమే లేదన్న ట్రంప్- పాక్‌లో అరాగ్చీ - అమెరికాతో పరోక్ష చర్చలు

Trump
Trump (AP)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 28, 2026 at 10:28 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Trump Rejected Irans New Proposal : ఇరాన్ కొత్త ప్రతిపాదనలపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ అసంతృప్తిగా, అసంతోషంగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇరుదేశాల సైనిక ఘర్షణకు విడతలవారీగా పరిష్కారాన్ని కనుగొనాలంటూ నూతన ప్రతిపాదనలను ఇటీవలే అమెరికాకు ఇరాన్ సమర్పించింది. శాంతి ఒప్పందం కుదుర్చుకోవడం, హర్మూజ్ జలసంధిని తెరవడం అనేవి జరిగిన తర్వాతే తమ అణ్వస్త్ర కార్యక్రమంపై చర్చలు జరుపుతామని ఇరాన్ తేల్చి చెప్పింది. అణ్వస్త్ర కార్యక్రమంపై ఇరాన్‌తో చర్చలు ఫలప్రదమైన తర్వాతే మిగతా విషయాలపై ఫోకస్ పెడతామని అమెరికా వాదిస్తోంది. ఇరాన్ ప్రతిపాదనలు, అమెరికా వాదనకు పూర్తి భిన్నంగా ఉండటంతో ట్రంప్ వాటిని తోసిపుచ్చినట్లు అధికార వర్గాలు తెలిపాయి. అణ్వస్త్ర కార్యక్రమాన్ని మినహాయించి, ఇరాన్‌తో చర్చలు జరపడంలో అర్థమే ఉండదని అమెరికా ప్రభుత్వం భావిస్తున్నట్లు సమాచారం. ఇరాన్ అణ్వస్త్ర కార్యక్రమాన్ని అడ్డుకోవడం లక్ష్యంగా యుద్ధాన్ని ప్రారంభించినందున, దానిపై తొలుత తమకు ధ్రువీకరణ లభించాలని ట్రంప్ సర్కారు కోరుకుంటోంది.

తొలుత అణ్వస్త్ర కార్యక్రమంపైనే చర్చలు : ట్రంప్
ఇరాన్ పంపిన నూతన ప్రతిపాదనలపై చర్చించేందుకు తన సలహాదారులతో ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ తాజాగా సమావేశమైనట్లు తెలిసింది. అణ్వస్త్ర కార్యక్రమంపై చర్చలు జరగనిదే, మిగతా అంశాలపై ఇరాన్‌తో చర్చలను మొదలుపెట్టలేమని ట్రంప్ తేల్చి చెప్పినట్లు అధికార వర్గాలు చెప్పాయి. ఇరాన్ ప్రతిపాదించిన క్రమంలో చర్చల ప్రక్రియను ముందుకు తీసుకెళ్లలేమని అమెరికా ప్రెసిడెంట్ స్పష్టం చేశారని పేర్కొన్నాయి.

ఇరాన్‌కు తప్పించుకునే ఛాన్స్ ఇవ్వకూడదు : రూబియో
సోమవారం రోజు ఓ అమెరికన్ మీడియా సంస్థతో మాట్లాడుతూ అమెరికా విదేశాంగ మంత్రి మార్కో రూబియో కూడా ఇదే విధమైన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇరాన్ ఇక ఏ దశలోనూ అణ్వాయుధాలను అభివృద్ధి చేయలేదని నిర్ధారించే ఒప్పందం కుదరాల్సిందే అని ఆయన తెలిపారు. ఈవిషయంలో ఇరాన్‌కు తప్పించుకునే అవకాశాన్ని ఇవ్వకూడదన్నారు. ఇరాన్ నుంచి దీనిపై అమెరికా ధ్రువీకరణ పొందాలని పేర్కొన్నారు. దీంతో అమెరికా - ఇరాన్ శాంతి చర్చల ప్రక్రియలో మరోసారి ప్రతిష్టంభన ఏర్పడింది. ఇరుదేశాలూ తమతమ షరతుల ప్రకారమే చర్చలు జరగాలని వాదిస్తున్నాయి. వాదనను నెగ్గించుకునే యత్నంలో అమెరికా, ఇరాన్ ఉండటంతో చర్చల ప్రక్రియ ముందుకు సాగే పరిస్థితులు కనిపించడం లేదు.

ఇరాన్ నూతన ప్రతిపాదనలివీ
అమెరికాకు ఇరాన్ కొత్తగా చేసిన ప్రతిపాదనల్లో ప్రధానంగా 3 పాయింట్లు ఉన్నాయి. వీటిలో మొదటిది, ఇరాన్‌పై అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ యుద్ధాన్ని ముగించడం, మళ్లీ ఇరాన్‌పై దాడులు జరగవు అనే హామీలను పొందడం. రెండోది, ఇరాన్ ఓడరేవుల ముట్టడిని అమెరికా ఆపడం, హర్మూజ్ జలసంధిని తెరవడం. మూడోది, మొదటి రెండు పాయింట్లూ అమల్లోకి వచ్చాక తమ అణ్వస్త్ర కార్యక్రమం, సంవర్ధిత యురేనియం హక్కులపై అమెరికాతో చర్చలను మొదలుపెడతామని ఇరాన్ ప్రతిపాదించింది.

పాక్‌లో అరాగ్చీ - అమెరికాతో పరోక్ష చర్చలు
వాస్తవానికి అమెరికాతో చర్చల కోసం ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్ అరాగ్చీ ఏప్రిల్ 24నే పాకిస్థాన్‌లోని ఇస్లామాబాద్‌కు చేరుకున్నారు. అయితే అమెరికా తరఫు ప్రతినిధులు స్టీవ్ విట్కాఫ్, జేర్డ్ కుష్నెర్‌‌ల ఇస్లామాబాద్‌ పర్యటనను అమెరికా ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ ఏప్రిల్ 25న రద్దు చేశారు. దీంతో అమెరికా - ఇరాన్ శాంతి చర్చల ప్రక్రియకు బ్రేక్ పడింది. ఈనేపథ్యంలో అదే రోజున పాకిస్థాన్ ఆర్మీ చీఫ్ ఆసిమ్ మునీర్‌తో అబ్బాస్ అరాగ్చీ భేటీ అయ్యారు. ఇరాన్ ప్రతిపాదనలను ఆయనకు వివరించారు. వాటిని అమెరికాకు చేరవేయాలని కోరారు. ఇక ఏప్రిల్ 26న అబ్బాస్ అరాగ్చీ ఒమన్‌కు వెళ్లారు. ఒమన్ సుల్తాన్ హైథమ్ బిన్ తారిఖ్ అల్ సైద్‌తో భేటీ అయి, హర్మూజ్ జలసంధి మార్గంలో భద్రతపై చర్చించారు. ఇక ఏప్రిల్ 27న మళ్లీ పాకిస్థాన్‌కు చేరుకొని ఇరాన్ ప్రభుత్వ ప్రతిపాదనలను మధ్యవర్తులుగా వ్యవహరిస్తున్న పాకిస్థాన్ అధికార వర్గాలకు అందించారు. అక్కడి నుంచి నేరుగా రష్యాకు చేరుకొని, ప్రెసిడెంట్ వ్లాదిమిర్ పుతిన్‌తో అరాగ్చీ 90 నిమిషాల పాటు భేటీ అయ్యారు. ఇరుదేశాల వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యం, అమెరికా - ఇరాన్ యుద్ధంపై వారు చర్చించారు. అనంతరం ఏప్రిల్ 28న మళ్లీ పాక్‌కు అబ్బాస్ అరాగ్చీ చేరుకున్నారు. ప్రస్తుతం ఇరాన్ నూతన ప్రతిపాదనలపై ఆయన అమెరికా ప్రతినిధులతో పరోక్ష చర్చలు జరుపుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. పాక్ మధ్యవర్తుల ద్వారా అమెరికా ప్రతినిధులకు సందేశాలను చేరవేస్తున్నట్లు సమాచారం.

ఇరాన్‌కు ఉపాధ్యక్ష పదవి - అమెరికా అభ్యంతరం
ఏప్రిల్ 27న న్యూయార్క్‌లోని ఐక్యరాజ్యసమితి ప్రధాన కార్యాలయం వేదికగా అణు నిరాయుధీకరణ ఒప్పందం (ఎన్‌పీటీ)పై 11వ సమీక్షా సమావేశం జరిగింది. ఈ సదస్సు ప్రారంభోత్సవంలో ఇరాన్ అణ్వస్త్ర ఆశయాల విషయంలో అమెరికా, ఇరాన్ ప్రతినిధుల మధ్య వాగ్వాదం జరిగింది. అలీన ఉద్యమ దేశాల కూటమి తరఫున ఎన్నికైన 34 మంది ఉపాధ్యక్షులలో ఇరాన్ ప్రతినిధి కూడా ఉండటం అనేది ఈ వివాదానికి కేంద్రబిందువుగా నిలిచింది. ఈ నిర్ణయాన్ని అమెరికా, ఆస్ట్రేలియా, యూఏఈ, యూకే, ఫ్రాన్స్, జర్మనీ వ్యతిరేకించాయి. ఎన్‌పీటీ ఒప్పందాన్ని ధిక్కరించిన ఇరాన్‌ను ఉపాధ్యక్ష పదవికి ఎంపిక చేయడం పట్ల అమెరికా తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేసింది. ఇరాన్‌ను అమెరికా లక్ష్యంగా చేసుకోవడాన్ని రష్యా తిప్పికొట్టింది. అమెరికా ఆరోపణలు నిరాధారమైనవి, రాజకీయ ప్రేరేపితమైనవని ఇరాన్ రాయబారి రెజా నజాఫీ చెప్పారు.

ప్రపంచ ఆర్థికానికి హర్మూజ్ కీలకం- తెరవాల్సిందే: ఐరాస చీఫ్

అనాథాశ్రమంపై సాయుధుల దాడి- 23 మంది విద్యార్థుల అపహరణ

TAGGED:

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.