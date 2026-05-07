ఇరాన్తో ఒప్పందం సాధ్యమే- కానీ అణ్వాయుధాలు విషయంలో రాజీ పడేది లేదు: ట్రంప్
ఇరాన్తో చర్చలు సానుకూలంగా సాగుతున్నాయన్న అమెరికా అధ్యక్షుడు- అణ్వాయుధాల విషయంలో ఎలాంటి రాజీ ఉండదని స్పష్టం- ఇరాన్ నౌకాదళం, వైమానిక దళం దాదాపు ధ్వంసమైందని ట్రంప్ వ్యాఖ్యలు
Published : May 7, 2026 at 7:55 AM IST
Trump On Iran Deal : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మరోసారి ఇరాన్పై కఠిన వైఖరిని స్పష్టం చేశారు. పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న సంక్షోభానికి పూర్తి స్థాయి పరిష్కారం కోసం ఇరాన్తో చర్చలు కొనసాగుతున్నాయని, అయితే అణ్వాయుధాల విషయంలో మాత్రం ఎలాంటి రాజీ ఉండదని ఆయన తేల్చిచెప్పారు. ఇరాన్ అణుబాంబు సంపాదించకుండా నిలువరించడం అమెరికా ప్రధాన లక్ష్యమని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు.
అది జరిగితే ప్రపంచ భద్రతే ప్రమాదంలో!
వాషింగ్టన్లో జరిగిన మిలిటరీ మదర్స్ డే కార్యక్రమంలో మాట్లాడిన ట్రంప్, ప్రస్తుతం ఇరాన్తో చర్చలు సాఫీగా సాగుతున్నాయని తెలిపారు. "ఇరాన్ చర్చలకు రావాలని కోరుకుంటోంది. ఒప్పందం చేసుకోవాలని ప్రయత్నిస్తోంది. కానీ అది అమెరికాకు సంతృప్తికరంగా ఉండాలా లేదా అన్నది మేమే నిర్ణయిస్తాం" అని అన్నారు. "ఇరాన్కు అణ్వాయుధాలు ఉండటాన్ని మేమెప్పటికీ అనుమతించం. అది జరిగితే ప్రపంచ భద్రతే ప్రమాదంలో పడుతుంది" అని స్పష్టం చేశారు.
ఇరాన్పై అమెరికా అమలు చేస్తున్న నౌకా దిగ్బంధనాన్ని ట్రంప్ ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించారు. అమెరికా నౌకాదళం ఏర్పరిచిన ఆంక్షల వలయాన్ని ఆయన ఉక్కు గోడగా అభివర్ణించారు. "ఇరాన్కు సంబంధించిన నౌకలు దాదాపు ఎక్కడికీ కదలలేని పరిస్థితి ఉంది. మా నేవీ అద్భుతంగా పనిచేస్తోంది" అని అన్నారు. ఈ ఆంక్షల ఒత్తిడి కారణంగానే ఇరాన్ చర్చలకు ముందుకు వస్తోందని ట్రంప్ అభిప్రాయపడ్డారు. ఆ తర్వాత వైట్హౌస్లో జరిగిన యూఎఫ్సీ ఫ్రీడమ్ 250 కార్యక్రమంలో కూడా ట్రంప్ ఇదే అంశంపై మాట్లాడారు. గత రెండు రోజులుగా ఇరాన్తో చాలా సానుకూల చర్చలు జరిగాయని, త్వరలో ఒప్పందం కుదిరే అవకాశాలు ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు. "ఇరాన్కు ఒప్పందం చాలా అవసరం. మేము కూడా దాన్ని పరిశీలిస్తున్నాం. కానీ ఒకే షరతు, వారికి అణ్వాయుధాలు ఉండకూడదు" అని చెప్పారు.
పోరులో మేమే గెలిచాం: ట్రంప్
అయితే ఇదే సందర్భంలో ట్రంప్ చేసిన కొన్ని వ్యాఖ్యలు మరింత చర్చనీయాంశమయ్యాయి. ఇరాన్ సైనిక శక్తి దాదాపు పూర్తిగా కూలిపోయిందని ఆయన పేర్కొన్నారు. "వారికి ఒకప్పుడు 159 యుద్ధ నౌకలు ఉండేవి. ఇప్పుడు అవన్నీ సముద్రంలో మునిగిపోయాయి. వారి వైమానిక దళం దాదాపు లేకుండా పోయింది. యుద్ధవిమానాలు, రాడార్ వ్యవస్థలు, క్షిపణి సామర్థ్యం అన్నీ బలహీనపడ్డాయి" అని వ్యాఖ్యానించారు. "వారి కీలక నాయకులు కూడా ఇక లేరు. ఈ పోరులో మేమే గెలిచాం" అని ట్రంప్ అన్నారు. అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య జరుగుతున్న ఈ చర్చలు ప్రస్తుతం అంతర్జాతీయ వర్గాల్లో ఆసక్తి రేపుతున్నాయి. ముఖ్యంగా హర్మూజ్ జలసంధిపై ఆధిపత్యం కోసం ఇరు దేశాల మధ్య నెలకొన్న ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో ఈ చర్చలు కీలకంగా మారాయి. ఇదే సమయంలో ఇరాన్ పోర్టులపై అమెరికా నౌకా దిగ్బంధనం కొనసాగుతుండటం పరిస్థితిని మరింత ఉద్రిక్తంగా మార్చుతోంది.
ఇదిలా ఉండగా, అమెరికా మీడియా సంస్థ ఆక్సియోస్ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, వాషింగ్టన్-టెహ్రాన్ మధ్య తాత్కాలిక అవగాహన ఒప్పందం దిశగా చర్చలు ముందుకు సాగుతున్నాయి. అమెరికా అధికారుల సమాచారం మేరకు 14 అంశాలతో కూడిన ఒక పేజీ అవగాహన పత్రంపై చర్చలు జరుగుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ ఒప్పందం అమల్లోకి వస్తే వెంటనే కాల్పుల విరమణ అమలవుతుందని, ఆ తర్వాత 30 రోజుల పాటు విస్తృత స్థాయి అణు చర్చలకు అవకాశం ఉంటుందని సమాచారం.
మరోవైపు, వాటికన్తో అమెరికా సంబంధాల అంశం కూడా తాజాగా ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. అమెరికా విదేశాంగ మంత్రి మార్క్ రుబియో గురువారం వాటికన్లో పోప్ లియో XIVను కలవనున్నారు. ఈ భేటీకి ముందు ట్రంప్ చేసిన వ్యాఖ్యలు చర్చనీయాంశమయ్యాయి. పోప్ లియో ఇరాన్ అణ్వాయుధాల అంశంలో అమెరికా అభిప్రాయానికి భిన్నంగా ఉన్నారంటూ ట్రంప్ వ్యాఖ్యానించారు. "పోప్కు నేను చెప్పే సందేశం ఒక్కటే. ఇరాన్కు అణ్వాయుధాలు ఉండకూడదు. అది జరిగితే ప్రపంచమంతా బందీగా మారుతుంది" అని అన్నారు. అయితే ట్రంప్ చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలను పోప్ లియో ఖండించారు. తన అభిప్రాయాలను తప్పుగా చూపిస్తున్నారని, విమర్శించాలంటే నిజాయితీగా చేయాలని ఆయన స్పందించారు.
సాధారణ భేటీ మాత్రమే
ఇక మార్కో రూబియో వాటికన్ పర్యటనపై కూడా ఆసక్తి నెలకొంది. ఇది సాధారణ దౌత్య భేటీ మాత్రమేనని, అమెరికా-వాటికన్ సంబంధాలను పునరుద్ధరించే ప్రత్యేక ప్రయత్నం కాదని రూబియో స్పష్టం చేశారు. అయితే క్యూబా సహా పలు అంతర్జాతీయ అంశాలపై చర్చలు జరిగే అవకాశం ఉందని తెలిపారు. వాటికన్ అపోస్టోలిక్ ప్యాలెస్లో పోప్తో పాటు హోలీ సీ విదేశాంగ కార్యదర్శి కార్డినల్ పియెట్రో పారోలిన్తో కూడా రూబియో సమావేశం కానున్నారు.
