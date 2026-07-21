నెతన్యాహు అరెస్ట్ అయ్యే ప్రసక్తే లేదు- ఒక్క అమెరికన్ సైనికుడిని చంపినా ఎన్నో రెట్లు రివెంజ్ పక్కా: ట్రంప్
రక్షణ సరఫరా వ్యవస్థ బలోపేతానికి కొత్త ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్డర్- బ్రిటన్ కొత్త ప్రధాని ఆండీ బర్నమ్తో ట్రంప్ కీలక చర్చలు- కెనడా వస్తువులపై అదనంగా 50 శాతం సుంకాలు విధించిన అమెరికా
Published : July 21, 2026 at 7:24 AM IST
Donald Trump Latest Announcements : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మరోసారి అంతర్జాతీయ రాజకీయాల్లో తన దూకుడు వైఖరిని ప్రదర్శించారు. ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహూ విషయంలోనూ, ఇరాన్పై సైనిక చర్యల విషయంలోనూ, కెనడాతో వాణిజ్య వివాదంలోనూ ట్రంప్ చేసిన తాజా ప్రకటనలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారాయి. ఒకే రోజు పలు కీలక నిర్ణయాలు, ప్రకటనలు వెలువడటంతో అమెరికా విదేశాంగ, రక్షణ విధానాలపై ఆసక్తికర చర్చ సాగుతోంది.
'ఇరాన్కు వ్యతిరేకంగా పోరాడుతున్న నెతన్యాహు'
ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహూను అమెరికా భూభాగంలో ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ అరెస్ట్ చేయబోమని ట్రంప్ స్పష్టం చేశారు. న్యూయార్క్ నగర మేయర్ జోహ్రాన్ మమ్దానీ నెతన్యాహూను యుద్ధ నేరస్థుడుగా అభివర్ణిస్తూ, ఆయన నగరానికి వస్తే చట్టపరమైన చర్యల అవకాశాలను పరిశీలిస్తున్నామని వ్యాఖ్యానించిన నేపథ్యంలో ట్రంప్ స్పందించారు. "అమెరికాలో ఉన్నంత కాలం నెతన్యాహూ అరెస్ట్ కారు. ఆయన ఇరాన్కు వ్యతిరేకంగా పోరాడుతున్నారు" అని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు.
ఆ అంశంపై ఇజ్రాయెల్ ప్రభుత్వం కూడా ఘాటుగా స్పందించింది. అంతర్జాతీయ క్రిమినల్ కోర్టు (ఐసీసీ) జారీ చేసిన అరెస్ట్ వారెంట్కు తమ దేశం గుర్తింపు ఇవ్వదని తెలిపింది. నెతన్యాహూ, మాజీ రక్షణ మంత్రి యోవావ్ గ్యాలంట్పై 2024లో ఐసీసీ వారెంట్లు జారీ చేసినప్పటి నుంచి ఇజ్రాయెల్ వాటిని తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తోంది. అమెరికా కూడా ఐసీసీ సభ్య దేశం కాకపోవడంతో వారిని అరెస్ట్ చేయాల్సిన అంతర్జాతీయ బాధ్యత తమపై లేదని వాషింగ్టన్ స్పష్టం చేస్తోంది.
'ప్రతి దాడికి భారీ మూల్యం తప్పదు'
మరోవైపు ఇరాన్పై ట్రంప్ మరింత కఠిన వైఖరి ప్రదర్శించారు. అమెరికా సైనికులపై జరిగే ప్రతి దాడికి భారీ మూల్యం చెల్లించాల్సి ఉంటుందని హెచ్చరించారు. "ఒక్క అమెరికన్ సైనికుడిని చంపినా, దానికి ఎన్నో రెట్లు ప్రతీకారం తీసుకుంటాం" అని ట్రంప్ సోషల్ మీడియాలో ప్రకటించారు. ఈ ఆదేశాలను రక్షణ శాఖ ఉన్నతాధికారులకు అందించినట్లు తెలిపారు. ఇరాన్పై అమెరికా వైమానిక దాడులు వరుసగా తొమ్మిదో రోజుకు చేరుకున్నాయి. ఇరాన్లోని పలు ప్రాంతాల్లో పేలుళ్లు సంభవించినట్లు అక్కడి ప్రభుత్వ మీడియా వెల్లడించింది. అమెరికా మాత్రం ఈ చర్యలు ఇరాన్ అణ్వాయుధ కార్యక్రమాన్ని అడ్డుకోవడానికేనని చెబుతోంది. ఇటీవల మరణించిన ముగ్గురు అమెరికన్ సైనికులకు నివాళిగా తాజా దాడులు నిర్వహించినట్లు ట్రంప్ తెలిపారు. ఇరాన్పై ఆర్థిక, సైనిక ఒత్తిడి పెంచే క్రమంలో అమెరికా నౌకాదళం కూడా కీలక చర్యలు చేపట్టింది. ఇరాన్ నౌకాశ్రయాల వైపు వెళ్తున్న లేదా అక్కడి నుంచి బయలుదేరే వాణిజ్య నౌకలపై పర్యవేక్షణ కొనసాగుతోందని అమెరికా సెంట్రల్ కమాండ్ తెలిపింది. ఇప్పటివరకు ఏడు వాణిజ్య నౌకలను మళ్లించినట్లు, ఒక నౌకను నిలిపివేసినట్లు వెల్లడించింది.
కొత్త ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్డర్పై సంతకం
ఇక అమెరికా రక్షణ సామర్థ్యాన్ని పెంచేందుకు ట్రంప్ మరో ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్డర్పై సంతకం చేశారు. రక్షణ రంగానికి అవసరమైన కీలక ఖనిజాలు, ముడి పదార్థాలు, విడి భాగాల సరఫరా వ్యవస్థను మరింత బలోపేతం చేయడమే ఈ నిర్ణయం లక్ష్యంగా వైట్ హౌస్ తెలిపింది. విదేశీ ఆధారాన్ని తగ్గించి దేశీయ ఉత్పత్తిని పెంచడంపై దృష్టి సారించినట్లు పేర్కొంది. అమెరికా జాతీయ భద్రతకు అవసరమైన సరఫరా గొలుసులను భౌతిక, సైబర్, ఆర్థిక ముప్పుల నుంచి రక్షించాల్సిన అవసరం ఉందని ట్రంప్ ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. గతంలో తీసుకొచ్చిన ఆయుధ బదిలీ విధానం, ఖనిజ ఉత్పత్తి పెంపు, రక్షణ రంగ ఆధునీకరణ చర్యలకు కొనసాగింపుగానే తాజా నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు వైట్ హౌస్ వెల్లడించింది.
బ్రిటన్ ప్రధానితో చర్చలు
అంతర్జాతీయ సంబంధాల విషయంలో కూడా ట్రంప్ చురుగ్గా వ్యవహరిస్తున్నారు. తాజాగా బ్రిటన్ కొత్త ప్రధాని ఆండీ బర్నమ్తో ఫోన్లో మాట్లాడారు. ఇరు దేశాల మధ్య ఉన్న బలమైన సంబంధాలు, వాణిజ్యం, ఉత్తర సముద్ర చమురు వనరులు, సైనిక సహకారం, హోర్ముజ్ జలసంధి భద్రత వంటి అంశాలపై చర్చించినట్లు ట్రంప్ తెలిపారు. త్వరలోనే ప్రత్యక్షంగా సమావేశం కానున్నట్లు కూడా వెల్లడించారు. బ్రిటన్లో ఇటీవలే ప్రధానిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన ఆండీ బర్నమ్ దేశంలో రాజకీయ స్థిరత్వాన్ని పునరుద్ధరిస్తానని హామీ ఇచ్చారు. అధికార కేంద్రీకరణను తగ్గించి ప్రాంతీయ స్థాయిలో నిర్ణయాధికారాన్ని పెంచే సంస్కరణలకు శ్రీకారం చుడతామని ప్రకటించారు. ఆయన పదవీ బాధ్యతలు చేపట్టిన వెంటనే ట్రంప్తో జరిగిన సంభాషణకు ప్రాధాన్యం ఏర్పడింది.
కెనడా ఉత్పత్తులపై సుంకాలు
వాణిజ్య రంగంలో కెనడాపై కూడా అమెరికా కఠిన నిర్ణయం తీసుకుంది. కొన్ని కెనడియన్ ఉత్పత్తులపై అదనంగా 50 శాతం సుంకాలు విధిస్తున్నట్లు ట్రంప్ ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. అమెరికా వస్తువులపై కెనడా వివక్ష చూపుతోందని ఆరోపిస్తూ ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు వైట్ హౌస్ తెలిపింది. మోటార్ వాహనాలు, పాల ఉత్పత్తులు, మద్యం సంబంధిత ఉత్పత్తుల విషయంలో అమెరికా ఎగుమతులకు ఆటంకాలు కల్పిస్తున్నారని ఆరోపించింది. ఈ సుంకాలు సంతకం చేసిన 30 రోజుల తర్వాత అమల్లోకి రానున్నాయి. అయితే ఇంధనం, పొటాష్, కీలక ఖనిజాలు వంటి కొన్ని ఉత్పత్తులకు మినహాయింపులు ఇవ్వనున్నట్లు ప్రకటించింది. అమెరికా వాణిజ్య ప్రయోజనాలను కాపాడేందుకు ఈ చర్యలు అవసరమని ట్రంప్ ప్రభుత్వం చెబుతోంది.
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