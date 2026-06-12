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'భారత నౌకలపై దాడులు చేసింది ఇరాన్ బలగాలే- ఇది ఆమోదయోగ్యం కాదు' - ట్రంప్

భారత వాణిజ్య నౌకలపై జరిగిన దాడిపై ట్రంప్‌ పోస్టు- ఇరాన్‌ దళాలే ఈ దాడులు చేసిందని ఆరోపణలు- సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్​

Trump
Trump (Source : AP News)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 12, 2026 at 9:58 PM IST

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Trump Reaction On Indian Ships Attack : హర్మూజ్ జలసంధి నుంచి బయలుదేరుతున్న భారతీయ నౌకలపై గత రాత్రి దాడులు జరిగిన ఘటనపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ స్పందించారు. భారతీయ నౌకలపై ఈ దాడులకు పాల్పడింది ఇరాన్ బలగాలే అని ఆరోపించారు. భారత నౌకలపై ఇరాన్ విఫలమైన డ్రోన్ దాడి చేయగా, వాటిని అమెరికా రక్షణ దళాలు సమర్థంగా అడ్డుకొని, ఇరాన్ డ్రోన్లను కూల్చివేసినట్లు ట్రంప్‌ తెలిపారు. వాణిజ్య నౌకలపై దాడులు ఎంతమాత్రం ఆమోదయోగ్యం కాదన్న ఆయన, ఇప్పటికైనా తన పద్ధతిని మార్చుకోవాలని ఇరాన్​ను హెచ్చరించారు. అది కూడా చాలా వేగంగా జరగాలని, లేదంటే తీవ్ర పరిణామాలు ఉంటాయని డొనాల్డ్ ట్రంప్ గట్టి హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. ఈ మేరకు తన సొంత సోషల్ మీడియా ట్రూత్ సోషల్​లో పోస్టు షేర్ చేశారు

మరోవైపు, అమెరికాతో ఒప్పందం కుదిరిందని ఇరాన్ తప్పుడు ప్రచారం చేస్తుందని ట్రంప్ అన్నారు. ఇరాన్‌ నేతలకు నిజాయితీ లేదని, ఆ దేశంతో ఒప్పందం కుదుర్చుకోవడం కష్టమని అన్నారు. ఇరాన్ ఇలాంటి వైఖరి మార్చుకోవాలని హెచ్చరించారు. ఇక ఒమన్ తీరంలో భారతీయులున్న నౌకలపై గత నాలుగు రోజుల్లో మూడు సార్లు దాడులు జరిగాయి. అందులో ఇటీవల గల్లంతైన ముగ్గురు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. దీనిని భారత్ తీవ్రంగా పరిగణించింది

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