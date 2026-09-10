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రష్యా- ఉక్రెయిన్ యుద్ధం ముగింపునకు అదే పెద్ద అడ్డంకి: డొనాల్డ్ ట్రంప్

రష్యా-ఉక్రెయిన్ శాంతి చర్చలపై ట్రంప్ కామెంట్స్- శాంతి చర్చల్లో పురోగతికి ప్రధాన అడ్డంకి ఏంటో చెప్పిన ట్రంప్- చర్చలపై పుతిన్ ఆసక్తిగా ఉన్నారని వెల్లడి

Trump Putin phone call
ట్రంప్ ((AP))
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 10, 2026 at 7:01 AM IST

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Trump Putin phone call : రష్యా- ఉక్రెయిన్ శాంతి చర్చలపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కీలక కామెంట్స్ చేశారు. ఉక్రెయిన్ యుద్ధాన్ని ముగించేందుకు, శాంతి ఒప్పందానికి రావడానికి రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ ఆసక్తిగా ఉన్నారని ట్రంప్ అన్నారు. అయితే, పుతిన్, ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్‌స్కీ మధ్య ఉన్న తీవ్రమైన వ్యక్తిగత ద్వేషమే ఈ ఒప్పందానికి ప్రధాన అడ్డంకిగా మారుతోందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. వాషింగ్టన్‌లో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు. ఈ సందర్భంగా రష్యన్ అధినేతతో ఇటీవల జరిగిన టెలిఫోన్ సంభాషణను గుర్తు చేశారు.

రష్యా అధ్యక్షుడు ఒప్పందానికి సిద్ధంగా ఉన్నారని, ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్‌స్కీ కూడా అంగీకరిస్తే అది చాలా మంచి పరిణామం అవుతుందని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. ఈ సంభాషణలో తాము చాలా విషయాలపై మాట్లాడుకున్నామని, ఇరు దేశాలూ యుద్ధంతో విసిగిపోయాయని ఆయన తెలిపారు. "ఈ యుద్ధాన్ని ఆపడానికి ప్రధాన అడ్డంకి ఒకరిపై ఒకరికి ఉన్న తీవ్రమైన ద్వేషమే. ఇద్దరు వ్యక్తులు ఒకరినొకరు తీవ్రంగా ద్వేషించుకుంటున్నారు. అంతకంటే మించి ఏదీ అడ్డంకి కాదు. నా జీవితంలో నేను చాలా ఒప్పందాలు కుదిర్చాను. ఈ ఇద్దరూ పోరాడి అలసిపోయారు" ట్రంప్ అన్నారు.

అమెరికా, రష్యా, ఉక్రెయిన్ అధినేతల మధ్య త్రిముఖ ప్రత్యక్ష చర్చలు జరిగే అవకాశం ఉందనే సంకేతాలను కూడా ట్రంప్ ఈ సందర్భంగా ఇచ్చారు. ఈ భేటీ కచ్చితంగా జరగవచ్చని అభిప్రాయపడ్డారు. తమ మధ్య మంచి సంభాషణ జరిగిందని చెప్పారు. ఈ యుద్ధంలో చాలా మంది ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారని, గతేడాది నెల రోజుల వ్యవధిలోనే వేల సంఖ్యలో ప్రాణాలు పోయాయని వివరించారు.

పుతిన్‌, ట్రంప్ మధ్య జరిగిన ఫోన్ సంభాషణకు సంబంధించి రష్యా ప్రభుత్వ వార్తా సంస్థ 'టాస్' కీలక విషయాలను వెల్లడించింది. అమెరికా దౌత్య బృందంలోని పునర్వ్యవస్థీకరణ గురించి కూడా చర్చకు వచ్చినట్లు రష్యా అధ్యక్ష పత్రికా కార్యదర్శి డిమ్రి పెస్కోవ్ ప్రముఖ మీడియా సంస్థ 'ఫైనాన్షియల్ టైమ్స్'కు చెప్పారు. దీన్ని బట్టి చూస్తే వాషింగ్టన్ తన దౌత్య బృందంలో మార్పులు చేర్పులు చేసే దిశగా యోచిస్తున్నట్లు సమాచారం. మార్పుల్లో భాగంగా అమెరికా ప్రత్యేక రాయబారి స్టీవ్ విట్‌కాఫ్, అధ్యక్ష సలహాదారు జారెడ్ కుష్నర్ పాత్రలను కొంత తగ్గించి, సీఐఏ డైరెక్టర్ జాన్ రాట్‌క్లీఫ్ పాత్రను మరింత పెంచే ప్రతిపాదన పరిశీలనలో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.

అలాగే, రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్, సీఐఏ డైరెక్టర్ మధ్య జరగాల్సిన సమావేశం రద్దయిందంటూ వస్తున్న వార్తలను పెస్కోవ్ తోసిపుచ్చారు. అలాంటి సమావేశం అసలు ఎప్పుడూ షెడ్యూల్ కాలేదని స్పష్టం చేశారు. ఉక్రెయిన్‌తో జరుగుతున్న పరిణామాలు, కైవ్ ప్రభుత్వ వైఖరిపై మాస్కోకు ఎలాంటి అధికారిక అప్‌డేట్లు అందలేదని ఆయన పేర్కొన్నారు.

ఉక్రెయిన్‌లో అమెరికా ప్రతినిధుల పర్యటన
యుద్ధం ప్రారంభమైన తర్వాత తొలిసారిగా ట్రంప్ కీలక సహాయకులు స్టీవ్ విట్‌కాఫ్, జారెడ్ కుష్నర్ ఉక్రెయిన్‌లో పర్యటించారు. ఉక్రెయిన్ అధికారులతో సుదీర్ఘ చర్చలు జరిపారు. సెప్టెంబర్ 5న మాస్కోలో వ్లాదిమిర్ పుతిన్‌తో సమావేశమైన వీరిద్దరూ, ఆ తర్వాత కైవ్‌లో ఉక్రెయిన్ అధికారులతో, యూరోపియన్ ప్రతినిధులతో వరుస సమావేశాలు నిర్వహించారు.
ఈ చర్చల అనంతరం విలేకరులతో మాట్లాడిన జారెడ్ కుష్నర్ తాము గతంలో మాదిరిగానే త్రిముఖ చర్చల ఫార్మాట్‌ వైపే మొగ్గు చూపుతున్నట్లు తెలిపారు. అదే మంచి ఫలితాలను ఇస్తుందని నమ్ముతున్నట్లు వెల్లడించారు. అమెరికా మధ్యవర్తిత్వం లేకుండా ఉక్రెయిన్, రష్యాలు నేరుగా రష్యన్ భాషలో ఎంతో స్నేహపూర్వకంగా మాట్లాడుకునేలా ఈ చర్చలు ఉండాలని తాము కోరుకుంటున్నట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు.

చర్చల్లో సంక్లిష్టంగా మారిన అంశాలు
తూర్పు ఉక్రెయిన్‌లోని డాన్‌బాస్ ప్రాంతంతో పాటు రష్యా బలగాలు ఆక్రమించుకున్న భూభాగాలపై పట్టు వీడేందుకు మాస్కో డిమాండ్ చేస్తుండగా, ఉక్రెయిన్ మాత్రం ఒక్క అంగుళం భూమిని కూడా కోల్పోయే ప్రసక్తే లేదని స్పష్టం చేస్తోంది. ఇది చర్చల్లో అతిపెద్ద ప్రతిష్టంభనకు కారణమవుతోంది. ఉక్రెయిన్ భవిష్యత్తులో పాశ్చాత్య దేశాల కూటమి అయిన 'నాటో'లో చేరకుండా ఎప్పటికీ తటస్థ వైఖరిని అవలంబించాలనేది రష్యా ప్రధాన డిమాండ్. ఇది ఉక్రెయిన్ సార్వభౌమత్వానికి, దేశ భద్రతకు సంబంధించిన సున్నితమైన అంశం కావడంతో ఏకాభిప్రాయం కుదరడం లేదు. భవిష్యత్తులో రష్యా నుంచి మళ్లీ దాడి జరగకుండా ఉక్రెయిన్‌కు అమెరికా, యూరప్ దేశాలు ఎలాంటి చట్టబద్ధమైన భద్రతా హామీలు ఇస్తాయనే విషయంలో స్పష్టత కొరవడింది.

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