ట్రంప్‌-పుతిన్‌ బుడాపెస్ట్​ భేటీ వాయిదా- కారణం ఏమిటంటే?

మార్కో రూబియో, సెర్గీ లావ్రోవ్​ల ఫోన్ కాల్ తరువాత- పుతిన్- ట్రంప్​ భేటీ వాయిదా- శ్వేతసౌధం వర్గాలు వెల్లడి

Trump and Putin
Trump and Putin (Associated Press)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 21, 2025 at 10:45 PM IST

2 Min Read
Trump Putin Summit On Hold : హంగరీలోని బుడాపెస్ట్​లో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్, రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్ జరగాల్సిన భేటీ వాయిదా పడింది. అమెరికా, రష్యా విదేశాంగ మంత్రులు మార్కో రూబియో, సెర్గీ లావ్రోవ్​తో ఫోన్​లో మాట్లాడిన తరువాత ఈ ట్రంప్-పుతిన్​ సమావేశం వాయిదా వేసినట్లు వైట్​హౌస్​ వర్గాలు తెలిపాయి. రష్యా- ఉక్రెయిన్ యుద్ధాన్ని ముగించడమే లక్ష్యంగా జరగాల్సిన ఈ సమావేశం ఎందుకు వాయిదా పడిందన్న వివరాలు ఇంకా తెలియరాలేదు.

సోమవారం రూబియో, లావ్రోవ్‌లు ఫోన్‌లో మాట్లాడుకున్నారు. యుద్ధానికి శాశ్వత పరిష్కారం కోసం రష్యా, అమెరికా అధ్యక్షులు భేటీ కావడం, ఇరుదేశాల మధ్య సహకారానికి సంబంధించిన వివరాలను లావ్రోవ్​కు రూబియో చెప్పినట్లు స్టేట్‌ డిపార్ట్‌మెంట్‌ తెలిపింది. అయితే రష్యా- ఉక్రెయిన్‌ యుద్ధం శాంతియుతంగా పరిష్కరించే విషయంపై వీరి మధ్య భేదాభిప్రాయాలు ఏర్పడినట్లు తెలుస్తోంది. అందుకే ట్రంప్‌- పుతిన్‌లు వచ్చే వారం భేటీకి సంబంధించి రూబియో సిఫార్సు చేసేందుకు ఇష్టపడలేదని సమచాారం. అయితే ఇరుదేశాల మంత్రులు ఈ వారంలో మళ్లీ మాట్లాడుకునే అవకాశం ఉందన్నారు.

మరోవైపు ఈ ఫోన్‌ కాల్‌పై క్రెమ్లిన్‌ స్పందించింది. పుతిన్ ట్రంప్​ భేటీకి సంబంధించి ఇరుదేశాల విదేశాంగ మంత్రుల మధ్య నిర్మాణాత్మకమైన చర్చలు జరిగాయని తెలిపింది. అయితే ఉక్రెయిన్‌లో శాంతి నెలకొల్పే అంశంపై డొనాల్డ్​ ట్రంప్‌ తీవ్ర ప్రయత్నాలు చేస్తున్నప్పటికీ, అవి ఏమాత్రం ఫలించడం లేదు. ఇప్పటికే ఇరుదేశాధినేతలతో ట్రంప్‌ మాట్లాడినప్పటికీ ఏ ప్రయోజనం లేకపోయింది. ఈ క్రమంలోనే ఇటీవల ట్రంప్ నేరుగా పుతిన్‌తో ఫోన్‌లో మాట్లాడారు. ఆ సమయంలోనే హంగరీలో మరోసారి భేటీ కావాలని ఇరువురు నేతలు అనుకున్నారు. ఈ సంభాషణ జరిగిన మరుసటి రోజే ఉక్రెయిన్‌ అధ్యక్షుడు జెలెన్‌స్కీతో ట్రంప్‌ శ్వేతసౌధంలో సమావేశమయ్యారు. ఆ సందర్భంగా జెలెన్‌స్కీతో సానుకూలంగా చర్చలు జరిగాయని డొనాల్డ్​ ట్రంప్‌ తెలిపారు.

ఉక్రెయిన్ గెలిచే అవకాశం ఉంది!
ఇటీవల ట్రంప్ ఐరాస సమావేశంలో రష్యా -ఉక్రెయిన్ యుద్ధంపై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. రష్యాతో జరుగుతున్న యుద్ధంలో "ఉక్రెయిన్‌ గెలిచే అవకాశం ఉంది" అంటూ తాను ఇదివరకు చేసిన వ్యాఖ్యలపై వివరణ ఇచ్చారు. "నేను ఎప్పుడూ వారు గెలుస్తారని చెప్పలేదు. కేవలం గెలిచే అవకాశం ఉందని మాత్రమే అన్నాను. యుద్ధం అనేది చాలా విచిత్రమైనది, ఏదైనా జరగవచ్చు" అని డొనాల్డ్​ ట్రంప్ అన్నారు. అదే సమయంలో ఆయన యుద్ధం అలా జరుగుతూ ఉండడం వల్ల భారీగా ప్రాణ, ఆస్తి నష్టం జరుగుతోందని, తక్షణం శాంతి ప్రయత్నాలు అవసరమని అభిప్రాయపడ్డారు.

ఆ ప్రాంతం ఇస్తేనే శాంతి!
మరోవైపు ఉక్రెయిన్‌లోని కీలక ప్రాంతమైన దొనెట్స్క్​ను 11ఏళ్లుగా స్వాధీనం చేసుకోవాలని చూస్తున్న రష్యా, దీనిని తమకు అప్పగించి తీరాల్సిందేనని పట్టుబడుతోంది. అంతేకాదు తమ సేనల ఆధీనంలో ఉన్న జపొరిజియా, ఖేర్సాన్‌ ఉక్రెయిన్‌కు అప్పజెప్పేందుకు పుతిన్‌ సానుకూలతను వ్యక్తం చేశారు. దీనికి బదులుగానే దొనెట్స్క్‌ ప్రాంతాన్ని సంపూర్ణంగా తమకు అప్పగించాలని కోరారు. డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌, పుతిన్‌ మధ్య గతవారం జరిగిన సుదీర్ఘ ఫోన్‌కాల్‌ సంభాషణలో ఈ విషయం ప్రస్తావనకు వచ్చినట్లు మీడియాలో వార్తలు వచ్చాయి.


