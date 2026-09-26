హర్మూజ్ జలసంధి కాదు- ఇకపై అది 'ట్రంప్ స్ట్రెయిట్': ట్రంప్
హర్మూజ్ జలసంధికి 'ట్రంప్ స్ట్రెయిట్'గా పేరు పెట్టిన మ్యాప్ను పోస్టు చేసిన ట్రంప్- ఏడు రోజుల్లో జలసంధిని తెరిచే ప్రతిపాదన చేసిన ఇరాన్
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ (Associated Press)
Published : September 26, 2026 at 2:50 PM IST
Trump Strait Name Change : పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతల నడుమ మరో కీలక పరిణామం జరిగింది. చమురు రవాణాకు కీలక మార్గమైన హర్మూజ్ జలసంధి పేరును 'ట్రంప్ స్ట్రెయిట్' అని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మార్చేశారు! అందుకు సంబంధించిన ఒక మ్యాప్ను ట్రంప్ తన ట్రూత్ సోషల్ ప్లాట్ఫామ్లో పోస్టు చేశారు. హర్మూజ్ జలసంధిని తిరిగి తెరవడానికి ఇరాన్ ప్రతిపాదించిన ఏడు రోజులు ఫ్రేమ్వర్స్ను ట్రంప్ తిరస్కరించినట్లు వచ్చిన వార్తల నేపథ్యంలో ఈ కీలక పరిమాణం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. ఇరాన్ యుద్ధంపై అమెరికా అధికారులు మధ్యవర్తులతో సానుకూల, నిర్మాణాత్మక సంభాషణలు జరుపుతున్నారని వైట్ హౌస్ శుక్రవారం తెలిపింది.