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హర్మూజ్​ జలసంధి కాదు- ఇకపై అది 'ట్రంప్​ స్ట్రెయిట్​': ట్రంప్

హర్మూజ్ జలసంధికి 'ట్రంప్ స్ట్రెయిట్'గా పేరు పెట్టిన మ్యాప్‌ను పోస్టు చేసిన ట్రంప్- ఏడు రోజుల్లో జలసంధిని తెరిచే ప్రతిపాదన చేసిన ఇరాన్

Trump Strait Name Change
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్​ ట్రంప్ (Associated Press)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 26, 2026 at 2:50 PM IST

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Trump Strait Name Change : పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతల నడుమ మరో కీలక పరిణామం జరిగింది. చమురు రవాణాకు కీలక మార్గమైన హర్మూజ్​ జలసంధి పేరును 'ట్రంప్​ స్ట్రెయిట్​' అని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్​ ట్రంప్​ మార్చేశారు! అందుకు సంబంధించిన ఒక మ్యాప్​ను ట్రంప్​ తన ట్రూత్​ సోషల్​ ప్లాట్​ఫామ్​లో పోస్టు చేశారు. హర్మూజ్​ జలసంధిని తిరిగి తెరవడానికి ఇరాన్​ ప్రతిపాదించిన ఏడు రోజులు ఫ్రేమ్​వర్స్​ను ట్రంప్​ తిరస్కరించినట్లు వచ్చిన వార్తల నేపథ్యంలో ఈ కీలక పరిమాణం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. ఇరాన్ యుద్ధంపై అమెరికా అధికారులు మధ్యవర్తులతో సానుకూల, నిర్మాణాత్మక సంభాషణలు జరుపుతున్నారని వైట్ హౌస్ శుక్రవారం తెలిపింది.

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