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ఒబామాపై మరోసారి ట్రంప్ వివాదాస్పద పోస్ట్- మార్ఫింగ్ ఫొటో, గ్రాఫిటీతో నినాదాలు

ఒబామా దంపతులు ఎయిర్ ఫోర్స్ వన్ ఎక్కుతున్నట్లు మార్ఫింగ్ చిత్రం పోస్టు చేసిన ట్రంప్- విమానంపై గ్రాఫిటీ, రాజకీయ నినాదాలు చేర్చిన ఫేక్ ఇమేజ్ వైరల్

Trump Obama Post
US President Donald Trump (AP)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 6, 2026 at 7:08 AM IST

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Trump Obama Post : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మరోసారి సోషల్ మీడియాలో వివాస్పద పోస్ట్​ను షేర్​ చేశారు. మాజీ అధ్యక్షుడు బరాక్ ఒబామా, ఆయన భార్య మిషెల్ ఒబామా ఎయిర్ ఫోర్స్ వన్ విమానంలోకి ఎక్కుతున్నట్లు మార్ఫింగ్ చేసిన ఫొటోను ట్రంప్ తన 'ట్రూత్ సోషల్' ఖాతాలో పంచుకున్నారు. ఆ చిత్రంలో విమానంపై గ్రాఫిటీ, రాజకీయ నినాదాలు, ఇతర పదాలను చేర్చడం చర్చనీయాంశంగా మారింది.

ట్రంప్ షేర్ చేసిన చిత్రంలో ఒబామా దంపతులు నవ్వుతూ విమాన మెట్లపై నిలబడి చేతులు ఊపుతున్నట్లుగా కనిపిస్తారు. వారి వెనక ఉన్న ఎయిర్ ఫోర్స్ వన్ విమానంపై 'యెస్ వి క్యాన్', 'ఒబామా', 'బీఎల్‌ఎం' (బ్లాక్ లైవ్స్ మ్యాటర్) వంటి పదాలను గ్రాఫిటీ రూపంలో చూపించారు. అలాగే అరబిక్ భాషలో 'అల్‌హమ్దులిల్లాహ్' అనే పదాన్ని కూడా చేర్చారు. అంటే దేవునికి ధన్యవాదాలు అని అర్ధం. ఈ చిత్రం పూర్తిగా మార్ఫింగ్ చేసినదిగా అమెరికా మీడియా పేర్కొంది.

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TRUMP OBAMA POST
TRUMP OBAMA POST

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