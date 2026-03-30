ఇరాన్‌ యురేనియం స్వాధీనానికి యూఎస్​ భారీ ఆపరేషన్‌! - అణ్వాయుధాలను లేకుండా చేయడమే లక్ష్యం!

ఇరాన్‌లో అణుకేంద్రాలే లక్ష్యంగా భూతల దాడులకు సిద్ధమవుతున్న అమెరికా - ఎలాగైనా యురేనియం నిల్వలను స్వాధీనం చేసుకునేందుకు ఆపరేషన్‌ - పెంటగాన్ గల్ఫ్ ప్రాంతానికి అదనంగా 10వేల మంది సైనికులు

Trump Plan To Take Iran Uranium (Associated Press)
Published : March 30, 2026 at 8:07 PM IST

Trump Plan To Take Iran Uranium : ఇరాన్‌ వద్ద ఉన్న యురేనియం నిల్వలు స్వాధీనం చేసుకునే లక్ష్యంగా అమెరికా అడుగులు వేస్తోంది. ఈమేరకు ఇస్ఫహాన్, నతాంజ్ భూగర్భ స్థావరాలపై భారీ ఆపరేషన్‌కు సిద్ధమైనట్లు వాల్‌ స్ట్రీట్‌ జర్నల్‌ వెల్లడించింది. ఓ వైపు ఇరాన్‌ నుంచి భూతల, గగనతల దాడులను ఎదుర్కొంటూనే మరోవైపు క్షిష్టతరమైన ఆపరేషన్‌ను విజయవంతం చేయడమంటే అమెరికాకు సవాల్‌తో కూడుకున్నదని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. మరీ ఆ ఆపరేషన్‌ వివరాలు ఏంటో ఈ కథనంలో చూద్దాం.

అణుకేంద్రాలే లక్ష్యంగా దాడులు : ఇరాన్‌ వద్ద అణ్వాయుధాలను లేకుండా చేయడమే లక్ష్యంగా యుద్ధం ప్రారంభించిన అమెరికా, ఆ దిశగా ప్రణాళికలు చేస్తోంది. ఇందుకోసమే ఇరాన్‌లో అణుకేంద్రాలే లక్ష్యంగా అమెరికా భూతల దాడులకు సిద్ధమైనట్లు వాల్ స్ట్రీట్ జర్నల్ వెల్లడించింది. ఇరాన్‌ వద్ద 60 శాతం శుద్ధి చేసిన యురేనియం 400 కిలోలు, 20 శాతం ఫిస్సైల్ మెటీరియల్ దాదాపు 200 కిలోల వరకు ఉన్నట్లు నిఘా వర్గాలు అంచనా వేశాయి. వీటిని 90 శాతం వెపన్-గ్రేడ్ యురేనియంగా మార్చి ఇరాన్ సులభంగా అణ్వాయుధాలు తయారు చేయగలదని అమెరికా ఆందోళన చెందుతోంది. అదే జరిగితే ఎప్పటికైనా తమకు ముప్పేనని ఇజ్రాయెల్‌, అమెరికా భావిస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఎలాగైనా ఇరాన్‌ వద్ద ఉన్న యురేనియం నిల్వలను స్వాధీనం చేసుకునేందుకు అమెరికా భారీ సైనిక ఆపరేషన్‌ చేపట్టనున్నట్లు వాల్‌ స్ట్రీట్‌ జర్నల్‌ తెలిపింది.

మధ్యప్రాచ్యానికి 3500 మంది సైనికులు : మధ్యప్రాచ్యంలో ఉద్రిక్తతలు తగ్గించేందుకు పరోక్ష చర్చలు జరుగుతున్నప్పటికీ ఇరాన్ తమ అణు నిల్వలను అప్పగించడమే యుద్ధ ముగింపునకు ఏకైక షరతని అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ తేల్చి చెప్పారు. టెహ్రాన్‌ స్వచ్ఛందంగా ఇవ్వకపోతే, బలవంతంగానైనా ఆ నిల్వలను లాక్కోవాలని ఆయన భావిస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగా పెంటగాన్ గల్ఫ్ ప్రాంతానికి అదనంగా 10వేల మంది సైనికులను పంపేందుకు సన్నాహాలు చేస్తోంది. ఇప్పటికే 3,500 మంది అమెరికన్‌ మెరైన్‌ సైనికులు మధ్యప్రాచ్యానికి చేరుకున్నారు. ఎలాగైనా ఇరాన్ తమ డిమాండ్లకు తలొగ్గాలని, లేకుంటే ఆ దేశం ప్రపంచ మ్యాప్‌లో లేకుండా చేస్తామని ట్రంప్ ఆదివారం హెచ్చరించారు.

ఏప్రిల్ మధ్య నాటికి యురేనియం స్వాధీనం : ఇస్ఫహాన్, నతాంజ్ భూగర్భ స్థావరాల్లో తమ యురేనియం నిల్వలను ఇరాన్‌ దాచినట్లు అంతర్జాతీయ అణుశక్తి సంస్థ-IAEA డైరెక్టర్ జనరల్ రాఫెల్ గ్రాస్సీ భావిస్తున్నారు. ఐతే, ఏప్రిల్ మధ్య నాటికి ఒక ఆపరేషన్ ద్వారా ఈ యురేనియంను స్వాధీనం చేసుకువాలని ట్రంప్ ప్రణాళికలు చేస్తున్నారు. కానీ ఇది అత్యంత సాహసోపేతమైన, ప్రమాదకరమైన ఆపరేషన్ అని రక్షణ నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఒకవేళ అమెరికా సైన్యం ఇరాన్ గడ్డపై అడుగెడితే భూతల, గగనతలం నుంచి దాడులను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది.

యురేనియం రవాణాకు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు : ముందుగా అగ్రరాజ్యం సైనికులు ఆ ప్రాంతాలను తమ ఆధీనంలోకి తీసుకోవాలి. తర్వాత అక్కడ ఇరాన్‌ అమర్చిన మందుపాతరలు తొలగించి, 40 నుంచి 50 స్కూబా ట్యాంకుల లాంటి ప్రత్యేక సిలిండర్లలో ఉన్న యురేనియంను జాగ్రత్తగా బయటకు తీసుకురావాలి. యురేనియంను సురక్షితంగా రవాణా చేయడానికి ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు సహా భారీ ట్రక్కులు, ఒక ఎయిర్‌ఫీల్డ్ కూడా అవసరమవుతుంది. ఈ ఆపరేషన్ పూర్తి కావడానికి ఒక వారం పైనే పట్టవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఓ వైపు ఇరాన్‌ నుంచి భూతల, గగనతల దాడులను ఎదుర్కొంటూ మరోవైపు క్షిష్టతరమైన ఆపరేషన్‌ను విజయవంతం చేయడమంటే అమెరికాకు సవాల్‌తో కూడుకున్నదని వివరించారు.

