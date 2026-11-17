సూపర్ ఇంటెలిజెన్స్, అరుదైన ఖనిజాలు, రక్షణ సహకారంపై ట్రంప్ ఫోకస్- అమెరికాపై చైనా ఫైర్!
Trump On AI Superintelligence : మనీలాలో జరిగిన అమెరికా- ఆసియాన్ ప్రత్యేక సమావేశంలో ట్రంప్ ప్రధానంగా సూపర్ ఇంటెలిజెన్స్, రేర్ ఎర్త్స్, రక్షణ సహకారంపై దృష్టి పెట్టారు.
Published : November 17, 2026 at 9:57 PM IST
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఆసియా పర్యటనలో భాగంగా ఫిలిప్పీన్స్ రాజధాని మనీలాలో జరిగిన యూఎస్- ఆసియాన్ (US- ASEAN) 49వ శిఖరాగ్ర సమావేశం, విందులో పాల్గొన్నారు. సదస్సు ముగింపు వేడుకల అనంతరం ఆయా దేశాల అధినేతలను ఉద్దేశించి ట్రంప్ ప్రసంగించారు. ఈ సందర్బంగా ఆగ్నేయాసియా దేశాలకు కీలక భరోసా ఇచ్చారు. ప్రాంతీయ మిత్రదేశాలకు అమెరికా 100 శాతం అండగా ఉంటుందని ప్రకటించారు. ఇదే సమయంలో ఆర్టిఫిషియల్ సూపర్ ఇంటెలిజెన్స్, అరుదైన ఖనిజాలు (రేర్ ఎర్త్స్), రికార్డు స్థాయి ఇంధన ఎగుమతులు, రక్షణ ఉత్పత్తుల విస్తరణకు కృషి చేయాలని ఆసియాన్ దేశాధినేతలకు పిలుపునిచ్చారు.
ఇండో- పసిఫిక్ ప్రాంతం ప్రపంచంలోనే అత్యంత చైతన్యవంతమైన, ఉత్పాదకత కలిగిన ప్రాంతాల్లో ఒకటిగా ట్రంప్ అభివర్ణించారు. నిజమైన అర్థంలో అమెరికా కూడా పసిఫిక్ దేశమేనని అన్నారు. ఈ ప్రాంతంలోని దేశాలతో అమెరికాకు వందల ఏళ్లుగా వ్యాపార, వాణిజ్య, దౌత్య సంబంధాలు ఉన్నాయని చెప్పారు. భాగస్వామ్య దేశాల సార్వభౌమత్వం, అభివృద్ధి, ఆర్థిక వృద్ధికి వాషింగ్టన్ ఎప్పటికీ అండగా ఉంటుందని, అందుకే ఈ రోజు తాను ఇక్కడికి వచ్చానని స్పష్టం చేశారు. కొత్త వాణిజ్య, ఇంధన ఒప్పందాలతో పాటు క్రిటికల్ మినరల్స్ (కీలక ఖనిజాలు), రేర్ ఎర్త్స్, మ్యాగ్నెట్స్ రంగంలో ప్రాంతీయ భాగస్వాములు తమ సహకారాన్ని మరింత వేగవంతం చేయాలని ఆయన కోరారు.
"సూపర్ ఇంటెలిజెన్స్ రంగంలో అమెరికా ప్రపంచానికే నాయకత్వం వహిస్తోంది. ప్రపంచంలోనే అత్యంత శక్తివంతమైన ఎస్ఐ (SI) వ్యవస్థ మా వద్ద ఉంది. ఈ ఆధునిక సాంకేతికత ఆర్థిక ప్రభావంలోనూ, వైద్య రంగ ఆవిష్కరణల్లోనూ గతంలోని పారిశ్రామిక విప్లవాన్ని సైతం అధిగమిస్తుంది. సాంకేతిక భవిష్యత్తును నిర్మించుకోవాలనుకునే, తద్వారా వచ్చే అపారమైన ఆర్థిక వృద్ధిని అందుకోవాలని ఆశించే ఇక్కడి ప్రతి దేశంతో కలిసి పనిచేయడానికి మేం ఎంతో ఉత్సాహంగా ఉన్నాం. ఇంధనం నుంచి సాంకేతికత, భద్రత వరకు భూమిపై అమెరికా కంటే మరో మెరుగైన భాగస్వామి లేరు. వేదికపై ఉన్నవారే కాకుండా ఈ ప్రాంతంలోని భాగస్వాములందరికీ మేం ఎల్లప్పుడూ అండగా ఉంటాం. ఏదైనా సంక్షోభం తలెత్తితే నేరుగా నాకు ఫోన్ చేయండి."
-డొనాల్డ్ ట్రంప్, అమెరికా అధ్యక్షుడు
వాణిజ్య ఒప్పందాలు, పెట్టుబడులపై ట్రంప్ ప్రకటన
ఆసియాన్ కూటమిలో కొనసాగుతున్న ఆర్థిక వృద్ధిని ప్రస్తావిస్తూ- విందుకు కొద్దిసేపటి ముందే థాయిలాండ్ ప్రధాని అనుతిన్ చార్న్విరాకుల్తో కొత్త వాణిజ్య ఒప్పందంపై సంతకం చేసినట్లు ట్రంప్ వెల్లడించారు. అంతకుముందు మలేసియా, కంబోడియా, ఇండోనేసియా, జపాన్, దక్షిణ కొరియాలతోనూ ఒప్పందాలు కుదుర్చుకున్న విషయాన్ని గుర్తుచేశారు. ఇంకా తాను అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుంచి అమెరికాలో ఏకంగా 22.2 ట్రిలియన్ డాలర్ల పెట్టుబడులు వచ్చాయని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. పసిఫిక్ ప్రాంతమంతటా తక్కువ ధరకే ఇంధనం సరఫరా చేసేందుకు, దక్షిణ కొరియా పెట్టుబడుల సహకారంతో అలస్కాలో కొత్తగా ఆమోదించిన LNG పైప్లైన్ ప్రాజెక్టును ఆయన ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించారు. ప్రాంతీయ భద్రతా అంశాల్ని ప్రస్తావిస్తూ, గతేడాది కంబోడియా- థాయిలాండ్ దేశాల మధ్య తాను కుదిర్చిన కౌలాలంపూర్ శాంతి ఒప్పందం గురించి ట్రంప్ గుర్తు చేశారు. ఆ కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం వల్ల వేలాది మంది ప్రాణాలు కాపాడామని, ఘర్షణల కారణంగా ఇళ్లను వదిలి వెళ్లిన ప్రజలు తిరిగి స్వస్థలాలకు చేరుకునే అవకాశం లభించిందని చెప్పారు.
అమెరికా చిప్ ఆంక్షలపై చైనా ఆగ్రహం
మరోవైపు అపెక్ సదస్సు కోసం ట్రంప్- చైనాలోని షెన్జెన్ నగరానికి చేరుకోనున్న వేళ ఇరు దేశాల మధ్య మళ్లీ చిచ్చు రాజుకుంది. అత్యాధునిక సెమీకండక్టర్ చిప్లు చైనాకు వెళ్లకుండా అడ్డుకునే ఉద్దేశంతో 5 దేశాలపై అమెరికా వాణిజ్య శాఖ కొత్త ఎగుమతి ఆంక్షలను విధించింది. సింగపూర్, థాయిలాండ్, మలేసియా, ఇండోనేసియా, బ్రెజిల్ దేశాలకు చిప్ ఎగుమతులపై కొత్త నియంత్రణలు విధించింది. ఈ 5 దేశాలపై ఇకపై అధునాతన చిప్లు ఎగుమతి చేయాలంటే ఇకపై ప్రత్యేక లైసెన్స్ అవసరం అని స్పష్టం చేసింది. అమెరికా చర్యపై బీజింగ్ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. జాతీయ భద్రత పేరుతో అమెరికా తన అధికార పరిధిని అతిగా విస్తరిస్తోందని, ఎగుమతి నియంత్రణ చర్యలను అమెరికా దుర్వినియోగం చేస్తోందని మండిపడ్డారు. చైనా హై-టెక్ పరిశ్రమను దెబ్బతీసేందుకే అమెరికా ఇలాంటి చర్యలకు పాల్పడుతోందని ఆరోపించారు.
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