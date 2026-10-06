'ఫ్లైదుబాయ్ విమాన ఘటన వెనుక ఇరాన్ హస్తం'- ట్రంప్ సంచలన ప్రకటన
ఫ్లైదుబాయ్ విమాన ఘటనపై ట్రంప్ కీలక ప్రకటన- అరబ్ దేశాలతో తమకు కుదిరిన చరిత్రాత్మక ఒప్పందాలను దెబ్బతీసేందుకు ఈ కుట్ర అని ఇజ్రాయెల్ రాయబారి వెల్లడి
Published : October 6, 2026 at 7:03 AM IST
Trump On Flydubai Attack : దుబాయ్ నుంచి ఇజ్రాయెల్లోని టెల్ అవీవ్కు బయలుదేరిన ఫ్లైదుబాయ్ విమానం ఘటన అంతర్జాతీయంగా తీవ్ర కలకలం రేపింది. ఈ ఘటనపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కీలక ప్రకటన చేశారు. ఈ చర్య వెనుక ఇరాన్ హస్తం ఉందని తాను గట్టిగా నమ్ముతున్నట్లు ట్రంప్ వెల్లడించారు. సోమవారం(అమెరికా కాలమానం ప్రకారం) శ్వేతసౌథం వెలుపల మీడియాతో మాట్లాడిన ఆయన, ఈ దాడి వెనుక ఇరాన్ ప్రమేయం ఉందనే అనుమానాన్ని వ్యక్తం చేశారు.
సెప్టెంబర్ 30న దుబాయ్ నుంచి 180 మంది ప్రయాణికులతో బయలుదేరిన ఫ్లైదుబాయ్ విమానం టెల్ అవీవ్ వెళ్తుండగా పరిణామం చోటుచేసుకుంది. విమానం గాల్లో ఉండగా, ఒమన్ దేశానికి చెందిన కో- పైలట్ హమామ్ అల్- హమ్మమి ఒక్కసారిగా కాక్పిట్లోని భారతీయ కెప్టెన్ స్మిత్ మచ్ఛర్పై అకస్మాత్తుగా దాడి చేసి విమానాన్ని కూల్చివేయడానికి ప్రయత్నించాడు. ఈ దాడిలో కెప్టెన్ స్మిత్ మచ్ఛర్ తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. అయినా, స్మిత్ ఏమాత్రం ఆత్మస్థైర్యం కోల్పోకుండా సాహసంతో కాక్పిట్ డోర్ను అన్లాక్ చేశారు. తక్షణమే అప్రమత్తమైన ప్రయాణికులు, డ్యూటీలో లేని మరో సిబ్బంది లోపలికి దూసుకొచ్చి దుండగుడైన కో- పైలట్ను బంధించారు. ఈ సమయంలో విమానం కేవలం దాదాపు 16,000 నుంచి 17,000 అడుగుల మేరకు కిందికి జారిపోయింది. సిబ్బంది అత్యవసర సంకేతాలు పంపడంతో విమానాన్ని సౌదీ అరేబియాలోని తబూక్ నగరానికి మళ్లించి సురక్షితంగా ల్యాండ్ చేశారు. ఈ ఘటనలో విమానంలోని అందరూ ప్రాణాలతో బయటపడటంతో పెను ప్రమాదం తప్పింది.
ఇజ్రాయెల్ లక్ష్యంగా ఉగ్రకుట్ర
నిందితుడు అల్- హమ్మమి విచారణలో షాకింగ్ విషయాలను వెల్లడించాడు. టెల్ అవీవ్కు విమానాలు నడిపే కొన్ని విమానయాన సంస్థల వివరాలను సేకరించి, ఆపై ఫ్లైదుబాయ్లో ఉద్యోగంలో చేరినట్లు విచారణలో తేలింది. కెప్టెన్ను హతమార్చి, విమానాన్ని ఇజ్రాయెల్లోని రద్దీగా ఉండే బెన్ గురియన్ విమానాశ్రయంపైకి లేదా అక్కడ నిలిపి ఉంచిన విమానాలపైకి దూసుకెళ్లేలా కూల్చివేయాలని ముందే ప్లాన్ పన్నినట్లు దర్యాప్తులో వెల్లడైంది. ఆయన ప్రవర్తన సరిగా లేకపోవడంతో ఒమన్లో ఆయన్న పైలెట్ ఉద్యోగం నుంచి తప్పించారు. ఆ తర్వాత సరిహద్దు దేశమైన యూఏఈలోని ఎయిర్లైన్స్లో ఉద్యోగం సంపాదించాడు. ఆయనపై అభియోగాలు ఉన్నా ఉద్యోగం రావడం భద్రతా వైఫల్యాలపై అనుమానాలు, విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
స్మిత్ మచ్చర్పై ప్రశంసలు
ప్రాణాలను సైతం లెక్కచేయకుండా విమానాన్ని, ప్రయాణికులను కాపాడిన కెప్టెన్ స్మిత్ మచ్చర్ ధైర్యసాహసాలను ప్రపంచవ్యాప్తంగా నాయకులు కొనియాడుతున్నారు. ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహు స్వయంగా కెప్టెన్ మచ్చర్ ఫోన్ లో మాట్లాడి ఆయన్ని హీరోగా అభివర్ణించారు. అంతేకాకుండా, వచ్చే ఏడాది మే నెలలో జరగనున్న ఇజ్రాయెల్ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకలకు కుటుంబ సమేతంగా హాజరుకావాల్సిందిగా అయన్ను ఆహ్వానించారు. మరోవైపు, ఈ ఘటన వెనుక అంతర్జాతీయ ఉగ్రవాద నెట్వర్క్ల ప్రమేయంపై ఆస్ట్రేలియా, ఇజ్రాయెల్, సౌదీ అరేబియా తదితర దేశాల నిఘా వర్గాలు సంయుక్తంగా దర్యాప్తును ముమ్మరం చేశాయి.
విమానం హైజాక్ యత్నం వెనుక కుట్ర : ఇజ్రాయెల్ రాయబారి
ఫ్లైదుబాయ్ విమానం హైజాక్ యత్నం వెనుక పెద్ద కుట్ర దాగి ఉందని భారత్లోని ఇజ్రాయెల్ రాయబారి రూవెన్ అజార్ స్పష్టం చేశారు. ఇజ్రాయెల్, అరబ్ దేశాల మధ్య కుదిరిన చారిత్రాత్మక 'అబ్రహం ఒప్పందాలు', సాధారణ దౌత్య సంబంధాల గుండెకాయపైనే ఈ ఉగ్రదాడి జరిగిందని ఆయన విశ్లేషించారు. ఈ వార్త సంస్థకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో అజార్ ఈ విషయాలను వెల్లడించారు.
ఇరాన్ మద్దతు ఉన్న ఉగ్రమూకలు ఇటీవలి కాలంలో ఎదురుదెబ్బలు తిన్నప్పటికీ, తామే పైచేయి సాధించామనే తప్పుడు భ్రమను సృష్టించేందుకే ఈ దుశ్చర్యకు పాల్పడ్డారని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. ముఖ్యంగా దుబాయ్- టెల్ అవీవ్ మధ్య నడిచే విమానాలను లక్ష్యంగా చేసుకోవడం ద్వారా ఇజ్రాయెల్, యూఏఈ మధ్య బలపడుతున్న వాణిజ్య, విమానయాన సంబంధాలను దెబ్బతీయడమే వారి ప్రధాన ఉద్దేశమని అజార్ తేల్చిచెప్పారు. "ఆపదలో ఆదుకున్న మిత్రులను ఇజ్రాయెల్ ఎప్పటికీ మరువదు. కెప్టెన్ మచ్ఛర్ కుటుంబం ఇజ్రాయెల్ స్వాతంత్య్ర వేడుకలకు వచ్చి గౌరవం అందుకోవడం మాకెంతో సంతోషం" అని రాయబారి అజార్ పేర్కొన్నారు. మరోవైపు, భవిష్యత్తులో ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా అంతర్జాతీయ విమానయాన భద్రతా నిబంధనలపై ఇజ్రాయెల్ భద్రతా సంస్థలు సమగ్ర దర్యాప్తు జరుపుతున్నాయి.
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