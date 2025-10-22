ETV Bharat / international

మోదీ గొప్ప వ్యక్తి- నాకు గొప్ప స్నేహితుడు: ట్రంప్

వైట్​హౌస్​లో దీపావళి వేడుకలు- హాజరైన ట్రంప్

Trump On Modi
Trump On Modi (AP)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 22, 2025 at 7:18 AM IST

2 Min Read
Trump On Modi : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ వైట్ హౌస్‌లో జరిగిన దీపావళి వేడుకల్లో పాల్గొని భారత ప్రజలకు, భారతీయ-అమెరికన్లకు హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. అంతకుముందు దీపావళి ప్రారంభోపన్యాసంలో భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీని ప్రశంసించారు. ఆయనను గొప్ప వ్యక్తిగా వర్ణించారు. తనకు గొప్ప స్నేహితుడని చెప్పారు. అదే సమయంలో వాణిజ్యం, ప్రాంతీయ శాంతిలో అమెరికా- భారత్ సంబంధాలను ప్రస్తావించారు.

యుద్ధం లేకపోవడం మంచి విషయం!
"భారత ప్రజలకు హృదయపూర్వక దీపావళి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. నేను ఈరోజే మీ ప్రధానమంత్రితో మాట్లాడాను. చాలా బాగా మాట్లాడాను. మేం వాణిజ్యం గురించి మాట్లాడుకున్నాం. ఆయనకు దానిపై చాలా ఆసక్తి ఉంది. పాకిస్థాన్​తో​ యుద్ధాలు వద్దని కొంతకాలం క్రితం మనం మాట్లాడుకున్నప్పటికీ, వాణిజ్యం ఇమిడి ఉండటంతో నేను దాని గురించి మాట్లాడగలిగాను. పాకిస్థాన్​, భారత్​ మధ్య ఇప్పుడు యుద్ధం లేదు. అది చాలా మంచి విషయం" అని ట్రంప్ అన్నారు. మోదీ గొప్ప వ్యక్తి, కొన్ని సంవత్సరాలుగా తనకు గొప్ప స్నేహితుడని చెప్పారు.

అంతకుముందు పండుగ ప్రాముఖ్యం కోసం మాట్లాడారు ట్రంప్. కొన్ని క్షణాల్లో తాను చీకటిపై వెలుగు, అజ్ఞానంపై జ్ఞానం, చెడుపై మంచి సాధించిన విజయాలకు చిహ్నంగా దీపాన్ని వెలిగిస్తానని చెప్పారు. శత్రువులను ఓడించడం, అడ్డంకులు తొలగించడం, బందీలను విడిపించడం గురించి పురాతన కథలను ప్రజలు గుర్తుచేసుకుంటారని వివరించారు. దీపం వెలుగు ప్రతి ఒక్కరికీ జ్ఞాన మార్గాన్ని అన్వేషించాలని, శ్రద్ధతో పనిచేయాలని గుర్తుచేస్తుందని ట్రంప్‌ వ్యాఖ్యానించారు.

దీపాలు వెలిగించిన ట్రంప్
ఈ కార్యక్రమంలో ట్రంప్ యంత్రాంగంలోని భారత సంతతి అధికారులైన FBI డైరెక్టర్ కాష్ పటేల్, ఇంటెలిజెన్స్‌ చీఫ్‌ తులసి గబ్బర్డ్, వైట్ హౌస్ డిప్యూటీ ప్రెస్ సెక్రటరీ కుష్ దేశాయ్, అమెరికాలో భారత రాయబారి వినయ్ మోహన్ క్వాత్రా, భారత్‌లో అమెరికా రాయబారి సెర్గియో గోర్ పాల్గొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో పండుగను జరుపుకోవడానికి దీపాలను వెలిగించారు ట్రంప్.

TRUMP
దీపాలు వెలిగిస్తున్న ట్రంప్ (AP)

ఇటీవల దీపావళి మతపరమైన, చారిత్రక ప్రాముఖ్యాన్ని గుర్తించడానికి అమెరికా కాంగ్రెస్ సభ్యులు రాజా కృష్ణమూర్తి, బ్రియాన్ ఫిట్జ్‌పాట్రిక్ అమెరికా ప్రతినిధుల సభలో ద్వైపాక్షిక తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టారు. పత్రికా ప్రకటన ప్రకారం, ఈ తీర్మానం హిందువులు, జైనులు, సిక్కులు సహా మూడు మిలియన్లకు పైగా భారతీయ-అమెరికన్లకు దీపావళి సాంస్కృతిక, ఆధ్యాత్మిక, చారిత్రక ప్రాముఖ్యాన్ని గౌరవిస్తుంది. ఇది అమెరికాకు భారతీయ ప్రవాసుల సహకారాలకు పెరుగుతున్న గుర్తింపును ప్రతిబింబిస్తుంది.

ఎదుర్కొంటున్న సవాళ్లను అధిగమించడానికి!
"దీపావళి చీకటిపై వెలుగు, చెడుపై మంచి సాధించిన విజయాన్ని జరుపుకుంటుంది" అని కాంగ్రెస్ సభ్యుడు కృష్ణమూర్తి ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. "యుఎస్‌లో స్నేహితులు, కుటుంబ సభ్యులు, ప్రియమైనవారితో జరుపుకుంటున్న లక్షలాది మంది హిందువులు, సిక్కులు, జైనుల కోసం, ఈ ద్వైపాక్షిక తీర్మానం మన సమాజాలను ఒకచోట చేర్చి, ప్రపంచంలో వెలుగును చూడటానికి మనం ఎదుర్కొంటున్న సవాళ్లను అధిగమించడానికి మనల్ని ప్రేరేపిస్తుందని నేను ఆశిస్తున్నాను" అని తెలిపారు.

"వెలుగు ఎల్లప్పుడూ చీకటిని జయిస్తుంది, సత్యం భయాన్ని అధిగమిస్తుంది, ఐక్యత మన బలం అనే శాశ్వత మానవ నమ్మకాన్ని దీపావళి మాట్లాడుతుంది" అని పేర్కొన్నారు. దీపావళి ద్వారా సూచించిన సార్వత్రిక విలువలను కాంగ్రెస్ సభ్యుడు ఫిట్జ్‌పాట్రిక్ నొక్కిచెప్పారు .పెన్సిల్వేనియా, దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న భారతీయ- అమెరికన్ సమాజం సహకారాన్ని కూడా ఆయన ప్రశంసించారు. స్థానిక మందిరాలను "విశ్వాసం, సేవ, ఐక్యతకు కీలకమైన సమాజ స్తంభాలు"గా వర్ణించారు.

ETV Bharat Logo

