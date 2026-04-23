హర్మూజ్ను దిగ్బంధిస్తున్న ఇరాన్ చిన్నబోట్లను కాల్చి నాశనం చేయండి: నౌకాదళానికి ట్రంప్ ఆదేశం
మైన్లను తొలగించే ప్రక్రియనూ అమెరికా సైన్యం వేగవంతం చేసిందని ట్రంప్ వెల్లడి
Published : April 23, 2026 at 8:05 PM IST
Trump Orders Navy : హర్మూజ్ జలసంధిని దిగ్బంధిస్తున్న ఇరాన్ చిన్నబోట్లను కాల్చి నాశనం చేయాలని పశ్చిమాసియాలోని అమెరికా నౌకాదళాన్ని ప్రెసిడెంట్ డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఆదేశించారు. ఆ చిన్నబోట్లతోనే హర్మూజ్ మార్గంలోని సముద్ర జలాల్లో ఇరాన్ మైన్లను పెడుతోందన్నారు. ఇరాన్ చిన్నబోట్ల ఏరివేతకు ఏ మాత్రం సంకోచించొద్దని ఆయన నిర్దేశించారు. కీలకమైన హర్మూజ్లో ఇరాన్ పేర్చిన మైన్లను తొలగించే ప్రక్రియనూ అమెరికా సైన్యం వేగవంతం చేసిందని ట్రంప్ వెల్లడించారు. అమెరికాకు చెందిన సముద్ర మైన్ స్వీపర్స్ ప్రస్తుతం మైన్ల తొలగింపు ద్వారా హర్మూజ్ జలసంధిని శుభ్రం చేస్తున్నాయని తెలిపారు. ఈ పనిని కొనసాగించాలని, ఇందులో మూడు రెట్లు వేగాన్ని పెంచాలని సూచించారు. ఈమేరకు సందేశంతో అమెరికా ప్రెసిడెంట్ ఒక సోషల్ మీడియా పోస్ట్ చేశారు.