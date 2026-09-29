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'అణు' అంశంలో పురోగతి చూపితే ఇరాన్‌కు ఆంక్షల నుంచి సడలింపు- ట్రంప్‌ సర్కార్‌ సంకేతాలు

ఇరాన్ అణు కార్యక్రమంపై స్పష్టమైన పురోగతి ఉంటే ఆంక్షల సడలింపునకు అవకాశం- స్తంభింపజేసిన ఇరాన్‌ నిధుల విడుదలపైనా చర్చకు సిద్ధమన్న అమెరికా అధికారి- ఖతార్‌ మధ్యవర్తిత్వంతో కొనసాగుతున్న పరోక్ష సంప్రదింపులు

US Iran Nuclear Talks
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ (Associated Press)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 29, 2026 at 10:47 AM IST

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US Iran Nuclear Talks : ఇరాన్‌తో దౌత్యపరమైన చర్చలకు అమెరికా మరోసారి అవకాశం ఇస్తున్నట్లు సంకేతాలు వెలువడుతున్నాయి. తుది ఒప్పందంలో భాగంగా ఇరాన్​పై ఆంక్షలను సడలించడంతో పాటు విదేశాల్లో నిలిచిపోయిన టెహ్రాన్​ నిధులను విడుదల చేసే అంశాన్ని కూడా పరిశీలించేందుకు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సిద్ధంగా ఉన్నట్లు సమాచారం. అయితే అందుకు అణు అంశంలో ఇరాన్‌ నుంచి స్పష్టమైన పురోగతి చూపిస్తేనే ఇది సాధ్యమవుతుందని ఓ అమెరికా అధికారి సీఎన్​ఎన్​కు తెలిపారు.

అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య నేరుగా చర్చలు కాకుండా మధ్యవర్తుల ద్వారా సంప్రదింపులు కొనసాగుతున్నాయి. ఈ చర్చలు సానుకూలంగా, నిర్మాణాత్మకంగా సాగుతున్నాయని అమెరికా అధికారి పేర్కొన్నారు. అయితే ఇరాన్ అణు కార్యక్రమానికి సంబంధించిన అంశాలపై పరిష్కారం లేకుండా ఎలాంటి తుది ఒప్పందం ఉండదని స్పష్టం చేశారు. అమెరికా తరఫున ప్రత్యేక రాయబారి స్టీవ్ విట్‌కాఫ్, జారెడ్ కుష్నర్, ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్, విదేశాంగ మంత్రి మార్కో రూబియో చర్చల ప్రక్రియలో కీలకంగా వ్యవహరిస్తున్నట్లు చెప్పారు.

ఇదిలా ఉండగా, ఈ వారంలో ఇరాన్‌తో మరిన్ని చర్చలు జరిగే అవకాశం ఉందని ట్రంప్ ఇప్పటికే పేర్కొన్నారు. అయితే ఇరాన్‌కు ఆంక్షల సడలింపు లేదా ఇతర రాయితీలను తాను ఇప్పటికే ప్రతిపాదించానన్న వార్తలను ట్రంప్ ఖండించారు. సోమవారం ట్రూత్ సోషల్‌లో స్పందిస్తూ, తాను ఇరాన్‌కు ఎలాంటి రాయితీని ఆఫర్ చేయలేదని పేర్కొన్నారు. ఇరాన్‌కు ఒప్పందం కావాలనుకుంటున్నప్పటికీ, అది తాను కోరుకుంటున్న డీల్​ కాదని వ్యాఖ్యానించారు. బహుశా ఏడాది క్రితమే మనం దీనికే అంగీకరించి ఉండేవాళ్లమని, కానీ వారు తమ పరిధిని మించి ప్రవర్తించారని తెలిపారు. అమెరికా-ఇరాన్‌ మధ్య తాజా పరిణామాల్లో అణు కార్యక్రమమే ప్రధాన అంశంగా మారింది. ఇరాన్‌ అణు అంశంలో కొంత సౌలభ్యానికి సిద్ధంగా ఉందని అమెరికా అధికారి పేర్కొన్నప్పటికీ, ఏ చర్యలను ఎప్పుడు అమలు చేయాలనే దానిపై ఇరు పక్షాల మధ్య ఇంకా ఏకాభిప్రాయం కుదరలేదని తెలిపారు.

హర్మూజ్​ కీలక అంశం
అమెరికా–ఇరాన్ చర్చల్లో హర్మూజ్ ప్రస్తుతం మరో కీలక అంశంగా ఉంది. ప్రపంచ ఇంధన రవాణాకు అత్యంత కీలకమైన ఈ మార్గాన్ని తిరిగి తెరవడానికి ఇరాన్ ఏడు రోజుల ప్రతిపాదనను మధ్యవర్తుల ద్వారా అమెరికాకు అందించింది. అయితే ఈ ప్రతిపాదనను ట్రంప్ అంగీకరించలేనిదిగా పేర్కొంటూ తిరస్కరించారు. ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్ అరాగ్చీ మాత్రం తమ ప్రతిపాదనపై అమెరికా నుంచి తుది అధికారిక స్పందన కోసం ఎదురుచూస్తున్నట్లు తెలిపారు. న్యూయార్క్‌లో ఖతార్ మధ్యవర్తులతో మరోసారి పరోక్ష చర్చలు జరిపినట్లు ఆయన వెల్లడించారు. తాజా సమావేశంలో కొన్ని కొత్త ఆలోచనలు, సూచనలు చర్చకు వచ్చినట్లు చెప్పారు. వీటిని ఖతార్ మధ్యవర్తులు అమెరికా వైపు తీసుకెళ్లనున్నట్లు తెలిపారు. అమెరికా, ఇరాన్‌ మధ్య సందేశాల మార్పిడిలో ఖతార్‌తో పాటు పాకిస్థాన్‌ మధ్యవర్తిత్వం చేస్తున్నట్లు అరాగ్చీ తెలిపారు. ప్రస్తుతం ఈ సంప్రదింపులు గతంతో పోలిస్తే మరింత ప్రాధాన్యత సంతరించుకున్నాయని ఆయన అన్నారు.

అమెరికా ఐక్యరాజ్యసమితి రాయబారి మైక్ వాల్జ్ కూడా ఇరాన్ ప్రతిపాదనపై అనుమానాలు వ్యక్తం చేశారు. తుది పరిష్కారానికి ఇరు దేశాల మధ్య ఏదో ఒక ఒప్పందం అవసరమని పేర్కొన్నారు. అదే సమయంలో అన్ని అవకాశాలను పరిశీలనలో ఉంచుతామని చెప్పారు. అమెరికా రాయబారి తమ పూర్తి ప్రణాళికను చూడలేదని అరాగ్చీ తెలిపారు. దౌత్య మార్గానికి ఇరాన్ ఇప్పటికీ సిద్ధంగానే ఉందని, అదే సమయంలో పరిస్థితి మళ్లీ ఉద్రిక్తంగా మారే అవకాశాన్ని కూడా పరిగణనలోకి తీసుకుంటున్నామని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

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