'నేను అనుమతిస్తేనే ఏదైనా!'- జెలెన్​స్కీతో భేటీ వేళ ట్రంప్ కీలక వ్యాఖ్యలు

జెలెన్‌స్కీతో సమావేశం బాగానే జరుగుతుందని భావిస్తున్నట్లు తెలిపిన ట్రంప్- పుతిన్‌తో కూడా సానుకూలంగా చర్చలు సాగుతాయని అనుకుంటున్నట్లు చెప్పిన అమెరికా అధ్యక్షుడు

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 27, 2025 at 7:15 AM IST

Trump Zelenskyy Meet : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌, ఉక్రెయిన్‌ అధ్యక్షుడు జెలెన్‌స్కీ మధ్య కీలక భేటీకి రంగం సిద్ధమవుతోంది. ఈ ఆదివారం ఫ్లోరిడాలో ఇద్దరూ సమావేశం కానున్న నేపథ్యంలో, ఉక్రెయిన్‌- రష్యా యుద్ధానికి సంబంధించిన శాంతి ఒప్పందంపై ట్రంప్‌ చేసిన వ్యాఖ్యలు అంతర్జాతీయ రాజకీయాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారాయి. ఉక్రెయిన్‌- రష్యా మధ్య కుదిరే ఏ శాంతి ఒప్పందమైనా తన ఆమోదం తప్పనిసరి అని ట్రంప్‌ స్పష్టం చేశారు.

ఇటీవల ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ట్రంప్‌ మాట్లాడుతూ, "నా అనుమతి లేకుండా జెలెన్‌స్కీకి ఏదీ ఉండదు. ఏం తీసుకువస్తాడో చూద్దాం" అని వ్యాఖ్యానించారు. దాదాపు నాలుగేళ్లుగా కొనసాగుతున్న రష్యా- ఉక్రెయిన్‌ యుద్ధానికి ముగింపు పలికే ఉద్దేశంతో జెలెన్‌స్కీ కొత్తగా 20 అంశాలతో కూడిన శాంతి ప్రణాళికను సిద్ధం చేసినట్లు సమాచారం. ఈ ప్రణాళికను ఫ్లోరిడా భేటీలో ట్రంప్‌ ముందుంచనున్నట్లు ఉక్రెయిన్‌ వర్గాలు వెల్లడించాయి.

ప్రతిపాదన దాదాపు 90 శాతం పూర్తి
జెలెన్‌స్కీ ఇప్పటికే ఈ శాంతి ప్రతిపాదన దాదాపు 90 శాతం పూర్తయ్యిందని చెప్పారు. అమెరికా, ఉక్రెయిన్‌ అధికారులు కలిసి రూపొందించిన ఈ ప్రతిపాదనలో రష్యా- ఉక్రెయిన్‌ సరిహద్దుల్లో ఒక డీమిలిటరైజ్డ్‌ జోన్‌ ఏర్పాటు చేయడం, అలాగే ఉక్రెయిన్‌కు అమెరికా నుంచి భద్రతా హామీలపై చర్చలు జరపడం వంటి అంశాలు ఉన్నట్లు పొలిటికో నివేదించింది.

కీలక పాత్ర పోషించగలననే ధీమా
ఈ భేటీపై ట్రంప్‌ కూడా సానుకూలంగా స్పందించారు. "జెలెన్‌స్కీతో సమావేశం బాగానే జరుగుతుందని భావిస్తున్నాను. అలాగే పుతిన్‌తో కూడా సానుకూలంగా చర్చలు సాగుతాయని అనుకుంటున్నాను. త్వరలోనే రష్యా అధ్యక్షుడితో మాట్లాడాలని ఉంది" అని ట్రంప్‌ తెలిపారు. ఉక్రెయిన్‌ యుద్ధానికి ముగింపు తీసుకురావడంలో తాను కీలక పాత్ర పోషించగలననే ధీమాను ఆయన వ్యక్తం చేశారు.

ఈ వ్యాఖ్యలకు ముందు రోజు జెలెన్‌స్కీ, ట్రంప్‌ ప్రత్యేక ప్రతినిధి స్టీవ్‌ విట్‌కాఫ్‌, ట్రంప్‌ అల్లుడు జారెడ్‌ కుష్నర్‌లతో భేటీ అయ్యారు. ఆ సమావేశం అనంతరం జెలెన్‌స్కీ దానిని మంచి సంభాషణగా అభివర్ణించారు. ఈ చర్చలే ట్రంప్‌తో జరిగే కీలక భేటీకి పునాది వేశాయని రాజకీయ విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

వాళ్లు మళ్లీ మా దేశాన్ని గౌరవిస్తున్నారు!
ఇదిలా ఉండగా, అదే సమయంలో ఇజ్రాయెల్‌ ప్రధాని బెంజమిన్‌ నెతన్యాహూ కూడా ట్రంప్‌ను కలిసేందుకు అమెరికా రానున్నట్లు ట్రంప్‌ ధ్రువీకరించారు. "జెలెన్‌స్కీ వస్తున్నారు, బీబీ (నెతన్యాహూ) కూడా వస్తున్నారు. అందరూ వస్తున్నారు. వాళ్లు మళ్లీ మా దేశాన్ని గౌరవిస్తున్నారు" అని ట్రంప్‌ వ్యాఖ్యానించారు.

ఉక్రెయిన్‌ అధికారుల సమాచారం ప్రకారం, ట్రంప్‌- జెలెన్‌స్కీ భేటీ కేవలం భద్రతా హామీలకే పరిమితం కాదని తెలుస్తోంది. జపొరిజ్జియా అణు విద్యుత్‌ కేంద్రం భవిష్యత్తు నిర్వహణ, తూర్పు ఉక్రెయిన్‌లోని డోన్బాస్‌ ప్రాంతంపై నియంత్రణ వంటి కీలక అంశాలు కూడా చర్చకు రానున్నాయి. డోన్బాస్‌ ప్రాంతాన్ని రష్యా తమదిగా ప్రకటించుకుంటున్న నేపథ్యంలో ఈ అంశం అత్యంత సున్నితంగా మారింది.

ఈ భేటీపై జెలెన్‌స్కీ కూడా స్పందించారు. ఈ సమావేశం శాంతి చర్చలను ముందుకు నడిపించవచ్చని, అయితే తక్షణమే పెద్ద బ్రేక్‌థ్రూ‌ ఆశించకూడదని తెలిపారు. పెండింగ్‌లో ఉన్న సమస్యలను ఎంతవరకు సాధ్యమో పరిష్కరించడంపైనే ఇరు పక్షాలు దృష్టి పెట్టనున్నట్లు ఆయన చెప్పారు. అలాగే యుద్ధం అనంతరం ఉక్రెయిన్‌ భద్రత, స్థిరత్వాన్ని కాపాడేందుకు అంతర్జాతీయ భాగస్వాములు ఎలా సహకరించగలరో ట్రంప్‌తో చర్చించనున్నట్లు వెల్లడించారు.

శాంతి మార్గం సుగమమవుతుందా?
ఇటీవల ఎక్స్‌ (ట్విట్టర్‌)లో చేసిన పోస్టులో జెలెన్‌స్కీ, "అత్యున్నత స్థాయిలో సమావేశానికి అంగీకారం కుదిరింది. సమీప భవిష్యత్తులో అధ్యక్షుడు ట్రంప్‌తో భేటీ జరుగుతుంది. నూతన సంవత్సరానికి ముందే చాలా అంశాలపై నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశం ఉంది" అని పేర్కొన్నారు. ఈ భేటీతో ఉక్రెయిన్‌- రష్యా యుద్ధానికి శాంతి మార్గం సుగమమవుతుందా అనే ఆసక్తి ప్రపంచవ్యాప్తంగా నెలకొంది.

