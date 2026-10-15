'చరిత్రలో తప్పుడు పక్షాన నిలిచిన ట్రంప్'- రష్యా నుంచి డీజిల్ కొనుగోలుపై జెలెన్స్కీ
Zelenskyy Criticizes Trump : రష్యాతో డీజిల్ సరఫరా ఒప్పందంపై ట్రంప్ నిర్ణయాన్ని జెలెన్స్కీ తప్పుబట్టారు. ఈ నిర్ణయం వల్ల అమెరికా మద్దతు కోల్పోతున్నామంటూ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
Published : October 15, 2026 at 8:56 AM IST
Zelenskyy Criticizes Trump : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్పై ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు వొలోదిమిర్ జెలెన్స్కీ తీవ్రంగా విమర్శలు గుప్పించారు. రష్యా నుంచి డీజిల్ సరఫరా చేసుకునేందుకు ట్రంప్ ఒప్పందం చేసుకోవడాన్ని తప్పుబట్టారు. ఆ నిర్ణయంతో అమెరికా చరిత్రకు తప్పు వైపు నిలుస్తోందని వ్యాఖ్యానించారు. రష్యాతో యుద్ధం చేస్తున్న ఉక్రెయిన్కు అండగా నిలవాలని ట్రంప్నకు విజ్ఞప్తి చేశారు. ఒకవైపు ఉండలేకపోతే కనీసం తటస్థంగా ఉండాలని, అంతేగానీ తమకు వ్యతిరేకంగా వ్యవహరించకూడదని అన్నారు. బ్రిటన్కు చెందిన 'పియర్స్ మోర్గాన్ అన్సెన్సర్డ్' కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న సందర్భంగా జెలెన్స్కీ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.
రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్తో ట్రంప్ కుదుర్చుకున్న డీజిల్ సరఫరా ఒప్పందంపై జెలెన్స్కీ అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. దీని వల్ల ఉక్రెయిన్ కీలక భాగస్వామి మద్దతును కోల్పోతున్నట్లు అనిపిస్తోందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఈ వ్యవహారంలో ట్రంప్నకు సలహాలు ఇస్తున్నవారు సరైన దిశలో మార్గనిర్దేశం చేయడం లేదని విమర్శించారు. ఆయనను ఎవరు ప్రభావితం చేస్తున్నారో తనకు తెలియదని, అయితే ప్రస్తుతం నిర్ణయం సరైనది కాదని పేర్కొన్నారు.
ఇంధన కాల్పుల విరమణకు మద్దతు
ఇదిలా ఉండగా, రష్యా- ఉక్రెయిన్ యుద్ధంలో ఉద్రిక్తతలను తగ్గించేందుకు ఇంధన మౌలిక సదుపాయాలపై దాడులను నిలిపివేయాలన్న ప్రతిపాదనకు తమ దేశం మద్దతు తెలిపిందని జెలెన్స్కీ చెప్పారు. యుద్ధ సమయంలో ప్రజల ప్రాణాలను, కీలక మౌలిక సదుపాయాలను రక్షించుకోవడం ఉక్రెయిన్కు అత్యంత అవసరమని వివరించారు. 'మన దేశం మనుగడ సాగించాలి, అందుకు మన నిజమైన భాగస్వాములు, వ్యూహాత్మక భాగస్వాములైన అమెరికా, అధ్యక్షుడు ట్రంప్పైనే మనం ఆధారపడతాం. మనం దాడి చేయకూడదని వారు కోరుకున్నారు. నా అభిప్రాయం ప్రకారం, ఇది అన్యాయం. ఇక ఇంధన కాల్పుల విరమణ మంచిదే. కానీ, సంపూర్ణ శాంతికి ప్రత్యామ్నాయం కాదు. అయితే ఉద్రిక్తతలను తగ్గించే దిశగా ఒక అడుగుగా భావించవచ్చ. ఇంధన మౌలిక సదుపాయాలపై దాడులు నిలిపివేసే ప్రతిపాదనకు మద్దతి ఇస్తాం. ఎందుకంటే మా ప్రజలు బతకాలి. ఈ శీతాకాలాన్ని తట్టుకుని నిలబడాలి. అలాగే యుద్ధాన్ని ఆపాలి' అని జెలెన్స్కీ పేర్కొన్నారు.
మరోవైపు, ఇంధన కాల్పుల విరమణ ఒప్పందాన్ని రష్యా ఉల్లంఘించిందని జెలెన్స్కీ ఆరోపించారు. రాత్రిపూట ఉక్రెయిన్లోని ఇంధన, కీలక మౌలిక సదుపాయాలపై రష్యా భారీ దాడులు చేసిందని పేర్కొన్నారు. కీవ్ నగరం, కీవ్ ప్రాంతం, ఖార్కివ్లోని ఇంధన కేంద్రాలపై బాలిస్టిక్ క్షిపణులు, దాడి డ్రోన్లతో విరుచుకుపడినట్లు తెలిపారు. ఈ దాడుల కారణంగా కనీసం 6 లక్షల మందికి విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోయిందని ఆరోపించారు. కాల్పుల విరమణ ప్రకటన తర్వాత రెండు రోజులపాటు రష్యా చమురు శుద్ధి కర్మాగారాలు, ఇంధన మౌలిక సదుపాయాలపై దాడులు చేయకుండా తాము సంయమనం పాటించామని జెలెన్స్కీ పేర్కొన్నారు. అయినప్పటికీ రష్యా దాడులు కొనసాగించిందని ఆరోపించారు.
ఉక్రెయిన్కు అండగా నిలవాలంటూ పిలుపు
జెలెన్స్కీ వ్యాఖ్యల నేపథ్యంలో ఉక్రెయిన్కు మరింత మద్దతు ఇవ్వాలని బ్రిటన్ వ్యాఖ్యాత పియర్స్ మోర్గాన్ ట్రంప్కు పిలుపునిచ్చారు. ఈ మేరకు ఎక్స్ వేదికగా సందేశాన్ని పంచుకున్నారు. ఉక్రెయిన్కు అవసరమైన సహకారం అందించి, రష్యా దాడులను ఎదుర్కొనేందుకు ట్రంప్ సరైన నిర్ణయం తీసుకోవాలని ఆయన కోరారు.
రష్యా నుంచి 3 లక్షల టన్నులకు పైగా డీజిల్ సరఫరా కానుందని ట్రంప్ గతంలో ప్రకటించారు. నవంబరులో మరో 5 లక్షల టన్నులు, ఆ తర్వాత వెంటనే 10 లక్షల టన్నులు సరఫరా చేసే అవకాశం ఉందని తెలిపారు. రష్యా డీజిల్ రిఫైనరీల పరిస్థితిని బట్టి తక్కువ వ్యవధిలో మరో 30 లక్షల టన్నుల సరఫరా కూడా సాధ్యమవుతుందని పేర్కొన్నారు. ఇక అమెరికా అధ్యక్షుడు అక్టోబర్ 11న రష్యా, ఉక్రెయిన్ మధ్య తక్షణమే అమల్లోకి వచ్చేలా ఇంధన కాల్పుల విరమణకు అంగీకారం కుదిరిందని ప్రకటించారు. ట్రంప్, ఇంధన రంగంలో దాడులు నిలిపివేయడానికి ఇరు దేశాలు అంగీకరించాయని తెలిపారు.
రష్యా డీజిల్ ప్రపంచ మార్కెట్లో కోసం- అమెరికా కొరకు కాదు: ట్రంప్
ఉక్రెయిన్కు ఇంటెల్ అందిస్తున్నాం- యుద్ధం ఆపేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నాం: ట్రంప్