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ఖమేనీ చనిపోలేదు- కానీ తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు: ఇరాన్ సుప్రీంలీడర్​పై ట్రంప్ కామెంట్స్

ఇరాన్ సుప్రీంలీడర్ మొజ్తబా ఖమేనీ ఆరోగ్యంపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కీలక వ్యాఖ్యలు- ఖమేనీ గురించి ఏమి తెలియకుండా ఇరాన్ నాటకం ఆడుతోందంటూ మండిపాటు

Iran Supreme Mojtaba Khamenei
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ (Associated Press)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 27, 2026 at 6:40 AM IST

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Trump On Khamenei Health Status : ఇరాన్ సుప్రీంలీడర్ మొజ్తబా ఖమేనీ మృతి చెందారనే వదంతులపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ స్పందించారు. ఆయన బతికే ఉన్నప్పటికీ, అమెరికా- ఇజ్రాయెల్ సంయుక్త సైనిక దాడుల్లో తీవ్రంగా గాయపడ్డారని స్పష్టం చేశారు. ఇరాన్ అగ్రనేత చాలా కాలంగా బహిరంగంగా కనిపించకపోవడం, ఆయన ఆరోగ్యంపై తీవ్రమైన ఊహాగానాలు వ్యక్తమవుతున్న తరుణంలో ట్రంప్ ప్రాధాన్యం సంతరించుకున్నాయి. ప్రముఖ అమెరికన్ కామెంటేటర్ గ్లెన్ బెక్‌కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ట్రంప్ కీలక అంశాలపై మాట్లాడారు. ముఖంగా ఇరాన్ ప్రస్తుత పరిస్థితులు, ఖమేనీ ఆరోగ్యంపై స్పందించారు.

TAGGED:

IRAN SUPREME MOJTABA KHAMENEI
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US IRAN CONFLICT
TRUMP ON KHAMENEI
IRAN SUPREME MOJTABA KHAMENEI

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