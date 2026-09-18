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"అలా అయితేనే ఇరాన్‌తో ఒప్పందం- లేదంటే డీల్​ చేసుకోం"- GCC భేటీకి ముందు ట్రంప్​ కీలక వ్యాఖ్యలు

గల్ఫ్ కోఆపరేషన్ కౌన్సిల్ దేశాల అధినేతలతో భేటీ వేళ ఇరాన్‌తో ఒప్పందంపై స్పందించిన ట్రంప్ - అమెరికా అంచనాలకు అనుగుణంగా ఉంటేనే తాము ఒప్పందానికి రెడీ అని వెల్లడి

Donald Trump
Donald Trump (Associated Press)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 18, 2026 at 8:34 AM IST

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Trump On Iran Talks : ఇరాన్‌తో మంచి ఒప్పందం కుదిరితేనే ముందుకు వెళ్తామని, లేదంటే ఎలాంటి డీల్ ఉండబోదని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ స్పష్టం చేశారు. పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న ఉద్రిక్తతల వేళ ఐక్యరాజ్యసమితి జనరల్ అసెంబ్లీ సమావేశాల నేపథ్యంలో గల్ఫ్ కోఆపరేషన్ కౌన్సిల్ (జీసీసీ) దేశాల అధినేతలతో జరగబోయే కీలక భేటీకి ముందు ట్రంప్ ఈ కామెంట్స్ చేయడం ప్రాధాన్యత సంతరించుకున్నది. అమెరికా అంచనాలకు తగ్గట్టుగా ఉంటేనే ఇరాన్‌తో ఏవైనా ఒప్పందాలుంటాయని, లేదంటే ఎలాంటి చర్చలకూ తావులేదని ఆయన తేల్చిచెప్పారు. ఓ అంతర్జాతీయ మీడియా సంస్థకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ట్రంప్ ఇరాన్‌తో ఒప్పందం అంశంపై మాట్లాడారు.

అమెరికాతో ఒప్పందాన్ని ఇరాన్ కోరుకుంటోందని ట్రంప్ చెప్పారు. కానీ, తమతో ఒప్పందానికి ఇరాన్ ఇంకా పూర్తి స్థాయిలో సిద్ధం కాలేదని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. అమెరికా అంచనాలు, భద్రతా ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉంటేనే ఎలాంటి ఒప్పందానికైనా తాము అంగీకరిస్తామని స్పష్టం చేశారు. యుద్ధాన్ని ముగించే దిశగా అమెరికా అడుగులు వేస్తోందన్నారు. ఒప్పందం అంశంపై ఇరాన్ నుంచి నేరుగా తమకు సంకేతాలు అందాయని ట్రంప్ బుధవారం చెప్పిన విషయం తెలిసిందే.

జీసీసీ నేతలతో భేటీకి రంగం సిద్ధం
వచ్చే వారం న్యూయార్క్‌లో జరిగే ఐక్యరాజ్యసమితి సమావేశాలు జరగనున్నాయి. ఈ సమావేశాలకు ట్రంప్ హాజరవుతున్నారు. ఈ సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకొని అక్కడకు వచ్చే జీసీసీ దేశాల అధినేతలతో ట్రంప్ ప్రత్యేకంగా ఒక సమావేశం ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. జీసీసీ దేశాలైన సౌదీ అరేబియా, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ (యూఏఈ), ఖతార్, బహ్రెయిన్, కువైట్, ఒమన్ దేశాల ప్రతినిధులతో ట్రంప్ ప్రత్యేకంగా సమావేశం కానున్నారు. అమెరికా విదేశాంగ శాఖ ఇప్పటికే ఈ సమావేశానికి సంబంధించిన ప్రాథమిక ఆహ్వానాలను పంపింది. ఇరాన్ సంక్షోభం తర్వాత అనుసరించాల్సిన వ్యూహాలు, అమెరికా భవిష్యత్తు ప్రణాళికలపై ఈ సమావేశంలో లోతుగా చర్చించనున్నారు. అంతేకాకుండా గల్ఫ్ కోఆపరేషన్ కౌన్సిల్‌ను విస్తరించే యోచనలో అమెరికా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.

పశ్చిమాసియాలో కొంతకాలంగా జరుగుతున్న ఘర్షణల వల్ల గల్ఫ్ దేశాలలో తీవ్ర ఆందోళన నెలకొంది. ఆ ప్రాంతంలో అమెరికా సైనిక స్థావరాలు ఉన్న చోట్ల ఇరాన్ దాడులు జరగడం, మరోవైపు చమురు, సహజ వాయువు ఎగుమతులకు తీవ్ర అంతరాయం కలగడం గల్ఫ్ దేశాల ఆర్థిక వ్యవస్థలపై తీవ్ర ప్రభావం పడుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో ట్రంప్‌తో జరిగే ఈ భేటీ ప్రాంతీయ భద్రతకు అత్యంత కీలకంగా మారింది.

ట్రంప్‌నకు వ్యతిరేకంగా తీర్మానం
ఇదిలా ఉండగా, అమెరికా కాంగ్రెస్‌లో ట్రంప్ అధికారాలకు కళ్లెం వేసే ప్రయత్నాలు కూడా జరుగుతున్నాయి. ఇరాన్‌తో కొనసాగుతున్న సైనిక చర్యలను పరిమితం చేసే లక్ష్యంతో అమెరికా ప్రతినిధుల సభ మంగళవారం ఒక కీలక తీర్మానాన్ని ఆమోదించింది. డెమొక్రాటిక్ ప్రతినిధి సేథ్ మోల్టన్ ప్రవేశపెట్టిన ఈ తీర్మానానికి అనుకూలంగా 220 ఓట్లు, వ్యతిరేకంగా 204 ఓట్లు వచ్చాయి. విశేషం ఏమిటంటే, ఈ తీర్మానానికి రిపబ్లికన్ పార్టీకి చెందిన ఏడుగురు సభ్యులు కూడా మద్దతు తెలపడం గమనార్హం. అలాగే, అమెరికా ప్రతినిధుల సభ 'లిండ్సే ఓ. గ్రాహం శాంక్షనింగ్ రష్యా అండ్ ఇరాన్ యాక్ట్ 2026' చట్టాన్ని కూడా ఆమోదించింది. రష్యా, ఇరాన్‌ల నుంచి చమురు, గ్యాస్‌ను కొనుగోలు కొనసాగించే దేశాలపై 100 శాతం వరకు భారీ సుంకాలు విధించే విచక్షణాధికారాన్ని ఈ చట్టం అమెరికా అధ్యక్షుడికి కట్టబెడుతోంది. దీనిపై ట్రంప్ గురువారం సంతకం చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఆ తర్వాత ఇది చట్టంగా మారనుంది. దేశీయంగా కూడా ట్రంప్ తనదైన శైలిలో వేగంగా నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారు. గురువారం సాయంత్రం వైట్‌హౌస్‌లో వందలాది మంది మత్స్యకారులు, వేటగాళ్లు, బహిరంగ పరిశ్రమల ప్రతినిధులతో ఆయన ప్రత్యేకంగా సమావేశమయ్యారు. ఈ సందర్భంగా అమెరికాలో వేట, మత్స్య కార్యకలాపాలను మరింత విస్తరించేందుకు, సంబంధిత ఫెడరల్ నిబంధనలను సులభతరం చేసేందుకు ఉద్దేశించిన కీలకమైన కార్యనిర్వాహక ఉత్తర్వులపై ఆయన సంతకాలు చేశారు.

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TAGGED:

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