'మురికి కాలువల్లో ఎలుకల్లా ఇరాన్ నేతలు'- పశ్చిమాసియా, యూరప్ ముక్కలైపోయేవన్న ట్రంప్
అణ్వాయుధాల ముప్పు నుంచి ప్రపంచాన్ని కాపాడటానికే చర్యలన్న ట్రంప్- చర్చలు సంతృప్తికరంగా లేవన్న అమెరికా అధ్యక్షుడు- ఒప్పందం లేకపోతే సైనిక చర్యలే మార్గమన్న హెచ్చరిక
Published : May 2, 2026 at 7:21 AM IST|
Updated : May 2, 2026 at 7:28 AM IST
Trump On Iran : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఇరాన్పై తన కఠిన వైఖరిని మరోసారి స్పష్టం చేశారు. ఇరాన్ అణ్వాయుధ కార్యక్రమం ప్రపంచానికి ముప్పుగా మారుతుందని పేర్కొంటూ, ఆ దేశంపై తీసుకున్న సైనిక చర్యలు అవసరమేనని అన్నారు. ముఖ్యంగా గల్ఫ్ ప్రాంతం, ఇజ్రాయెల్, యూరప్ దేశాలు ప్రమాదంలో పడకుండా ఉండటానికే ఈ చర్యలు చేపట్టామని తెలిపారు.
యూరప్ కూడా ప్రమాదంలో పడేది!
ఫ్లోరిడాలో జరిగిన కార్యక్రమంలో మాట్లాడిన ట్రంప్, "ఇరాన్ అణ్వాయుధాలను సంపాదిస్తే పరిస్థితి తీవ్రమవుతుంది. మేము బీ-2 బాంబర్లతో వారిని ఆపగలిగాం. లేదంటే మధ్యప్రాచ్యం మాత్రమే కాదు, యూరప్ కూడా ప్రమాదంలో పడేది. పశ్చిమాసియా, యూరప్ ముక్కలైపోయేవి" అని పేర్కొన్నారు. ఇరాన్ సైనిక సామర్థ్యం గణనీయంగా దెబ్బతిందని కూడా ఆయన పేర్కొన్నారు. ఆ దేశానికి నౌకాదళం, వైమానిక దళం, రాడార్ వ్యవస్థలు లేకుండా పోయాయని, నాయకత్వం కూడా బలహీనమైందని అన్నారు.
అయితే, ఇరాన్తో జరుగుతున్న చర్చలపై ట్రంప్ అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. "వాళ్లు ఒప్పందం చేసుకోవాలని అనుకుంటున్నారు. కానీ మాకు కావాల్సిన స్థాయిలో ప్రతిపాదనలు లేవు. ఇంకా చూడాలి" అని వ్యాఖ్యానించారు. తుది ఒప్పందం సాధ్యమవుతుందా లేదా అన్నది అనిశ్చితంగా ఉందని చెప్పారు. ఇరాన్ నాయకత్వంలో అంతర్గత విభేదాలు ఉన్నాయని ట్రంప్ ఆరోపించారు. "వాళ్లలో రెండు, మూడు, నాలుగు వర్గాలు ఉన్నాయి. అందరూ ఒప్పందం కోరుకుంటున్నా, ఏకాభిప్రాయం లేదు" అని తెలిపారు.
పూర్తిగా దాడి చేయాలా? లేక ఒప్పందం చేసుకోవాలా?
అమెరికా ముందస్తుగా ఈ ప్రాంతం నుంచి బయటకు వెళ్లబోదని కూడా ట్రంప్ స్పష్టం చేశారు. "ఇప్పుడు వెనక్కి తగ్గితే మరో మూడు సంవత్సరాల్లో ఇదే సమస్య మళ్లీ వస్తుంది. అందుకే పూర్తి పరిష్కారం వచ్చే వరకు మేము వెనక్కి వెళ్లం" అని అన్నారు. ఇక సైనిక చర్యలపై కూడా ట్రంప్ స్పష్టత ఇచ్చారు. అవసరమైతే తీవ్ర దాడులకు కూడా సిద్ధంగా ఉన్నామని, కానీ సాధ్యమైనంత వరకు చర్చల ద్వారానే సమస్యను పరిష్కరించాలని ఆశిస్తున్నట్లు తెలిపారు. "మనం పూర్తిగా దాడి చేయాలా? లేక ఒప్పందం చేసుకోవాలా? ఈ రెండు మార్గాలే ఉన్నాయి. మానవతా దృష్టితో చూస్తే యుద్ధం వద్దనే అనిపిస్తుంది" అని వ్యాఖ్యానించారు.
ఇదిలా ఉండగా, ఇరాన్కు సరుకుల రవాణా కోసం పాకిస్థాన్ భూభాగ మార్గాలను తెరవడం గురించి కూడా ట్రంప్ స్పందించారు. ఈ విషయంపై తనకు పూర్తి అవగాహన ఉందని, పాక్ నాయకత్వాన్ని గౌరవిస్తున్నానని చెప్పారు. ఇక ప్రపంచ ఇంధన మార్కెట్లపై కూడా ఈ సంఘర్షణ ప్రభావం చూపుతోందని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. యుద్ధం ముగిసిన తర్వాత ఇంధన ధరలు తగ్గే అవకాశం ఉందని చెప్పారు. "ఇరాన్కు అణ్వాయుధాలు ఉండకుండా చేస్తే ప్రపంచ భద్రత మెరుగుపడుతుంది. అప్పుడు పరిస్థితులు సాధారణ స్థితికి వస్తాయి" అని అన్నారు.
"మురుగు కాలువలోని ఎలుకలు"
ఇదే సమయంలో అమెరికా ఖజానా కార్యదర్శి స్కాట్ బెసెంట్ కూడా ఇరాన్ నాయకత్వంపై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. ఇరాన్ నాయకత్వాన్ని "మురుగు కాలువలోని ఎలుకలు" అని అభివర్ణిస్తూ, ఇరాన్ పరిస్థితిని వారు సరిగ్గా అర్థం చేసుకోవడం లేదని, అంతర్జాతీయ సమాజం మొత్తం వారి వ్యతిరేకంగా ఉందని అన్నారు. ప్రపంచంలో అత్యంత కీలకమైన చమురు మార్గమైన హర్మూజ్ జలసంధిపై అమెరికాకు పూర్తి నియంత్రణ ఉందని బెసెంట్ తెలిపారు. స్వేచ్ఛాయుత నౌకాయానం పునరుద్ధరించే వరకు నిర్బంధం కొనసాగుతుందని హెచ్చరించారు. మొత్తంగా చూస్తే, ఇరాన్ విషయంలో అమెరికా మరింత కఠిన వైఖరిని అవలంబిస్తున్నట్లు స్పష్టమవుతోంది. ఒకవైపు చర్చలు కొనసాగుతూనే ఉన్నప్పటికీ, మరోవైపు సైనిక ఒత్తిడి పెంచుతూ ఒప్పందం సాధించాలని ట్రంప్ ప్రభుత్వం ప్రయత్నిస్తోంది.
