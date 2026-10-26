అమెరికా దాడులతో ఇరాన్ అణు సామర్థ్యం పూర్తిగా నాశనమైంది: ట్రంప్
ఇరాన్ అణు సామర్థ్యాన్ని అమెరికా దాడులు దెబ్బతీశాయని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. హార్ముజ్ జలసంధి ద్వారా చమురు రవాణా యుద్ధానికి ముందు కంటే పెరిగిందని చెప్పారు.
Published : October 26, 2026 at 8:53 AM IST|
Updated : October 26, 2026 at 9:01 AM IST
US Iran War Trump Comments : ఇరాన్ అణ్వాయుధాలను తయారు చేసుకునే అవకాశం ఉంటే అది కచ్చితంగా తీవ్ర పరిణామాలకు దారితీస్తుందని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ హెచ్చరించారు. ఇరాన్ అణ్వాయుధాన్ని పొందితే దాన్ని ఉపయోగించే ప్రమాదం ఉందని, అందుకే ముందుగానే చర్యలు తీసుకోవాల్సి వచ్చిందని వివరించారు. అమెరికా దాడులతో ఇరాన్ అణు సామర్థ్యం పూర్తిగా నాశనమైందని ఆయన అన్నారు.
హర్మూజ్ జలసంధి విషయంలో కూడా ట్రంప్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ప్రపంచ చమురు రవాణాకు ఆ మార్గం ఎంతో ముఖ్యమైనదని, ఆ ప్రాంతంలో ఉద్రిక్తతలు పెరిగితే అంతర్జాతీయ మార్కెట్లపై ప్రభావం పడే అవకాశం ఉంటుందని తెలిపారు. యుద్ధం కారణంగా చమురు ధరలు కొంత పెరుగుతాయని ముందే ఊహించినట్లు ట్రంప్ చెప్పారు. అయితే ప్రస్తుతం హర్మూజ్ జలసంధి నుంచి బయటకు వస్తున్న చమురు పరిమాణం యుద్ధానికి ముందున్న స్థాయిని మించిందని పేర్కొన్నారు.
అమెరికా నౌకాదళం, సముద్ర దిగ్బంధం వల్లే ఇది సాధ్యమైందని ఆయన చెప్పుకొచ్చారు. మరోవైపు ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్ అరాగ్చీ భిన్నమైన వైఖరిని వెల్లడించారు. యుద్ధం జరిగినా, జరగకపోయినా తమ దేశ విధానాలు మారబోవని ఆయన స్పష్టం చేసినట్లు ఆ దేశ వార్తా సంస్థ తెలిపింది. ఇరాన్పై మరోసారి సైనిక చర్యకు దిగడం సరైన నిర్ణయం కాదని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. దీంతో ఇరు దేశాల మధ్య ఉద్రిక్తతలు పూర్తిగా తగ్గలేదనే విషయం స్పష్టమవుతోంది. అమెరికా తన సైనిక చర్యలను సమర్థిస్తుండగా, ఇరాన్ మాత్రం తన విధానాల్లో మార్పు ఉండదని చెబుతోంది.
అభ్యర్థిగా ప్రకటించడం తొందరపాటే!
ఇదిలా ఉండగా, 2028 అమెరికా అధ్యక్ష ఎన్నికలపై కూడా ట్రంప్ మాట్లాడారు. రిపబ్లికన్ పార్టీ తరఫున పోటీ చేసే అవకాశం ఉన్న నేతల్లో ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్, విదేశాంగ మంత్రి మార్కో రూబియో పేర్లను ప్రస్తావించారు. అయితే ఇప్పుడే ఒకరిని ముందున్న అభ్యర్థిగా ప్రకటించడం తొందరపాటే అవుతుందని అన్నారు. తమ పార్టీలో నాయకత్వ బాధ్యతలు చేపట్టగల నేతలు చాలామంది ఉన్నారని పేర్కొన్నారు. డెమోక్రటిక్ పార్టీలో అలాంటి నాయకులు లేరంటూ విమర్శించారు.
అమెరికా రాజకీయాల్లో మరో కీలక ఘట్టంగా నవంబర్ 3న జరగనున్న మధ్యంతర ఎన్నికలు నిలవనున్నాయి. ఈ ఎన్నికల్లో ప్రతినిధుల సభలోని 435 స్థానాలతో పాటు సెనేట్లోని దాదాపు మూడో వంతు స్థానాలకు ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. కాంగ్రెస్లో ఏ పార్టీకి ఆధిక్యం లభిస్తుందనే అంశం ట్రంప్ ప్రభుత్వం తీసుకునే నిర్ణయాలపై ప్రభావం చూపనుంది. ఆర్థిక పరిస్థితులు, ప్రజల అభిప్రాయాలు కూడా ఈ ఎన్నికల్లో కీలకంగా మారనున్నాయి.
సరైన ఒప్పందం కుదిరితే!
అదే సమయంలో కెనడాతో వాణిజ్య సంబంధాలపైనా ట్రంప్ తన అసంతృప్తిని వ్యక్తం చేశారు. ఏటా 90 బిలియన్ డాలర్ల మేర కెనడా అమెరికా నుంచి ప్రయోజనం పొందుతోందని ఆయన ఆరోపించారు. అమెరికాకు అనుకూలంగా ఉండే ఒప్పందం కోసం చర్చలు కొనసాగుతున్నాయని, సరైన ఒప్పందం కుదిరితే అది దీర్ఘకాలంలో అమెరికా ఆర్థిక వ్యవస్థకు ఉపయోగపడుతుందని చెప్పారు. అయితే చర్చలు ఎప్పుడు పూర్తవుతాయనే దానిపై స్పష్టత ఇవ్వలేదు. కెనడా అమెరికాతో నిజాయతీగా వ్యవహరించాలని గతంలో కూడా ట్రంప్ వ్యాఖ్యానించారు.
విదేశీ జోక్యం లేకుండా!
లిబియా విషయంలో కూడా ట్రంప్ ప్రకటన చేశారు. ఉగ్రవాదంపై పోరులో అమెరికా, లిబియా కలిసి పనిచేశాయని గుర్తుచేశారు. అక్రమ వలసలకు లిబియా ప్రధాన మార్గంగా కొనసాగకూడదని స్పష్టం చేశారు. ఆ దేశంలో రాజకీయ విభేదాలు తొలగి, ప్రభుత్వ వ్యవస్థలు ఏకమై, జాతీయ ఎన్నికలు జరిగేందుకు అమెరికా మద్దతు ఇస్తుందని తెలిపారు. విదేశీ జోక్యం లేకుండా లిబియా ప్రజలు తమ భవిష్యత్తును నిర్ణయించుకోవాలని అన్నారు.
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