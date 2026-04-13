ETV Bharat / international

ఇరాన్​ వచ్చినా రాకపోయినా పట్టించుకోను- దయనీయ స్థితిలో టెహ్రాన్: ట్రంప్

ఇరాన్ సైనిక శక్తి బలహీనమైందన్న అమెరికా అధ్యక్షుడు- హార్ముజ్ జలసంధిపై దిగ్బంధం నిర్ణయం- అణ్వాయుధాలపై ఇరాన్‌కు అనుమతి లేదని స్పష్టం

author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 13, 2026 at 10:49 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Trump On Iran : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఇరాన్ విషయంలో మరోసారి కఠిన వైఖరిని ప్రదర్శించారు. ఇస్లామాబాద్ వేదికగా అమెరికా– ఇరాన్ మధ్య జరిగిన దీర్ఘకాలిక చర్చలు ఎటువంటి ఒప్పందానికి దారితీయకపోవడంతో పరిస్థితులు మరింత ఉద్రిక్తంగా మారాయి. ఈ నేపథ్యంలో ట్రంప్ చేసిన వ్యాఖ్యలు చర్చనీయాంశంగా మారాయి.

ఆదివారం (స్థానిక కాలమానం ప్రకారం) వాషింగ్టన్ డీసీ సమీపంలోని జాయింట్ బేస్ ఆండ్రూస్​ వద్ద మీడియాతో మాట్లాడిన ట్రంప్, ఇరాన్ తిరిగి చర్చలకు వస్తుందా అనే ప్రశ్నకు నిర్లక్ష్యంగా స్పందించారు. 'వచ్చినా సరే, రాకపోయినా సరే, నాకు పెద్దగా పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు' అంటూ వ్యాఖ్యానించారు. ఇరాన్ ప్రస్తుతం చాలా దయనీయ స్థితిలో ఉందని, ఆ దేశం తీవ్ర ఒత్తిడిలో ఉందని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు.

ఏకాభిప్రాయం కుదరలేదు!
గత నెల రోజులుగా అమెరికా చేపట్టిన సైనిక చర్యల కారణంగా ఇరాన్ సైనిక సామర్థ్యం గణనీయంగా దెబ్బతిన్నదని తెలిపారు. ముఖ్యంగా క్షిపణులు, డ్రోన్ల తయారీ సామర్థ్యం దాదాపు పూర్తిగా తగ్గిపోయిందని ఆయన అన్నారు. ఇస్లామాబాద్‌లో జరిగిన చర్చలు మొత్తం 21 గంటల పాటు కొనసాగినా, ఏకాభిప్రాయం కుదరలేదని ట్రంప్ వెల్లడించారు. ఈ చర్చల ద్వారా పరిస్థితిని పూర్తిగా అర్థం చేసుకున్నామని ఆయన పేర్కొన్నారు. అయితే, ఇరాన్ తమ వాగ్దానాలను నిలబెట్టుకోలేదని విమర్శించారు.

ప్రత్యేకంగా హర్మూజ్ జలసంధి అంశంపై ట్రంప్ తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. ఆ కీలక సముద్ర మార్గాన్ని తెరవాలని ఇరాన్ ఇచ్చిన హామీని అమలు చేయలేదని, 'వారు అబద్ధాలు చెప్పారు' అని ఆరోపించారు. ప్రపంచ చమురు రవాణాలో కీలక పాత్ర పోషించే హర్మూజ్ జలసంధిపై నియంత్రణ విషయంలో ఈ వివాదం మరింత ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.

అలాంటి పరిస్థితి రానీయం!
ఇదిలా ఉండగా, ఇరాన్ అణ్వాయుధాలపై కూడా ట్రంప్ స్పష్టమైన హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. 'ఇరాన్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ అణ్వాయుధాలను పొందదు. అలాంటి పరిస్థితి రానీయము' అని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఇరాన్ అణు సామర్థ్యాన్ని పెంపొందించుకునే ప్రయత్నాలను అమెరికా అడ్డుకుంటుందని తెలిపారు. ఇక పరిస్థితులు మరింత కఠినంగా మారే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి.

హర్మూజ్ జలసంధిపై దిగ్బంధం విధించనున్నట్లు ట్రంప్ ప్రకటించారు. సోమవారం ఉదయం 10 గంటల నుంచి ఈ దిగ్బంధం అమల్లోకి వస్తుందని తెలిపారు. ఇరాన్ చమురు ఎగుమతులను అడ్డుకునే లక్ష్యంతో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు చెప్పారు. ఇతర దేశాలు కూడా ఈ చర్యకు మద్దతు ఇస్తున్నాయని ఆయన పేర్కొన్నారు. అమెరికా నౌకాదళం ఈ చర్యల్లో కీలక పాత్ర పోషించనుంది. ఇప్పటికే ఆ ప్రాంతంలోకి వచ్చే, వెళ్లే నౌకలను తనిఖీ చేసే ప్రక్రియ ప్రారంభమవుతుందని ట్రంప్ తెలిపారు. అవసరమైతే ఇరాన్ చమురు రవాణాను పూర్తిగా నిలిపివేయడానికైనా వెనుకాడబోమని సంకేతాలు ఇచ్చారు.

ఇతర మార్గాల ద్వారా చమురు రవాణా
అయితే, ఇరాన్ ఈ దిగ్బంధాన్ని తప్పించుకునేందుకు ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను అన్వేషిస్తున్నట్లు ట్రంప్ ఆరోపించారు. కొన్ని నౌకలు హార్ముజ్ జలసంధిని దాటకుండా ఇతర మార్గాల ద్వారా చమురు రవాణా చేస్తున్నాయని తెలిపారు. ఈ పరిస్థితిని కూడా త్వరలో సరిచేస్తామని చెప్పారు. మరోవైపు, అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జేడా వాన్స్ కూడా ఈ చర్చలపై స్పందించారు. ఇస్లామాబాద్ చర్చలు విఫలమయ్యాయని, విస్తృతంగా చర్చించినప్పటికీ ఎటువంటి ఒప్పందం కుదరలేదని తెలిపారు. అనంతరం ఆయన అమెరికాకు తిరుగు ప్రయాణమయ్యారు.

అంతేకాకుండా, ఇరాన్‌పై మరింత కఠిన చర్యలపై కూడా అమెరికా ప్రభుత్వం ఆలోచిస్తున్నట్లు సమాచారం. అవసరమైతే పరిమిత వైమానిక దాడులు చేపట్టే అంశాన్ని కూడా పరిశీలిస్తున్నట్లు అంతర్జాతీయ మీడియా వెల్లడించింది. ఇప్పటికే తీసుకున్న చర్యలకు తోడు మరిన్ని నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశముందని వైట్ హౌస్ వర్గాలు సంకేతాలు ఇస్తున్నాయి. మొత్తంగా చూస్తే, అమెరికా–ఇరాన్ మధ్య ఉద్రిక్తతలు మరింత పెరిగే సూచనలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. చర్చలు విఫలమవడంతో పాటు దిగ్బంధం, సైనిక చర్యలపై ప్రకటనలు రావడం వల్ల ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆందోళనలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.

TAGGED:

US PRESIDENT TRUMP ON IRAN
US ISRAEL IRAN WAR
US ON IRAN
TRUMP ON IRAN

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.